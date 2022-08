Top Gun: Maverick no deja de romper récords y logró desbancar a Titanic

A pesar de sufrir una extensa demora en la fecha de su estreno debido a la pandemia del Covid-19, Tom Cruise nunca dejó de confiar en las posibilidades comerciales de su uno de sus proyectos más ambiciosos. Y lo cierto es que a más de dos meses de su estreno, Top Gun: Maverick batió un importante récord en las salas de Estados Unidos, que la acerca un casillero más, a convertirse en uno de los cinco largometrajes más taquilleros de todos los tiempos.

La única condición que Tom Cruise puso para rodar Top Gun 2: Maverick

Según trascendió durante la jornada de domingo, la película continúa en cartelera como una de las más convocantes, aunque su estreno se haya realizado a finales de mes de mayo, antes de varios platos fuertes, como Thor: Amor y Trueno, o la última entrega de Jurassic Park. Y según los números oficiales publicados por Box Office Mojo, el sitio que informa la venta de entradas a nivel nacional e internacional, el film de Cruise logró superar los 662 millones de dólares, en Estados Unidos. Con ese número, la película se ubicó en el séptimo puesto de las más vistas en su país de origen y desbancó ni más ni menos que a Titanic, uno de los imbatibles del Top Ten.

Para los especialistas en materia de taquilla, Top Gun: Maverick aún tiene vida comercial por delante, y sus números, aunque ligeramente, seguirán en aumento. En caso de pasar los 678 millones, Top Gun se ubicará sexta en la lista de los títulos más taquilleros de Estados Unidos, superando a Avengers: Infinity War. A nivel internacional, esta producción actualmente lleva recaudado más de mil trescientos millones de dólares, un número que la ubica en el puesto número trece de las películas más vistas a nivel internacional.

Tras semanas de su estreno, Top Gun: Maverick ha sido un éxito en taquilla y rápidamente se ha posicionado como la favorita en cines de varias partes del mundo @topgunmovie - @topgunmovie

El título de acción no es solamente un tanque en términos de taquilla, sino también en lo referido a su valor cinematográfico. En la gran mayoría de los casos, Top Gun: Maverick recibió críticas positivas por parte de los especialistas, pero sin lugar a dudas, fue Quentin Tarantino quien le dedicó los elogios más entusiastas. El realizador de Tiempos violentos sorprendió cuando celebró la relevancia de este film en el mercado cinematográfico actual, y destacó: “Normalmente no hablo mucho de las nuevas películas que salen, porque si lo hago me veo obligado a decir cosas buenas, sino parece que estoy criticando a alguien y no quiero hacer eso. Pero en este caso puedo decir que me encanta Top Gun: Maverick, me pareció fantástica”.

Más adelante, y sin dejar de referirse a las bondades de Top Gun: Maverick, Tarantino concluyó: “Me gusta tanto el cine de Tony Scott, y quiero tanto a Tony, que esto es lo más cerca que vamos a estar de ver una película más de él. Koskinski hizo un gran trabajo”. Así, el director elogió a su colega y manifestó que pudo ver guiños a Scott, que murió en 2012 a los 68 años, “casi en cada decisión”. Al respecto detalló: “Scott estaba realmente ahí y de una manera realmente genial, muy respetuosa. Creo que estuvo en cada decisión que tomó Tom en la película”.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Tom Cruise interpreta al capitán Pete "Maverick" Mitchell en una escena de "Top Gun: Maverick". (Paramount Pictures vía AP)

Secuela del clásico de 1986, en este revival Maverick regresa a su lugar treinta años después de haberse convertido en uno de los mejores pilotos de la Marina de Estados Unidos. El destino lo coloca nuevamente en la unidad en la que se formó, pero esta vez como instructor de un grupo de jóvenes pilotos, reflejos de lo que él fue alguna vez. Estando del otro lado del mostrador, al menos durante el primer tercio de la película, Maverick tiene que ganarse el respeto de una nueva generación con apodos de superhéroes que no saben quién es, mientras los entrena para infiltrarse en terreno enemigo.