La emoción de Nancy Pazos tras conocer la historia de Amal, una de las participantes de La Voz Argentina

Este mediodía, Amal -una de las participantes que debutó ayer en La Voz Argentina- pasó por el living de Flor de equipo y emocionó a todos con su historia de vida. Tras volver a revivir su impactante performance (en la que conquistó a todo el jurado), la artista que pertenece al equipo de Lali Espósito hizo llorar a Nancy Pazos en vivo .

“Nancy te quiero. Gracias por tu emoción”, lanzó Amal tras percibir las lágrimas de la periodista ni bien repasaron las imágenes de lo que pasó anoche en el escenario del certamen de canto. Ante el asombro de todos sus compañeros que no entendían bien qué ocurría, Pazos explicó: “No puedo hablar pero les voy a contar qué me pasa. Me quedé pensando qué mundo mejor le estamos dejando a nuestros hijos”.

Mientras la conductora del ciclo coincidía con sus palabras, la panelista continuó con su reflexión: “Fuera de broma, yo tengo más de 50 y pensé que nunca iba a ver las cosas que están pasando. En el medio de esta pandemia en Argentina se votaron muchas leyes muy importantes y ahora te veo a vos, feliz, haciendo esto y pienso realmente cuánto sufrió mucha gente antes y no pudo ser feliz y vos si lo podés ser”, expresó con la voz entrecortada.

Tras asegurar que estos logros son parte del esfuerzo y trabajo de todos, su discurso fue interrumpido por el embajador de La Voz Argentina, quién prometió que este reality será inclusivo en todos los aspectos. “Es el programa de la inclusión, no sólo por la diversidad sexual sino porque hay gente de todo el país y de diferentes edades. Se van a ir sorprendiendo gala a gala. La emoción y la alegría van a estar”, anticipó Marcelo Polino.

LA NACION