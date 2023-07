La extrema transformación física de Cillian Murphy para su papel en Oppenheimer: “Comía una almendra al día”

escuchar

Varios de los máximos exponentes de la actuación han aceptado someterse a cambios físicos para ocupar ciertos papeles. A la hora de encarnar a personajes históricos en tramas biográficas, los intérpretes más exigentes experimentan destacadas transformaciones. Tal es el caso de Cillian Murphy en la nueva película de Christopher Nolan, Oppenheimer, que desembarca mañana en los cines porteños.

La estrella de Peaky Blinders no solo siguió una alimentación específica para llevar a la pantalla con la mayor precisión al personaje de Robert Oppenheimer, uno de los físicos creadores de la bomba atómica, sino que también se sometió a métodos poco saludables para alcanzar su objetivo.

Con la aspiración de lograr el aspecto “demacrado” que mostraba el científico durante el desarrollo del Proyecto Manhattan, plan que llevó a la creación del explosivo, el intérprete de 47 años realizó una dieta extrema.

En declaraciones realizadas por el actor a The New York Times, Murphy reveló cómo vivió el proceso de adaptación física para parecerse a su personaje, a la vez que compartió que los métodos a los que recurrió no fueron “saludables”.

La estrella contó que se tomó más de cinco meses antes de empezar a filmar para prepararse tanto física como emocionalmente para el papel. Confesó, además, que se sintió muy entusiasmado frente al reto y dijo que quería perder peso para darle a Oppenheimer una “mirada de ojos muy abiertos”, casi desorbitados, en su objetivo de transmitir el hecho de que el científico “nunca comía”.

Sobre ello, profundizó: “ Me encanta actuar con mi cuerpo y Oppenheimer tenía una silueta muy distinta a la mía, así que yo quería hacerlo bien”, mencionó el actor al medio estadounidense.

Y agregó: “Tuve que perder bastante peso; además, trabajamos el vestuario y la sastrería; él era muy delgado, casi demacrado, subsistía a base de martinis y cigarrillos, y tenía esos ojos realmente brillantes, así que trabajamos mucho en su silueta y expresiones antes de comenzar a rodar”.

Su coprotagonista en la película, Emily Blunt, también se habló recientemente sobre la drástica transformación física que experimentó su compañero y contó que el actor se alimentaba con una “almendra al día” en su “compromiso monumental” de adelgazar para el papel, apuntó la actriz. “Estaba demacrado”, añadió.

¿Por qué el actor cenaba solo durante el rodaje?

Durante gran parte de la filmación de Oppenheimer, Cillian Murphy no cenaba con el resto de sus compañeros del elenco, entre quienes figuran Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Josh Hartnett y Kenneth Branagh.

En diálogo con la revista People, Damon y Blunt contaron el motivo por el cual el protagonista de la película decidió no compartir ciertos momentos con sus colegas. “Tenía demasiadas cosas en la cabeza”, advirtieron.

“El volumen de lo que tenía que asumir y sobrellevar era monumental”, sentenció la intérprete de El regreso de Mary Poppins. Y agregó: “Por supuesto, no quería venir a cenar con nosotros”. En tanto, Damon agregó: “Tenía el cerebro demasiado lleno de cosas. No podía. Cuando tenés esos papeles importantes, sabés que tenés esa responsabilidad y sentís que es un poco abrumador”.

Oppenheimer se estrenará este jueves en los cines porteños. El film está basado en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, acerca de la historia real del científico que ayudó a desarrollar la bomba atómica.

La película Oppenheimer fue dirigida por Christopher Nolan

La película es uno de los estrenos más esperados del año, ya que relata la unión y el trabajo de un equipo de científicos, entre los que figuró el físico J. Robert Oppenheimer, en el marco del Proyecto Manhattan, que llevó al desarrollo del arma letal.

Crhistpoher Nolan recurrió a las herramientas tradicionales del rodaje y filmó su obra con cámaras Imax, evitando al máximo posible los recursos digitales. El director tomó además la decisión de exhibir su nueva película también en copias en 35 mm, como ocurrirá en la Argentina en la Sala Lugones con varias funciones a partir de mañana.

