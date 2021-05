Escándalo en MasterChef Celebrity: acusan a Claudia Fontán de hacer trampa

Un nuevo conflicto se desató entre los participantes de MasterChef Celebrity 2 (Telefe): Claudia Fontán fue acusada de hacer trampa. La actriz y conductora radial habría sido descubierta por una de sus compañeras espiando recetas en el celular.

Según contó en Intrusos (América) la panelista Virginia Gallardo, la participante María O´Donell habría sido la que la delató a Fontán con los responsables del programa. “Ellas fueron al baño. Claudia se pone a buscar recetas en celular, María la descubre y desató su furia con la producción. ‘¿Cómo puede ser? Yo hago las cosas bien, estudio antes, me preparo y después veo que hacen trampa’, habría dicho la periodista”, de acuerdo a lo informado en el programa de espectáculos.

Claudia Fontán firmó contrato para participar en MasterChef Celebrity después del comienzo de las grabaciones del programa Instagram: @gundaok

Fontán habló con la revista Paparazzi sobre este tema y negó haber hecho trampa en el concurso. “Es imposible porque los celulares los dejamos en el camarín bajo llave cuando se graba el programa”, aclaró la compañera radial de Guido Kaczka en No está todo dicho (La 100).

Sin embargo, la actriz dejó abierta la posibilidad de que algo fuera de lo permitido podría haber ocurrido. “¿Entonces es mentira lo que se dijo?”, le consultó el periodista de la revista de espectáculos. Y Fontán respondió: “Y... andá a saber, qué sé yo”.

Desde su llegada al programa, “La Gunda” se perfiló como una de las favoritas del certamen por sus habilidades culinarias. Esta no es la primera vez que la artista cocina en televisión: lo hizo entre 2011 y 2012 en el ciclo Trocca allá Fontán (El Gourmet) junto a su amigo chef Fernando Trocca.

Al igual que en esta oportunidad, ya habían surgido acusaciones cruzadas entre varias participantes por violar las reglas del programa para intentar sacar provecho. El año pasado, la primera acusada fue Vicky Xipolitakis, quien ingresó sin saber cocinar y llegó casi a la final. Otra fue la finalmente ganadora Claudia Villafañe, de quien se viralizó una imagen en la que se veía cómo la estaban ayudando.

El miércoles pasado, el que fue sancionado por hacer trampa fue Alex Caniggia. “Chicos, la producción me remarca que alguien tomó algo del piso del mercado cuando ya se había terminado el tiempo”, dijo Del Moro para después preguntar, uno por uno, quién había sido. Cande, no; Gastón, no; Sol, no; y Alex… sí. A pesar de que él lo negó con cara de piedra, la cámara registró todo. La sanción fue eliminar de su canasta el producto agregado.

LA NACION