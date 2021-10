“Si no te gusta, nos separamos”: surgen nuevos detalles de la ruptura entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

En el medio de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se conocieron los supuestos motivos de la ruptura entre María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña. Según contaron en Los ángeles de la mañana, el conflicto entre la pareja habría sido a causa de una infidelidad por parte de la actriz con un reconocido actor .

“Hoy me enteré del verdadero motivo de la separación de la China y Vicuña, fueron cuernos”, lanzó Yanina Latorre mientras relataba paso a paso el escándalo entre Wanda e Icardi, en el que Suárez está señalada como la tercera en discordia. Ante la intriga de sus compañeras, la panelista sumó más picante a su información: “Hay otros actores involucrados”, indicó.

Sin más preámbulos, Latorre comenzó a contar cómo sucedieron los hechos. “Ella lo engaña a él con un actor mega, protagonista de dos ficciones importantes y él la descubre. Se entera también por el teléfono y ella no lo niega, le pidió perdón y siguieron”, disparó. Al parecer, lo más grave de esta infidelidad para Vicuña fue descubrir quién era el tercero en discordia: “ Fue con un actor que era amigo y conocido de Vicuña, que a su vez está casado con una actriz. La mujer se enteró y se perdonaron... Los cuatro se perdonaron ”, advirtió.

Sin embargo, un nuevo encuentro (o varios) en el último tiempo hicieron estallar al chileno. “Eran amantes fijos y de bastante tiempo. Ella reincide después de comprar la casa y cuando él la cuestiona le dijo: ‘Si no te gusta nos separamos’ y ahí se separó”, reveló la panelista, dando cuenta de los motivos que llevaron a la pareja a distanciarse.

Si bien desde su separación de Vicuña a Suárez se la ha vinculado con varios actores y modelos del ambiente, según Latorre quien sería la nueva conquista de la actriz es nada más y nada menos que Nicolás Furtado. “No están de novios, es un touch and go. La historia no es nueva, viene desde Buenos Aires y ahora siguió en Madrid”, confesó dando a entender que el actor de El Marginal se encuentra en Europa, muy cerca de Suárez.

Mientras las panelistas recordaban que el galán estaba de novio con una modelo uruguaya, Latorre contó que Vicuña está al tanto de este nuevo romance, ya que la China se lo confirmó hace unas horas. “Cuando Vicuña le pregunta lo de Icardi, ella le confiesa que estaba saliendo con Furtado”, remató Latorre.

Furtado viajó hace algunas semanas rumbo a España y el 29 de septiembre participó de la gala de los Premios Platino, en Madrid. Allí se habría reencontrado con Suárez, quien se instaló en España junto a sus tres hijos por motivos laborales, horas después de que Vicuña confirmara la separación.