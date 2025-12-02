Diego Leuco tildó de “odiosa” a Nancy Pazos y la periodista salió al cruce
La secuencia comenzó en el canal de streaming Luzu TV durante un juego para adivinar famosos
El periodista Diego Leuco apuntó contra su colega Nancy Pazos durante la emisión de Antes que Nadie, el programa del canal de streaming Luzu TV, y la conductora le respondió en duros términos horas más tarde. “Bienvenido al barro”, lanzó Pazos en sus redes.
La arremetida se dio el lunes por la mañana, cuando el equipo del ciclo —integrado por Leuco, Micaela Vázquez, Johanna Francella y el influencer Martín “Trinche” Dardik— participaba de un juego llamado “tres pistas, un famoso”. La consigna consistía en adivinar una figura pública a partir de tres indicios: “periodista y conductora”, “estuvo en pareja con un dirigente político ‘colorado’ (Diego Santilli)” y “fue una ‘angelita’ en Los Ángeles de la Mañana”.
Mientras sus compañeros intentaban descubrir el nombre, Leuco lanzó un comentario sin mencionarla directamente. “Sí, odiosa, odiosa”, dijo, lo que provocó algunas risas en el estudio. Cuando finalmente se reveló que se trataba de Nancy Pazos —actualmente conductora en Radio 10 y C5N—, Johanna Francella manifestó sorpresa al enterarse de su vínculo con Santilli. “Sí, con Diego Santilli”, reafirmó Leuco. “Odio este juego, me pone muy nerviosa”, agregó Mica Vázquez entre risas.
Si bien el momento se dio durante la mañana, el recorte se viralizó durante la tarde, y Pazos respondió por la noche desde su cuenta de X. “Se hace el ‘cool’ y dice que no le gustan los quilombos pero… Bienvenido al barro, Diego Leuco. ¡Que conste en actas que empezaste vos!”, desafió la periodista.
Luzu TV, junto con Olga, es hoy uno de los canales de streaming más vistos del país. Fundado en 2021 por Nicolás Occhiato, nació como una productora multiplataforma cuyo primer programa, emitido en plena pandemia, duraba apenas 16 minutos y reunía unos 1600 espectadores en YouTube. Actualmente, su grilla se extiende desde las 8 hasta las 23, con múltiples envíos en vivo y una comunidad que crece cada día.
Los achaques de Pazos a Santilli
La figura de Pazos cobró especial notoriedad después de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, cuando su exmarido Diego Santilli, con quien tiene tres hijos, le ganó a Fuerza Patria tras dar vuelta un resultado desalentador para La Libertad Avanza el 7 de septiembre.
En ese marco, la periodista se negó a enviarle felicitaciones al diputado electo. “Se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño”, argumentó Pazos.
Y redobló sus críticas al apuntar contra el peso que Santilli como figura paterna. "Es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios…El padre es candidato, chicos, esto es así“, dijo y siguió: ”Generacionalmente también está muy influenciado por lo que piensan los chicos a esa edad".
