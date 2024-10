La desolación de Kate Cassidy, la novia de Liam Payne: “La angustia de haberlo dejado solo va a acompañarla el resto de su vida”

El 16 de octubre, el mundo se conmocionó por la repentina muerte de Liam Payne. El exintegrante de One Direction, de 31 años, falleció tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El miércoles pasado, la novia del músico, Kate Cassidy, que estuvo con el cantante en el país hasta pocos días antes de su muerte, rompió el silencio en sus redes sociales, en un conmovedor posteo dedicado a su amado. Ahora, una íntima amiga de la influencer brindó detalles de cómo está atravesando este duro y difícil momento.

Liam Payne y Kate Cassidy llegaron a Argentina el 30 de septiembre para presenciar el show de Niall Horan en el Movistar Arena el 2 de octubre Foto Instagram @kateecass

En una entrevista publicada por The Post, una de las personas más próximas a Cassidy reveló que no se perdona haber abandonado Buenos Aires antes que él . “Ella hizo lo que tenía que hacer en ese momento. No tenía por qué imaginar lo que iba a pasar. Sin embargo, está angustiada por su decisión de dejar a Payne solo en la Argentina antes de que cayera y muriera. Puedo asegurarles que su decisión la perseguirá por el resto de su vida ”, indicó.

Sin embargo, la misma fuente reflexionó: “Ella se siente mal, a pesar de que todos en su entorno le decimos que no fue su culpa. No podés cuidar a un hombre adulto de 30 años las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año . Pero ella aún no está en condiciones de escuchar eso”.

Dos días antes de la caída fatal de Payne, Cassidy compartió un blog de viaje en TikTok en el que revelaba que había abandonado el país. En el video, explicó que inicialmente solo estarían en la Argentina durante cinco días, pero el viaje se convirtió en una escapada de dos semanas. Ahora, su amiga reveló que después de dejar Buenos Aires intentó convencer a Payne de que también regresara a su casa en Miami después de sospechar que estaba cometiendo algunos excesos.

Kate Cassidy reveló que ella y el exintegrante de One Direction tenían planes de casamiento Foto Instagram @kateecass

El cantante de “Teardrops” sufrió múltiples traumatismos, incluida una fractura craneal, que le provocaron hemorragias internas y externas. Una autopsia parcial reveló que tenía cocaína, crack, benzodiazepina y “cocaína rosa” en su sistema en el momento de su muerte.

“Quería estar en su casa, en su cama, con su perro”, explicó la amiga de Cassidy. “Quería volver a casa”, explicó. Y señaló: “Ella le dijo que quería irse, después de una semana. Él le rogó que se quedara; por eso, ella decidió alargar la estadía un par de días. Pero él insistía en que se quedara otro día, y otro, y otro. Lo intentó, de verdad, pero él no se mostró receptivo. Ella siempre será la villana por haberlo abandonado, pero eso no fue lo que pasó ”.

En el posteo que Kassidy compartió el miércoles, lo que más llamó la atención fue que, en una de las fotos, se podían apreciar imágenes de unas cartas que el cantante escribió antes de fallecer, lo que generó una gran conmoción entre sus seguidores. Sobre eso, reveló que, recientemente, el ex One Direction le había expresado sus intenciones de proponerle matrimonio en algún momento. “Hace unas semanas, nos sentamos afuera, en una hermosa tarde, manifestando nuestra vida juntos. Guardo tu nota cerca de mí, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘ Yo y Kate nos casaremos/comprometeremos dentro de un año y estaremos juntos para siempre 444 ′”.

“Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras . Ojalá pudieras ver el enorme impacto que tuviste en el mundo, incluso cuando ahora todo parece tan oscuro”, comenzó diciendo Cassidy, de 25 años, en aquel posteo, y siguió: “Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres increíblemente amado”.

Las emotivas palabras de Kate Cassidy, la novia de Liam Payne Foto Instagram @kateecass

“Sos — porque no puedo decir eras — mi mejor amigo, el amor de mi vida y a todos los que tocaste se sintieron tan especiales como yo”, expresó Cassidy, además de que mencionó: “Tu energía era contagiosa, iluminando cada habitación en la que entrabas”.

Luego, expresó que, pese al correr de los días, sigue sin poder creer lo que ocurrió: “Nada de esto parece real, y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando para descubrir cómo vivir en un mundo sin ti por mi cuenta. Juntos, pudimos ser niños de nuevo, siempre encontrando alegría en las cosas más pequeñas”.

La novia de Liam Payne mostró la última carta que el artista le dejó antes de morir Imagen compuesta

“Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más alegre. Siento como si hubiera perdido la mejor parte de mí”, lamentó la influencer en su despedida, dejando en claro todo su dolor. Además, enfatizó sobre el duro momento que atraviesa: “ No puedo imaginar un día sin tu risa y amor. Trajiste tanta luz a mi vida ”.

A modo de cierre, aseguró que, pese a su fallecimiento, van a estar “juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado”. “Siempre estarás conmigo. Gané un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya”, sentenció.

