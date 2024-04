Así fue el debut de Pampita en la TV uruguaya: una curiosa comparación con Brad Pitt, algo de intuición y un look impactante

Escuchar

Pampita desembarcó en la televisión uruguaya y fue más Pampita que nunca. Con una gran sonrisa, con su característico tono amable, algunos pasos de baile y todo el glamour, Carolina Ardohain debutó del otro lado del Río de la Plata el lunes pasado de la mano de Veo cómo cantas, la nueva apuesta de Canal 12 para el prime time del país vecino. “Qué lindo estar acá. Estoy feliz”, confesó emocionada.

El objetivo del show, que cuenta con la conducción de Lucía Rodríguez, es que el participante descubra, entre un grupo de personas, quiénes son cantantes y quiénes impostores. El rol de Pampita es asesorar, junto a cuatro famosos uruguayos más, al jugador sobre lo que ella opina de cada uno de estos personajes. Del primer envío también participó el músico argentino Joaquín Levinton. Su rol, además de ofrecer su opinión, fue cantar a dúo al final del programa junto al último de los personajes para revelar si era cantante realmente o no.

Para su primera aparición en Canal 12, la conductora eligió un vestido cut out negro de mangas largas, cuello redondo con aberturas a los costados, un gran tajo y detalles en plata de la firma Mono Fuk. Y además acompañó su look con unas sandalias de taco alto y el pelo suelto.

Una entrada triunfal

Pampita fue la cuarta en ingresar al estudio. “Ahora vamos a presentarla a ella, que es modelo, actriz, conductora, ha sido jurado en los programas más importantes de la televisión argentina. Yo siempre digo que si Brad Pitt es la referencia de belleza en hombres, ella es la referencia en belleza absoluta . Cuando nos sentimos diosas, decimos ´estoy como ella´. Sabe y sabe de concursos, es la voz de la experiencia en esto de la tele. Llega por primera vez a la tele Carolina Pampita Ardohain”, arengó Lucía Rodríguez.

Como si hubiera estado en una pasarela, Pampita apareció por detrás del decorado y se acercó, luciendo su outfit, hasta la conductora. “Llegó el gran día” fue lo primero que dijo la modelo y jurado argentina tras hacer su entrada triunfal. “Qué lindo estar acá. Estoy feliz” , confesó. “Me están tratando increíble, creo que no me voy más” reveló cuando le preguntaron por su estadía en el país vecino. “Yo le voy a contar al señor, a la señora que en la casa me pregunta ´¿cómo es Pampita?´Además de linda es buena, está siempre sonriente... una bronca Pampita”, bromeó Rodríguez. “Tenemos un equipazo, la vamos a pasar genial”, cerró la modelo.

Luego de la entrada de Pampita, llegó el turno de Levinton. El cantante también se mostró muy emocionado por el nuevo desafío. “Chicos, nos robamos a Pampita, nos robamos a Joaquín, ya está”, bromeó la conductora del ciclo. Una vez que terminaron las presentaciones, arrancó el juego.

A lo largo del programa, Pampita se prestó a la dinámica del show, compartió su opinión sobre los cantantes y los impostores en cada ronda, aconsejó al participante sobre cómo decidir y demostró que, aunque en algunas oportunidades se equivocó, tiene una gran intuición . Además bailó al ritmo de algunos de los temas más movidos que sonaron en el estudio y se fundió en un abrazo con el participante cuando logró ganarse 60 mil pesos uruguayos, el premio mayor.

Una cuenta pendiente

Pampita aprovechó su compromiso laboral en Montevideo y para Las Pascuas se hizo una escapada a José Ignacio foto: Marcelo Rodríguez

Unos días atrás, en diálogo con el diario El País de Uruguay, Pampita compartió su entusiasmo ante el desafío de ser parte de un ciclo televisivo en Uruguay. “Hacía mucho que me estaban invitando para distintos proyectos y no se podía hacer por los tiempos. ¿Viste cuando todo calza perfecto? Es lo que pasó. Podía hacerlo en estos meses; estaba marcado por el destino. Obviamente, por el tema familiar es más fácil hacer algo en la Argentina, pero estaba pendiente hacer algo acá y se logró”, contó.

Para poder cumplir con este compromiso laboral, Pampita está pasando más tiempo en el país vecino, donde igual ya la conocen porque es habitué de sus playas. El fin de semana XXL, por ejemplo, la encontró en José Ignacio junto a su marido Roberto García Moritán (49) y Ana (2), la menor de sus hijos. Para descansar en familia -sus hijos mayores se quedaron con Benjamín Vicuña, su papá- los tres se instalaron en Estancia Vik.

