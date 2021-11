La emoción de Carlos Monti por la boda de Milagros, su hija menor

La semana pasada, Carlos Monti se ausentó de Nosotros a la mañana con motivo del casamiento de su hija menor. Este lunes, el periodista retomó sus actividades y contó, entre lágrimas, la emoción que significó llevar a Milagros hasta el altar. “Uno vive de las palabras todo el tiempo y cuando llegan estos momentos cuesta describirlos porque todo es sentimiento”, confesó muy conmovido.

En una boda de ensueño en un campo de Junín, la también periodista de espectáculos contrajo matrimonio con su novio Juan y su padre reveló detalles de lo que fue la ceremonia. “A mí me cuesta contar lo que uno siente en el momento en que te bajás del auto. Voy a contar una infidencia. Antes de bajar del auto le dije a Mili: ‘¿cómo estás?’ y me dijo: ‘Muy feliz papá’”, relató Monti totalmente quebrado.

Luego, el panelista contó cómo su hija conoció a su flamante marido. “Fue en un viaje a Miami. Íbamos a viajar a la noche y no sé por qué mi mujer me llama el día anterior y me dice: ‘Che American nos está ofreciendo viajar en el vuelo de la mañana. Llegamos al aeropuerto, subimos al avión y Mili iba unos asientos más atrás. Cuando el avión toma velocidad crucero me levanto para ver cómo estaba y la veo hablando con un muchacho. La veo muy sonriente y le digo a Silvia: ‘¿Con quién esta Mili, se encontró con alguien conocido?’”, expresó con lujo de detalles.

“Más o menos como a mitad de viaje vuelvo para atrás y le digo: ‘¿Qué haces Mili, todo bien?’ Esperando que me dijera algo. Y no me dice nada pero la veía sonriente. Si nosotros no hubiéramos cambiado ese vuelo, no lo hubiera conocido nunca a Juan. De hecho, cuando nos despedimos en migraciones vi que habían cruzado los teléfonos”, continuó.

Tras contar que el novio y toda su familia son de Junín, el periodista agradeció a todo el pueblo por la ayuda para llevar a cabo esta celebración y al clima, que los dejó disfrutar de la ceremonia al aire libre antes de que se desatara la gran tormenta. “Llegamos y empezó a chispear. El cielo aguantó; para la cena habíamos puesto una carpa gigantesca. Para los que somos católicos, el hecho del casamiento es un sacramento, algo importante. Los que somos padres nos damos cuenta cuando un hijo quiere cumplir su sueño. Para ella era importante tener a sus papás ahí, a sus abuelos, a los abuelos de Juan. Fue una cosa muy familiar”, agregó emocionado.

En cuanto a por qué su hija se llama Milagros, Monti reveló la emotiva historia detrás del nacimiento de su hija. “No se llama Milagros porque sí. Hay una historia en torno al embarazo de Silvia. Le provocó una diabetes y yo tenía que aplicarle todas las mañanas insulina. Teníamos todas las dudas que implicaba un embarazo de riesgo, que no interfiriera en el crecimiento del bebé. La monitoreaban todos los meses pero hasta que no nace te queda la duda de si puede nacer con alguna afección”, explicó mientras confesó que si era varón se iba a llamar Nicolás.