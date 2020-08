La emoción de Diego Olivera tras volver a trabajar en el país luego de diez años

Diego Olivera en Payaso, el nuevo video de Pimpinela

Radicado en México, y luego de diez años de no trabajar en Argentina, Diego Olivera sorprendió como protagonista de "Payaso", el nuevo videoclip de Pimpinela. El actor, que se convirtió en el galán de las telenovelas mexicanas, charló con Informados de todo y confesó lo conmovedor que fue para el volver a trabajar en el país.

"Fue muy loco porque fui a acompañar a Mónica (Ayos) que estaba grabando una serie en Mendoza. Ella es muy amiga de Lucía (Galán) y hablan siempre. Se escriben, nos hemos visto en México. Me estaba volviendo, casi subiendo al avión y me proponen estar en su nuevo video. Me mostraron el tema y me pareció alucinante. Para mí era un honor acompañarlos", relató el actor que no dudó en cambiar el pasaje y quedarse en el país para participar del video.

Al contar detalles del rodaje, Olivera destacó "la energía que tiene Lucia" y la profesionalidad del dúo. "Son dos híper profesionales, además de que son amigos y los queremos mucho en la familia. Tenían tan claro que querían contar. Lo disfruté mucho. Fue todo un día de rodaje en el teatro Opera, lo cual me trajo recuerdos porque ahí hice La bella y la bestia. Hacía diez años que no trabajaba en Argentina; para mí fue muy conmovedor. Es un honor que esta carrera me haya dado la posibilidad de hacer este tipo de cosas", indicó feliz con el resultado del video.

En cuanto a sus ganas de volver a trabajar en el país, confesó: "El paraíso no existe en ningún lugar. Para nosotros irnos a México fue una oportunidad que surgió y que la fuimos aprovechando. En Argentina tenemos todo para producir y muy bien, quizá tenemos que pensar fondos de inversión. Si el guion es bueno y la historia está bien contada, no importa de donde sos".

El actor también opinó sobre la crisis de Polka. "No quiero entrar en polémicas pero la meca venía produciendo una o dos ficciones por año. Salís afuera y ves que producen un montón. Abramos las ventanas, a lo mejor el problema en Argentina es que la ventana solo se redujo a uno o dos productores. Tenemos guionistas, directores, actores maravillosos, somos muy valorados afuera", indicó.

Mientras aseguró que la pandemia le frenó un proyecto para Netflix, el galán contó cómo fue adaptarse a los modismos mexicanos a la hora de actuar. "Hay un proyecto que se me frenó por la pandemia, pero ya está, ya lo solté. De hecho, tengo el pelo largo por eso. Era un personaje de los suburbios de México. Me cuesta un poco cuando no hago de argentino. En una novela que protagonicé (Hasta el fin del mundo) tenía que hacer de un mecánico mexicano. Era un trabalenguas. Había palabras, terminologías que no tenía, así que traté de neutralizar mi argentino más que nada", expresó el actor mientras imitaba el tono mexicano.

Por último, el marido de Mónica Ayos se metió en la polémica sobre la decisión de Televisa de levantar El chavo del ocho. "Lo conozco mucho al hijo de Roberto (Gómez Bolaños). Es complicado. La realidad es que hay muchos intereses económicos, tiene que ver con el cuidado de cierto patrimonio. Se mezcla lo emotivo con lo comercial y ahí es complicado", opinó apenado por la situación.