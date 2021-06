La emoción de Claudia Fontán al recordar su incidente en MasterChef Celebrity

En las últimas semanas, Claudia “Gunda” Fontán estuvo en el centro de la polémica. Luego de que una compañera la acusara de estar en el baño espiando recetas en su celular, la actriz y conductora volvió a ser protagonista de un escándalo cuando levantó del piso un caramelo que se le había caído y, en la desesperación, se la sumó a la preparación que estaba cocinando. pero eso no fue todo. Su desmentida, cuando el jurado le preguntó sobre el hecho en cuestión, desató el escándalo y le provocó una sanción en el programa.

“Ahora voy a ir todos los domingos a la gala de eliminación”, bromeó la actriz este mediodía desde el móvil de Intrusos. Tras estar aún en shock por la repercusión que generó su conducta en la gala del martes pasado, La Gunda se sorprendió al ver este hecho en la edición del programa: “Es fuertísimo todo lo que está pasando. Pensá que los programas los grabás y te enterás lo que sale cuando lo ves. Yo, por ejemplo, no sé lo que va a salir mañana”, señaló.

Mientras daba a entender que la edición del material la dejó muy expuesta, Fontán admitió que no está acostumbrada a estos programas con tanta exposición. “Yo trato de responder por mis acciones. Es televisión, una tele que nunca hice ni a la que estoy acostumbrada, pero bueno, son las reglas del juego. No lo puedo juzgar porque todavía estoy adentro, quizá en un tiempo con distancia lo vea de otra manera”, expresó dando a entender que más adelante hablará.

En cuanto al reto del jurado que recibió en la gala de ayer, confesó: “No fue humillante. No me hace sentir humillada pedir disculpas de manera pública ni hacerme cargo. Me mandé un moco, tampoco sabía que esto iba a suceder. Es pedir disculpas con sinceridad, no me parece tan terrible. Con la verdad es con la única forma que te podés defender. Yo sentí que no había puesto toffi del piso, pero bueno. Lo único que sé es que sigo cocinando y le pongo lo mejor. Después, todos los condimentos son aparte. Esto está dentro de un programa que es un juego, donde te podés equivocar. No creo que esto afecte mis proyectos gastronómicos, soy muy prolija, pero te pueden pasar estas cosas. Cuando lo vi me puse a llorar”, concluyó quien se retiró de la nota de la misma manera, entre lágrimas.

LA NACION