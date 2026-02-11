Nancy Pazos se amordazó y encadenó frente al Congreso para protestar contra la reforma laboral y Adorni la criticó

La periodista Nancy Pazos se encadenó y amordazó este miércoles frente al Congreso mientras se discute en el Senado la reforma laboral propuesta por el Gobierno.

El objetivo de Pazos fue manifestarse en contra de la derogación del estatuto del periodista, establecido en uno de los artículos del proyecto. La periodista generó reacción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que dijo que “el nivel de delirio es astronómico”.

En las últimas horas, el oficialismo cedió a la modificación de artículos claves de la iniciativa para complacer a los gobernadores, los sindicatos y cámaras empresarias. El nuevo dictamen establece la derogación de cinco estatutos, pero una vez transcurridos seis meses de la sanción de la ley. Respecto del que corresponde al periodista profesional, la nueva versión insiste en derogar el artículo 43 (despidos) cuando entre en vigencia la reforma.

La periodista se presentó frente al Congreso con una tela negra atada sobre su boca, y una cadena en su cuello y brazos. Su medida fue acompañada por otros manifestantes, que también se amordazaron y encadenaron. También usaron una máscara blanca de un rostro con la palabra “alcahuete” escrita en la frente. En diálogo con C5N, dijo que esto es porque “el Gobierno quiere periodistas alcahuetes” y sumó que “el periodismo es el faro de la democracia”.

Luego de que su imagen se transmitiera en canales de televisión, Pazos recibió la crítica de la gestión libertaria de la mano de Adorni. “El nivel de delirio es astronómico. Fin”, escribió en la red social X. Sin embargo, la periodista no tardó en contestar: “El amor vence al odio. Yo también te quiero (continuará)”.

Esta mañana Pazos dedicó su editorial de Radio 10 a la posible derogación del estatuto del periodista. Explicó que el estatuto nació en 1938 en Córdoba en un encuentro de colegas que fue convocado por el periodismo local por los bajos salarios.

“Por el crecimiento de los medios de comunicación, los que se estaban llenando de plata eran los dueños de los medios y había laburantes que no llegaban a fin de mes. Fue en este momento donde los periodistas nos asumimos como laburantes y se comenzó a gestar el estatuto”, detalló.

Para Pazos, el rol del periodismo va más allá de los individuos que lo ejercen: “Para las democracias modernas, el periodismo es fundamental para poner luz en aquellos lugares en donde el poder de turno quiere oscuridad. El periodismo es el tábano del poder, no existe el periodista oficialista porque, para eso, están los voceros de turno. Gobierne quien gobierne, el periodismo es contra-poder”.

Luego apuntó contra el Gobierno y, en particular, contra el presidente Javier Milei por su recurrente frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

“Hoy más que nunca debemos tener en cuenta que destrozar las bases de la libertad de expresión es generar uno de los peores apagones sociales que se pueden realizar, hundirnos en una oscuridad donde la corrupción de los gobiernos y empresas puede avanzar sin ser vista o mostrando solo lo que ellos quieren que miremos. Necesitamos periodistas que miren y nos cuenten la verdad. El que es como un tábano que nos mantiene despiertos”, concluyó.

La reforma laboral

El proyecto promete un maratónico debate en el Senado. La iniciativa se votará primero en general y luego se desglosará en 26 votaciones en particular. Luego de discusiones con la oposición dialoguista, el oficialismo cedió a la modificación de 28 artículos y la eliminación de tres.

Entre los cambios más importantes redujo el impuesto a las Ganancias para sociedades en los tramos más altos, reformuló el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones y cedió ante los gremios en aspectos centrales de su financiamiento. También introdujo ajustes en licencias por enfermedad, medios de pago salariales, Justicia laboral, financiamiento del Incaa y derogación de estatutos.

El oficialismo buscará conseguir la media sación Fabián Marlli

Sin embargo, no está del todo claro qué ocurrirá con el estatuto del periodista. Esta mañana la senadora Carolina Losada aseguró en diálogo con LN+ que lograron que “se prorrogue por doce meses para que haya nuevas condiciones de negociación”.

“Tanto el estatuto del periodista como los otros estatutos se van a prorrogar, quedarán vigentes para que se pueda generar otro estatuto en el término de los próximos 12 meses. Estuvimos trabajando hasta las 23.30 en estos últimos cambios”, aseguró.