La dramática situación de acoso que Fabiana Cantilo vive desde hace diez años

Fabiana Cantilo decidió romper el silencio y compartir públicamente una angustiante situación que vive, según afirmó, desde hace una década. La cantante reveló que sufre acoso por parte de un hombre que merodea habitualmente su casa.

A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, la artista contó que desde hace diez años esta persona viola su intimidad con conductas que tuvo que denunciar ante la Justicia. “Estoy viviendo una situación medio de mier… Estuve pensando en si decirlo o no decirlo”, expresó primero y explicó: “Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no daba bola, pero me hinchó las pelo... Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa”, manifestó.

Tras ello, Cantilo lanzó una dura crítica a la Justicia por la lentitud con que se abordan estos casos. “Quiero decir que la Justicia es lenta y las mujeres no se pueden defender; quiero decirlo por todas, por todas esas mujeres que no se animan a denunciar, para animarlas a que sí denuncien. Es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio por la seguridad, en este caso de las mujeres que denuncian acosos”, expresó.

La artista se mostró agradecida por el grupo de apoyo que la contiene en este contexto. “Yo tengo abogados, amigos que me ayudan, gente que llama a las personas de mi confianza, y hay cámaras, pero tengo que recurrir a este medio, que son ustedes, para visibilizar la situación”, se quejó.

Fabi Cantilo se presentará el 21 de junio en el Luna Park Confluencia oficial

Fabi Cantilo también hizo mención al tipo de actos que cometería la persona que ejerce el acoso. “Yo elijo ser una persona pública, razón por la cual vienen estas personas; este señor venía a casa, me daba regalos. Tiene una idea en la cabeza de que tiene una relación conmigo, pero eso no sucede. Yo agarré los regalos, pero él luego empezó a frickear y quedó sospechoso de rayar el auto, de apagar las luces de mi casa”, detalló. Tras ello, la artista dirigió un mensaje directo a su supuesto acosador: “¿Tenés una perimetral y la seguís violando? Por supuesto que sos sospechoso”.

Según especificó, la situación comenzó muchos años atrás, pero no logra que se solucione a pesar de la orden perimetral. “Él no la respeta. Ayer estuvo sacando fotos de mi casa, tocando el timbre. ¿Entonces qué se hace? Incluso con la venia de la mismísima señora ministra de Seguridad [su prima Patricia Bullrich], estoy diciendo: ‘señores, las cosas no están bien. No puede haber tanta lentitud. En mi caso, me la banco. En realidad, no me la banco nada, me da muchísima angustia, pero sigo adelante, pero después de todo lo que me ha pasado en la vida, cosas que ustedes ni saben, yo entiendo que tengo que aprender de esto, pero también entiendo que es hora de que no me rompan más las pelo… y poder vivir en mi casa en paz, como queremos todas las mujeres. Que no nos acosen, no nos abusen, no nos violen, no nos toquen”, concluyó.

Un año atrás, Cantilo había denunciado a través de las redes sociales una situación que vivió en su domicilio luego de que su casa fuera vandalizada. A través de un video que compartió en Instagram y sin dar muchos detalles, la cantante se dirigió al supuesto responsable y envió un contundente mensaje. “Hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca”, señaló.

“Gracias por la solidaridad de lo que me pasó que no quiero decir mucho, así no lo levantan de ningún lado. Pongo cámaras, chapa y chau”, expresó entonces en un enigmático mensaje, y agregó: “Me voy a Europa pero acá quedan un par de personas, por si acaso”. Si el que vandalizó mi casa está mirando: ‘Hacé otra cosa de tu vida’. Todo bien, demasiado odio. No soy el enemigo yo. Yo no soy el enemigo es una buena frase, ¿no? Qué loco chicos, todo junto, mucho, mucho. Es mucho para mí, pero agradezco. Todo lo que está pasando es un montón”, cerró la cantante visiblemente conmovida.

