Clemente Cancela y Paloma Bokser atraviesan uno de los momentos más felices de su vida. Tras varios años de relación, la pareja anunció que espera su primer hijo y compartió la noticia con sus compañeros de trabajo al aire en los respectivos programas donde ambos se desempeñan profesionalmente.

El ex CQC dio la primicia en Todo Pasa, el ciclo de Urbana Play, y sorprendió a Matías Martin y al resto del equipo. Al mismo tiempo, la periodista compartió la feliz noticia en Con Carmen (elnueve) y emocionó hasta las lágrimas a la conductora del ciclo, Carmen Barbieri.

Con una serie de fotografías que se mostraron en vivo, Cancela encontró una manera muy especial de revelar que su pareja está embarazada. Después de ver varias imágenes de Bokser y sus mascotas, en una de las últimas fotos se vio a una de sus perritas recostada sobre la panza de la embarazada y Cancela apuntó: “Esta es la imagen, estoy emocionado con la foto que viene ahora. Esa foto me gusta mucho porque ese es el lugar preferido de Tita para ponerse hace tres meses”, anticipó el comunicador mientras esperaba que sus compañeros vieran la postal.

Clemente Cancela y Paloma Bokser anunciaron la noticia con imágenes en familia junto a sus mascotas

Cuando Matías Martin entendió el significado de la imagen, no pudo disimular su alegría. “¡No te lo puedo creer. ¡¿Estás loco que me lo contás así?! No lo puedo creer, no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada”, reaccionó el conductor emocionado. Para quienes escuchaban el programa por radio y no podían ver la fotografía, el conductor aclaró: “Si alguno no lo entendió, era visual el remate de este chiste, y es que Tita se pone en la panza de Paloma”, aclaró, ante lo que Cancela sumó: “Sí, Paloma está embarazada”.

Martin se mostró especialmente movilizado por el anuncio de su compañero: “Te vi sorpresivamente emocionado con el tema y me desconcertó, no esperaba este final. Nunca le esquivaste al tema, lo hablamos, pero no me lo esperaba”, expresó el conductor, después de abrazar a su amigo.

Durante la charla, el periodista dio algunos detalles del embarazo y contó que la pareja venía conversando sobre la posibilidad de convertirse en padres. “Hace unos meses, cuando nos mudamos a la casa nueva, apareció el proyecto. Lo veníamos hablando desde hacía bastante tiempo”, relató. Y explicó: “Hicimos todos los pasos que hay que dar, todos los estudios; llegaría el 4 de junio”, adelantó sobre la fecha estimada de nacimiento.

En paralelo al anuncio de Cancela en la radio, Bokser hizo el anuncio en el programa de Carmen Barbieri, quien ya estaba al tanto de la noticia y no pudo ocultar la felicidad que le produjo. “Voy a preguntar si alguien del panel tiene algo que decir; me lo va a contar. Se me pone la piel de gallina”, expresó primero la mamá de Federico Bal, además de comentar que ya se había emocionado en el camarín cuando Bokser se lo adelantó. “¿Me hiciste llorar o no me hiciste llorar? Contale a la gente qué pasa”, le pidió luego a su panelista.

Visiblemente emocionada, Bokser tomó la palabra: “Le quiero contar a la gente que la familia de Con Carmen y de Canal Nueve se va a agrandar”, anunció. En el estudio se escucharon aplausos y Barbieri le pidió que mostrara la pancita. Al ver una imagen de Cancela besándole el vientre, la conductora expresó: “Ay, mirá la foto” y a continuación bromeó: “No tenés panza, nada”.

Durante la charla en el programa de elnueve, la futura mamá también brindó detalles sobre el embarazo y mencionó que transita el tercer mes de gestación. “Es un nene, un varoncito. Lo más importante es que es muy sano. El pulmón está donde tiene que estar, el corazón está donde tiene que estar, tiene columnita, tiene unas costillas preciosas”, manifestó. Y sumó: “Va a ser muy querido, que es lo más importante... Fue buscado y tuvimos la suerte de que llegó bastante rápido”, precisó.

La pareja también compartió la noticia con una publicación en las redes sociales, donde sus amigos y seguidores les dedicaron a ambos cariñosas palabras ante el feliz acontecimiento.