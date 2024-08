La dura advertencia de Mirtha Legrand a Alberto Fernández: “Cuidate de tener a todas las mujeres en contra”

Escuchar

Como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand armó una mesa para su programa de los sábados por la noche a la medida de los hechos de actualidad que coparon las noticias: la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente y padre de su hijo, Alberto Fernández. Y así como escuchó a sus invitados exponer sobre el tema, no se privó de dar a conocer su opinión. “Qué vergüenza”, aseguró, y luego le hizo una dura advertencia al exmandatario: “Cuidate de tener a todas las mujeres en contra”, disparó.

Atenta a la actualidad, Legrand compartió la velada con la periodista Valeria Sampedro; el periodista que publicó la primicia, Claudio Savoia; el actor y humorista Marcos “El Bicho” Gómez y Luciano “El Tirri” Giugno, el primo de Marcelo Tinelli. Apenas arrancó el programa, Mirtha dejó en claro su postura: “Qué vergüenza, eh. Qué barbaridad”, exclamó.

El sábado, en La Noche de Mirtha, estuvieron presentes Luciano El Tirri Giugno, Marcos El Bicho Gómez, Claudio Savoia y Valeria Sampedro StoryLab

Luego de presentar el caso y comentar algunos detalles, Mirtha compartió otro de sus pensamientos sobre el escándalo. “Lo terrible es que tomó estado público y en el exterior lo comentan, porque no se conoce un caso semejante, la actitud de un presidente”, reflexionó. “Estábamos en Panamá y todo el mundo hablaba del tema”, sumó El Tirri.

Un rato después, cuando pasaron las imágenes que tomaron estado público de Fabiola con moretones en el brazo y en el ojo, Legrand hizo un llamativo comentario: “¿Ustedes vieron las fotos de ella? Es impresionante. Parece pintado el ojo, parece maquillado. ¡Pobrecita, pobrecita!”. Sin embargo, no dudó de la veracidad del relato de Yañez y lo dejó en claro en sus intervenciones.

“Las mujeres en contra”

“La mirada positiva de todo esto, si es que alguien puede sacar algo positivo de todo esto, es la siguiente: que nunca en la historia una mujer, que seguramente han sufrido violencias de todo tipo -incluso de los máximos poderes- se animó a denunciar. Está dada la sociedad como para decir ´esta vez sí te creo y no te pongo en el ojo de la tormenta cuestionando todo alrededor”, reflexionó Valeria Sampedro. “En otro momento, ¨¿Quién hubiera denunciado a un presidente?”, agregó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe al presidente de Argentina, Alberto Fernández, el lunes 26 de junio de 2023 en el Palacio Planalto en Brasilia, Brasil. NurPhoto - NurPhoto

De inmediato, Mirtha pidió la palabra. “Se le han puesto todas las mujeres en contra a él. Eso es terrible. Es lo peor que le puede pasar. El mundo femenino se siente de algún modo agredido, perjudicado, dañado…”, explicó. “A mi me da vergüenza”, confió. “Yo pienso en esta mujer, en España, que no es su país, con la madre y el bebito, en un departamento de dos ambientes. Es terrible”, repasó la diva. “Los magullones se le habrán borrado, ya no existirán, pero los golpes van por dentro. Esos son hechos que no se olvidan en la vida”, siguió. “Él va a tener más una condena en lo social que una condena en la justicia”, analizó el Bicho Gómez, y luego de un breve silencio, Legrand mandó un mensaje contundente al expresidente: “ Cuidate de tener a todas las mujeres en contra ”.

Fernández está denunciado por Yañez en la Justicia por violencia de género. Esta causa surgió de otra, la que investiga el juez federal Julián Ercolini por supuestos negociados con los seguros durante su gobierno. Es que su secretaria María Cantero, en la mira debido a que su marido, Héctor Martínez Sosa, sería uno de los principales beneficiados por la asignación de los seguros, tenía en su teléfono celular capturas de mensajes, fotos y videos que la entonces primera dama le había mandado pidiéndole ayuda ante las golpizas que recibía por parte de su pareja.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 DE OCTUBRE: El candidato presidencial Alberto Fernández del 'Frente de Todos' espera en fila con su compañera Fabiola Yañez para emitir su voto durante las elecciones presidenciales en Argentina en la Universidad Católica Argentina el 27 de octubre. 2019 en Buenos Aires, Argentina. En las elecciones primarias celebradas el 11 de agosto, el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández obtuvo un 15,99% más de votos que el actual presidente y candidato de Juntos Por el Cambio, Mauricio Macri Spencer Platt - Getty Images South America

Por su parte, la ex primera dama se encuentra en su departamento del barrio madrileño de Salamanca con una clara tarea en el horizonte: delinear junto a su abogada la acusación como querellante. Yáñez estaría dispuesta a presentar una acusación que detalle cómo Fernández la habría sometido emocionalmente durante sus años en la quinta de Olivos, con escenas de extrema tensión después de que se hicieran públicas las imágenes de su cumpleaños durante la cuarentena por el Covid, el famoso “Olivos-gate”, que melló la imagen pública del entonces presidente. LA NACION publicó ayer que los chats que hablaban de una de las golpizas que había recibido Yáñez quedaron registrados horas después de haberse hecho público ese escándalo.

