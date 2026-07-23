La dura revelación de Lena Headey sobre los “ritos de iniciación” para las actrices y el acoso en Hollywood

Lena Headey atraviesa un gran presente laboral: completó el rodaje de varias series y películas que actualmente se encuentran en etapa de posproducción, pero su centro de atención está puesto en otro lado, en un proyecto profundamente personal. Escrito, dirigido y protagonizado por ella, estrenará Intimacy, un radioteatro que realizó para la BBC.

Este especial proyecto se centra en la historia de una coordinadora de intimidad que intenta salir adelante mientras lidia con cuestiones económicas, una madre alcohólica y una profesión que la obliga a reencontrarse con un director que la acosó. Y toda esta trama es bien conocida por la actriz a raíz de las vivencias que tuvo en su carrera, según reveló en una entrevista con el diario británico The Telegraph.

“Incluso hoy en día podés estar en un set donde a nadie le importan realmente los actores. Podés estar grabando una escena de desnudo y alguien te dirá: ‘Ok, ponete esta colchoneta enorme e irregular arriba de la entrepierna’. Pero ahora tengo más de 50 años y me siento con más control. Es otra historia”, reconoció. De hecho, Headey asegura que el proyecto se inspira en situaciones concretas que presenció a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria.

Lena Headey se hizo popularmente conocida por su papel de Cersei Lannister en Game of Thrones HBO

Rito de iniciación

“Cuando empecé, había un rito de iniciación por el que todas las jóvenes actrices tenían que pasar, que normalmente implicaba besarse, enamorarse, tener sexo y enseñar los pechos. Los llamaban papeles de ingenua para que sonara mejor”, señaló al medio británico.

La actriz dio sus primeros pasos a comienzos de los noventa en producciones de la televisión británica. Sin embargo, el papel que la catapultó a la fama fue el de Cersei Lannister en Game of Thrones, un personaje muy lejano a una mujer ingenua y que le valió cinco nominaciones a los premios Emmy y una al Globo de Oro.

La aclamada serie de HBO estuvo marcada por su gran contenido de desnudos y violencia sexual. En 2017, durante la famosa escena en el que su personaje camina sin ropa entre la multitud, Headey decidió utilizar una doble de cuerpo. Su decisión le generó críticas. “Me sorprendió mucho la ira, la idea de que hubiera engañado al público”, aseguró a The Telegraph. “Para ese entonces todo el mundo conocía al elenco y era una locura ir a cualquier sitio, y en esa escena yo estaba rodeada de 3000 extras. Actuar es una alegría, pero te exige mucho. No habría sido capaz de hacer la parte emocional del trabajo; habría estado totalmente a la defensiva”, remarcó.

“No le cuentes esto a nadie”

Radicada en Nueva York, en donde vive junto a su segundo marido, el actor Marc Menchaca, y sus dos hijos (fruto de relaciones anteriores), la actriz aprovechó la entrevista para repasar lo que vivió con el productor Harvey Weinstein. En 2017, en pleno auge de las denuncias, Headey reveló que Weinstein le hizo comentarios desubicados durante el Festival de Cine de Venecia en 2005 e intentó llevarla a su habitación de hotel con el pretexto de revisar un guion. Al resistirse, temió por el impacto que podía llegar a tener en su carrera. “Me dijo: ‘No le cuentes esto a nadie, ni a tu representante ni a tu agente’. Luego me subí a mi auto y lloré”, confesó por entonces.

Consultada hoy sobre la situación del productor —quien cumple condena en prisión por delitos de agresión sexual—, la intérprete remarcó que su análisis trasciende a Weinstein y apunta al negocio: “La extraña protección que ofrecemos a los hombres depredadores de la industria, debido al poder desproporcionado que ejercen en contraste con la necesidad de las actrices vulnerables de trabajar para ganarse la vida y conseguir el trabajo, me enfurece”.

Y sumó: “Un trabajo puede arruinarse por completo por culpa de una sola persona a la que, por alguna razón, se le permite salirse con la suya”.

Cambios y esperanza

Respecto de su experiencia en la megaproducción de HBO, la actriz aclaró que contaba con más experiencia que otras compañeras jóvenes para marcar límites frente a determinadas situaciones. “Ya había pasado por muchas dificultades. Yo podía defenderme. No digo que esas actrices no pudieran, pero eran mucho más jóvenes y vulnerables, y tenían mucha menos experiencia frente al público y la cámara, y actuando”, dijo al medio británico.

Pero pese a todo, la actriz aseguró que mantiene la esperanza en los cambios producidos tras el “MeToo”: “Creo que la mayoría de las mujeres jóvenes con las que hablo son muy astutas. La actitud actual es: ‘No voy a hacer eso”.