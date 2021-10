La escandalosa teoría de la exempleada de Wanda Nara: “Ahora Mauro Icardi va a vivir en carne propia lo que vivió Maxi López”

Con la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi confirmada, Analía Alvarado, la exempleada doméstica de la pareja, volvió a apuntar contra la empresaria y el jugador del Paris Saint Germain. “Ahora, él va a vivir en carne propia lo que vivió Maxi López”, disparó y aseguró que, contra lo que se suele decir en los medios, la mediática empresaria no es una buena madre.

En comunicación telefónica con el programa A la tarde, Alvarado recordó el trato que recibió López por parte de Nara, al tiempo que aseguró que ella misma le negaba el contacto con sus hijos -Valentino, Benedicto y Constantino- y que la propia modelo la obligaba a decir “cosas que no eran verdad”, aunque evitó ahondar en el tema.

Consultada por la conductora del programa, Karina Mazzocco, la mujer aseguró que al principio le daba a la relación de Wanda y Mauro no más de un año y que en esa época “ellos solo pensaban en hacerle daño” a Maxi López. “Maxi jamás habló mal de Wanda”, aseguró Alvarado, quien señaló que, a su entender, la relación entre la modelo e Icardi surgió como una suerte de venganza “porque ella seguía queriendo a Maxi”.

Alvarado aseguró que conoce bien a la pareja. La relación laboral comenzó cuando todavía Wanda vivía con López y continuó en Italia, luego de que la empresaria se mudara con Icardi. De hecho, contó que estuvo en el casamiento de la pareja, que luego tuvo dos hijas, Francesca e Isabella.

Con respecto al rol de madre de Wanda, la mujer también fue tajante: “ No es un ejemplo de buena madre ”, aseveró. Para sostener sus dichos, explicó que solía despertarse después del mediodía, que no estaba con sus hijos y que les negaba el contacto con el padre. Cuando Débora D’Amato, panelista del ciclo, salió a cruzarla diciendo que Wanda es una excelente madre y que ella lo sabe porque la conoce, Alvarado se mostró molesta y retrucó: “ Yo viví con ella. (...) Wanda Nara me da lástima porque es una pobre mujer que tiene todo para ser feliz y no lo es ”.

Por último, Alvarado contó que se quedó sin trabajo porque no accedió a decir las mentiras que Wanda le pedía que le dijera a López, y que la rubia aún le adeuda tres meses de sueldo. “Wanda me decía que Mauro era el que me pagaba el sueldo, pero me quedó debiendo. Que venda una cartera y que me pague lo que me debe. Con una cartera alcanza”, cerró el tema.