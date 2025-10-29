Así están hoy los hijos de Nancy Pasos y Diego Santilli

El 26 de octubre, tras las elecciones legislativas para renovar las bancas de la cámara de Diputados y Senadores del Congreso, en las redes sociales circuló una foto íntima de Diego Santilli y su hijo Nicanor. Allí se vio al candidato por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en el suelo, con el rostro cubierto y el joven en cuclillas junto a él.

Esa imagen despertó el interés de los usuarios en conocer cómo se encuentran en la actualidad los tres hijos que Santilli tuvo con Nancy Pazos, la panelista de A la Barbarossa (Telefe) y de quien se divorció en 2013, después de 20 años de matrimonio.

Diego Santilli con sus hijos; a la izquierda de él, Teo, a su lado, Tonio; a la derecha del político, Nicanor (Fuente: Instagram/@nicanorsantillipazos)

Teo, Nicanor y Tonio Santilli Pazos son los tres frutos del amor que alguna vez se tuvieron el político y la periodista. En diferentes ocasiones, la figura de Telefe los hizo públicos en sus propias redes sociales, en donde enseñó festejos de cumpleaños y vacaciones en conjunto. De igual manera, su padre también estuvo presente en el ámbito público con ellos y en más de una situación se los vio muy unidos.

El mayor, Teo, se graduó el año pasado como Licenciado en Negocios Digitales y la foto de su recibida en la que apareció con Pazos y Santilli dio de qué hablar porque enseñó la unidad de sus padres por el bien de su hijo. Meses más tarde el joven volvería a ser noticia, pero en esta ocasión por el dinero que perdió en la inversión realizada a la cripto moneda $Libra.

En el 2024 Teo Santilli Pazos se recibió de Lic. en Negocios Digitales (Fuente: Instagram/@nancypazos)

El segundo, Nicanor, es famoso y el que más revuelo causó en las redes sociales desde que su papá es candidato por el partido libertario. El joven es piloto del TC2000 y en su cuenta de Instagram posee casi 20 mil seguidores. En su biografía tiene una cita de La Biblia y estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

La foto que se hizo viral del abrazo entre Nicanor y Diego tras los resultados del domingo 26 de octubre (Fuente: Instagram/@nicanorsantillipazos)

En los últimos días, se volvió viral por el posteo de felicitaciones a Diego Santilli por el resultado electoral. “Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor”, expresó el piloto.

Nicanor es piloto de TC2000 (Fuente: Instagram/@nicanorsantillipazos)

Tonio es el tercero de los hermanos Santilli Pazos. La periodista no suele exponerlo en sus redes sociales, ya que aún es menor de edad. En un viaje que la panelista de A la Barbarossa hizo a Turquía en julio del 2024, posó con sus tres hijos y ahí dejó en claro cómo está su pequeño, quien tiene un rostro similar a su padre, pero también a ella.

Nicanor es el que más se parece a Santilli y el más activo en la escena pública, a la vez que el mayor de los tres, Teo, tienes los rasgos faciales de su mamá y mantiene una reserva en los medios.

Nancy Pazos con sus hijos en Turquí durante sus vacaciones en 2024; De izquierda a derecha: Teo, Nicanor y Tonio (Fuente: Instagram/@nancypazos)

Si bien las discrepancias políticas entre Santilli y Pazos fueron el foco de la polémica desde hace tiempo en los medios, sus hijos lograron mantenerse al margen de las idas y vueltas. En lo privado, el exmatrimonio contribuyó a que pudieran continuar con su vida y alcanzar sus objetivos personales.