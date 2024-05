Martín Fierro a la Radio 2024: las nominaciones provocaron chicanas, indignación y hasta una renuncia

En menos de 24 horas, el anuncio de los nominados a los Martín Fierro a la Radio 2024 ya generó varias polémicas, algunos indignados y dos bajas significativas a la gran fiesta de la radiofonía local. Entre las categorías más cuestionadas, la de panelista de espectáculos se llevó el primer puesto. Además, una de las figuras más importantes del periodismo político volvió a mostrar su furia con Aptra, la institución que organiza la entrega.

Una baja y una outsider

Luis Ventura utilizó un tramo de Intrusos en el Espectáculo ayer por la tarde para dar a conocer la lista de nominados a los Martín Fierro. La puesta tuvo una lógica comercial: es el canal que emite el ciclo de Flor de la V, América TV, el que se encargará de transmitir en vivo la famosa gala el domingo 16 de junio. Cuando el periodista leyó a los integrantes de la terna a mejor columnista de espectáculos, los futuros conflictos se hicieron evidentes .

Todas mujeres, la terna cuenta con cinco protagonistas: Marina Calabró, por su labor en Mitre; Yanina Latorre, por su trabajo en El Observador; Tamara Pettinato, quien forma parte del ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio Con Vos; Pía Shaw, por CNN Radio y Marcela Tauro, por su desempeño en FM 100. No hizo falta que Ventura terminara de leer los nombres que los panelistas de Intrusos empezaron a señalar los conflictos.

Por un lado, Tauro explicó que ya hace tiempo renunció a los premios, asi también como a Aptra. Luego, señalaron que Yanina Latorre no es columnista sino que conduce su propio ciclo, y que en realidad Tamara Pettinato no genera información propia, sino que reproduce lo que otros medios publican . “Ella dice que hace humor”, intentó excusarse Florencia de la V, y planteó una pregunta para que Ernesto Tenembaum, conductor del ciclo, le haga a Pettinato en el programa: “¿Hace espectáculos o levanta?”. Josefina Pouso, por su lado, la criticó. “Ella detesta el espectáculo. Cuando le hacen una nota en este tipo de programas nos defenestra”, disparó.

Yanina Latorre se bajó de la terna porque no es columnista sino que conduce su propio programa Captura de video

Esta mañana, la propia Pettinato habló del tema en su programa, y sus compañeros salieron a defenderla. “No, amorosa, no detesto el espectáculo”, fue lo primero que aclaró. “Lo hago mejor que todos ellos”, se defendió , y excusó a Tauro, con quien trabajó, porque fue la única que no se subió a las críticas en su contra. “Hoy empiezo a extorsionar a Ventura con cosas. No sé si corresponde o no. Me la voy a jugar por el equipo”, continuó sin abandonar la ironía. Luego, todos coincidieron que en las próximas dos semanas todo tiene que salir a la perfección.

Luego de los chistes, Pettinato presentó una noticia relacionada con la polémica. “Ángel de Brito cuenta que Yanina Latorre se baja de la terna”, anunció. “¿Por qué?”, preguntó Jairo Straccia. “Porque no está a la altura”, devolvió Pettinato. “No está a la altura, no quiere competir conmigo, le da miedo. Y bueno, mi amor, la que puede, puede y la que no se baja”, chicaneó, y luego explicó el error como “un error en la matrix”. “Es difícil armar las ternas”, excusó a Aptra. “Tampoco es un cohete a la luna. Sale como sale, nos divertimos. El que gana se pone contento y el que no, no”, cerró.

Los comentarios de Pettinato se dieron horas después de que De Brito confirmara la baja de su angelita, que se encuentra de viaje. “ Conduce un programa, pero piensan que es panelista... ¡No sé! Hace 9 años que Yanina no es panelista en radio, es panelista en LAM, pero no en radio ”, explicó el conductor de América TV. “Me dijo hoy que renuncia, obviamente. Ya no va a participar, así que quedan cuatro. Todas divinas”, repasó, y puso sus expectativas en una de las nominadas: “Yo voy por Pía, porque trabajó con nosotros. Aparte es amiga de Ventura así que por ahí gana”, dijo.

Un ausente cantado

Otra figura de la radiofonía argentina que habló de las nominaciones fue Baby Echecopar. Luego de ser señalado como uno de los grandes ausentes en las ternas de este año, Socios en el Espectáculo fue a buscar la palabra del conductor de Basta Baby, por Radio Rivadavia. “ Yo renuncié hace 20 años a los Martín Fierro. No me importa ”, arrancó su explicación el periodista. “Nunca voy a estar nominado. Yo cuando entré a Radio 10 y vi más o menos la cosa… No me importa”, insistió.

“¿Por qué le tenés rechazo?”, quiso entender el cronista. “Voy a creer en el Martín Fierro cuando vote el público, no los periodistas”, aclaró Echecopar. “Esto de los periodistas de espectáculos… los quiero a todos, son compañeros, pero hay gente que es chupamedia de uno, y sabés que siempre lo van a votar aunque no haga radio”, aclaró de inmediato, aunque no dio ningún nombre. “No sé si hay tongo o no, pero no me interesa ni que me voten ni tener un Martín Fierro. Lo quiero a Luis Ventura, veo el esfuerzo que hace… Pero, ¿sabés por qué tampoco me gusta? No me gusta imitar clichés. No somos el Oscar. En el Oscar hay gente que gana 20 millones de dólares por película, y acá estamos todos al salto a ver si nos pagan ”, analizó.

LA NACION