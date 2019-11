La emoción del hermano de Pampita Ardohain, antes del casamiento de la modelo

Pampita junto a su hermano, uno de sus grandes apoyos en el cuidado de sus hijos Crédito: Instagram

Guillermo Ardohain, hermano de Pampita, se mostró muy conmovido, a horas del tan anunciado casamiento de la conductora y modelo. Los hermanos son muy unidos y fue él quien la acompañó a las pruebas de su vestido de novia. "Me pidió que la acompañara y fue muy lindo, muy fuerte. Yo estaba tan emocionado como ella", contó en Pampita online, por Net TV.

Hace apenas un par de meses que conoce al novio, Roberto García Moritán. ¿Qué piensa de él? "Me encanta Robert. En este tiempo entramos en confianza. Es un pibe transparente, sencillo, que me ha dado consejos. Me sentí muy cómodo. Es reservado si te conoce poco y después entra en confianza y es muy divertido. Me invitó a ir con sus amigos a la despedida de soltero y lo quiero porque la veo a mi hermana feliz, así que... ¿Qué puedo decir?", expresó.

"¿Tenés celos?", le preguntó el panelista del programa Luis Piñeiro. "Mi lugar de hermano es estar en los momentos buenos y malos. Disfruté mucho estos meses de Netflix, comiendo helado, pero esto lo disfruto mucho más", aseguró.

También contó que ayer vivió un día de locos y terminó a las 6.15 de la mañana porque, como se sabe, Guillermo es odontólogo y el encargado de que la sonrisa de Pampita luzca brillante cuando esté viviendo sus horas más felices. "Trabajé en el consultorio como todos los días. Después fuimos a jugar un partido con los amigos de Roberto, el último de soltero. Nos bañamos, nos cambiamos y fuimos al consultorio. Le sacamos los braquets y le hicimos un tratamiento genial", detalló.

Y cerró la entrevista diciendo: "Le pedí que cuidara a mi hermana pero lo vi tan enamorado que pensé que no puede hacerla sufrir".