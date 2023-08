escuchar

Christine Baumgartner, la exesposa de Kevin Costner, habría argumentado en las últimas horas que en el 2004, al firmar el contrato prenupcial con el actor, no entendió el acuerdo que estaba haciendo con quien sería su marido.

Laura Wasser, abogada de Costner, quiere que el juez obligue al equipo legal de Baumgartner a responder si su cliente entendió o no el contrato. Según TMZ, los abogados de la estrella de Yellowstone presentaron un nuevo documento judicial en el que se preguntan si la diseñadora de bolsos comprendió realmente lo que firmó. “ Christine afirma que no puede admitir o negar que entendió el acuerdo prematrimonial porque ella (y aparentemente todos sus abogados) no comprenden la palabra ‘entender’ ”, dice el escrito que enviaron a la Justicia.

“El abogado de Christine pidió una definición de la palabra ‘entender’ y el abogado de Kevin proporcionó el significado que figura en el diccionario de la misma: ‘entender’, a saber, ‘comprender o percibir el significado de las palabras’”, escribió la letrada en los documentos entregados en las últimas horas.

Según TMZ, la última presentación de papeles se produjo después de que el abogado de Baumgartner objetara a Wasser, quien había afirmado que la mujer “entendió el efecto legal del acuerdo prematrimonial antes de firmarlo”. El abogado de la diseñadora dijo que la “afirmación es vaga en cuanto al alcance y significado del termino ‘entendió'” y añadió que la exesposa del actor era “incapaz de admitir o negar dicha afirmación” .

A pesar de esta disputa, si la exmodelo impugna el acuerdo prenupcial, debería devolver los 1.5 millones de dólares que le dio Costner tras la separación y pagar los honorarios de la abogada de él. Baumgartner presentó la solicitud de divorcio el 1 de mayo de este año y desde entonces permanece en conflicto con el padre de sus tres hijos: Grace, de 13 años, Hayes, de 14, y Cayden, de 16.

Kevin junto a Christina y los tres hijos que tienen en común The Grosby Group

Primero la pelea fue por la propiedad en donde vivía la familia, que según el contrato prenupcial ella debía abandonar en caso de una separación. “Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le expliqué que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias de propiedad seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio. Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí y estuvo de acuerdo con esta disposición”, dijo el actor en una de las declaraciones que brindó a la Justicia.

“Nuestro acuerdo establece, entre otros términos, que todos los activos que cada uno poseía antes de nuestro matrimonio seguirían siendo propiedades por separado. Uno de mis bienes es la residencia que ella y yo hemos usado como nuestra casa familiar con nuestros tres hijos. Compré esta propiedad en 1988, mucho antes de casarme con ella, y adyacente a la residencia hay otra casa separada que utilizo exclusivamente para fines comerciales (edición de películas) y en la que trabajaré este año en relación con un nuevo proyecto cinematográfico que estoy produciendo”, aclaró.

Finalmente, después de una larga pelea, unos días antes de que se cumpliera el plazo dictaminado para que la mujer abandonara la propiedad, se supo que Baumgartner se mudó de la mansión, ubicada en Santa Barbara, California.

En julio, un juez dictaminó que la estrella de Bodyguard, que tiene 68 años, debía pagar a su exesposa 129.755 dólares por mes en concepto de manutención de sus tres hijos, un poco menos de los 248 mil dólares que había solicitado ella. La diseñadora argumenta que no tiene ingresos desde que se convirtió en madre y que los niños están acostumbrados a un estilo de vida lujoso, por esa razón está solicitando más dinero de lo que el actor está dispuesto a ofrecer.

