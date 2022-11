La entrevista a Chris Martin, el líder de Coldplay: qué dijo de Messi, los argentinos y su recuerdo de Gustavo Cerati

escuchar

Chris Martin fue el protagonista excluyente de la última edición de Telenoche. El líder de Coldplay se prestó a una entrevista realizada por Juana Viale y Bebe Contepomi junto a su compañero de banda, el guitarrista Jon Buckland en la que elogió al público argentino, explicó por qué tocar “De música ligera” es un acto de humildad y vaticinó una peleadísima final entre Argentina e Inglaterra, de cara el Mundial de Quatar.

“Hace tres semanas que estamos en Buenos Aires. Estamos muy felices de estar acá, y la razón por la que aceptamos brindar esta entrevista es para decir ‘gracias’, porque fue un momento muy especial para nosotros”, comenzó explicando el cantante, antes del décimo show de la banda en el estadio Monumental. Y agregó: “ Siempre amamos estar en la Argentina, pero esta vez es se sintió como si hubiésemos desbloqueado un nuevo nivel. Quizá se deba a que ahora todo es un poco más loco, y porque el poder del amor y la dicha son aún más importantes ”.

“Vinimos a agradecer. Todos fueron tan amables con nosotros desde que llegamos... El público argentino es el mejor del universo. No tengo palabras para expresar cuánto nos cargan de energía para seguir adelante con lo que amamos hacer e ir a otros lugares donde no es tan fácil lograr que la gente se abra. Por eso estamos tan agradecidos y no vemos la hora de volver ”, indicó Martin. Y reforzó: “Para nosotros, como banda, cuando tocamos acá es como cargar tu teléfono con energía: nos da todo lo que necesitamos para ir alrededor del mundo”.

El músico explicó, además, que la conexión con el público cuando están arriba del escenario para ellos es crucial. “Creo que todo lo que hacemos nosotros es mostrar cuán grandiosa es la audiencia acá. Funcionamos como un espejo. Somos como cualquier ser humano... Necesitamos ese poder de conexión con el público, especialmente por el Covid y lo que está pasando en Ucrania, en Irán y en muchos otros lugares. Somos muy afortunados de hacer lo que amamos en los lugares que amamos”, indicó.

Este martes, la banda brindó su décimo y último show en River Ricardo Pristupluk

Viale, entonces, contó que había concurrido algunos de los recitales de la banda y que notó que lo que imperaba era un clima de amorosidad. “ No sentimos ningún miedo en expresar amor. Quizás, porque estamos viejos. Pero hay algo acá que nos hace sentir vivos ”, respondió Martin. En cuanto a la apuesta visual de sus recitales, el cantante indicó: “Los cuatro nos involucramos con todos los elementos que conforman nuestros shows. Especialmente ahora que la música y lo visual son la misma cosa con TikTok e Instagram. La música tiene una imagen consigo. Y así funciona, también, en un concierto”.

“Por ejemplo, tocamos una canción hace tres noches y tratamos de cambiarla... Cuando la tocamos, nos dimos cuenta de que habíamos tomado la decisión incorrecta, y que el efecto visual había sido erróneo. ¡Les digo que nos insultábamos por dentro! Entonces, si las luces y los efectos no son los correctos, te sentís raro. Sentimos que todo tiene que amalgamarse”, explicó Martin.

Uno de los rasgos distintivos de los recitales de Coldplay son las pulseras que se le entregan al público al ingresar y que se encienden y cambian de colores durante el show, en sincronía con lo que ocurre en el escenario. “Empezamos con esas pulseras hace diez años... Fueron diseñadas por un tipo que solía hacer juguetes sexuales. Es muy bueno trabajando con baterías chicas. ¡Está loco! Un poco como Bebe...”, bromeó el cantante.

“ Cuando las vimos, dijimos: ‘Necesitamos esto en nuestro show’. Y cada año, las siguen desarrollando; ahora podemos hacerlas cambiar de colores y formar nuevos patrones. Pero las razones por las que las amamos es porque realmente hacen que cada persona forme parte del show; porque en un gran estadio, una vez que viste a la banda cinco minutos pensás: ‘Ya entendí... Son cuatro tipos’. Pero si tenés luces, hace que el show sea de 60 mil personas. No es solo una banda arriba del escenario. Por eso, amamos esas pulseras: porque refuerzan el sentimiento de que somos todos una familia ”, afirmó.

Las pulseras luminosas, un distintivo de los shows de Coldplay Santiago Filipuzzi

Sobre cuál es el género con el que se sienten más identificados, Martin señaló: “Cuando tocamos en Londres, hace unos meses, Mick Jagger vino a vernos y me dijo: ‘Este es el poder del soft rock’. Creo que tenemos el espíritu del rock and roll: la libertad de expresión y la autenticidad. No sé si se nos puede considerar una banda de rock ahora, porque nosotros hacemos cosas diferentes, pero es importante para nosotros que estemos siempre los cuatro en el escenario”, indicó el cantante. Y el guitarrista reveló: “ Creo que el principal secreto para mantenernos juntos después de 25 años es la amistad, el amor y la hermandad. Crecimos juntos y nos dimos cuenta de que lo único que tenemos es a nosotros mismos. Tenemos que apreciar eso. Porque, quizás, no sabíamos apreciarlo al principio. Pensábamos: ‘Estamos acá porque tenemos que ser grandiosos’. Pero ahora el peso está puesto en la amistad, en preocuparnos por el otro y ayudarnos entre nosotros ”.

Muchos de los colaboradores de la banda son de nacionalidad argentina. Al igual que ocurre con el público, esa elección tiene que ver con una fuerte conexión. “No nos importan las nacionalidades ni las fronteras. Trabajamos con gente especial en todos lados y en todos los lugares en los que tocamos el público es especial. No nos enfocamos en su nacionalidad, pero es verdad que tenemos una relación más cercana con muchos argentinos. Y eso tal vez se dé porque es fácil sentir su calidez... Eso es algo que pasa también con el público. Todos los públicos para los que tocamos son increíbles alrededor de todo el mundo, pero el de acá es un poquito más abierto ”, expresó el vocalista, en castellano.

En cada uno de los recitales que la banda brindó en Buenos Aires, uno de los momentos más álgidos es cuando suena uno de los grandes éxitos de Soda Stereo, en una especie de homenaje a Gustavo Cerati. En la entrevista, Martin explicó por qué decidieron incluir el tema: “ Para ser honestos, ‘De música ligera’ es la mejor canción del show, sin dudas. Y no es nuestra. Así que es una lección de humildad para nosotros, porque justo cuando nos estamos sintiendo estrellas de rock, la tocamos y decimos: ‘Bueno... Eso suena mejor que nuestras canciones’. Y es algo muy cierto. El show es increíble, pero cuando tocamos esa canción, la el púbico estalla. Es una lección de humildad y nos pone los pies sobre la tierra. Es una canción fantástica, increíble... Siempre es divertido tocarla ”.

Chris Martin sorprendió al público al señalar que "De música ligera" es la mejor canción de su repertorio

“ Creo que cuando un cantante muere, especialmente los que fueron muy amados, como Gustavo, la gente de verdad lo recuerda. Es duro, porque nada es permanente y todo fluye, así que nos da un empujón extra. Nosotros la hacemos como una muestra de respeto, pero también porque la amamos. Esa es la verdad ”, agregó.

Para el final, Contepomi le propuso que se juegue y dé su vaticinio de cara al Mundial de Fútbol de Qatar. “Creo que Inglaterra y Argentina van a llegar a la final. Vamos a empatar 3 a 3 en tiempo reglamentario. Dos goles más de cada uno y después, la definición por penales. Nadie va a errar un penal. Y entonces, van a tener que hacer algo extra”, comenzó relatando emocionado. Y finalizó: “ El juego va a durar 10 años y eventualmente van a decidir compartir la copa. Y después, todo el mundo va a mirar y decir: ¡Un momento... Es una gran idea. ¡Seamos amigos! Y Argentina e Inglaterra van a arreglar todos los problemas del mundo’”. Volviendo a la realidad, Martin reconoció: “Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos... Así que eso es una desventaja ”.

LA NACION