La felicidad de Ingrid Grudke por los excelentes resultados que obtuvo en su primer torneo de culturismo

El esfuerzo de un intenso año de entrenamiento valió la pena porque Ingrid Grudke llegó a la final en su primera presentación en el Fit Model, una categoría del torneo internacional que organiza Arnold Schwarzenegger y que busca cuerpos elegantes y lo más naturales posible. La primera parte del evento se realizó en Riga, Letonia y ahora el concurso sigue en Sevilla, España, entre el 17 y el 19 de septiembre. “Aprendí un montón y estoy re contenta con esta experiencia diferente y nueva, que nada se parece a las pasarelas. Esto me sirvió para entrar en calor”, confiesa Ingrid.

“Hoy viví una experiencia fascinante! Algo que me llenó de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de ifbb European FITMODEL championships. Una vez más, me desafié a algo nuevo. Y ya lo viví! No puedo explicar la alegría que tengo! Disfruté tanto esta presentación, aprendí tanto”, escribió en sus redes sociales. “Me sentí a la altura de la circunstancia. Nuestro trabajo en equipo se notó”, agregó en la misma publicación.

Recordemos que Ingrid empezó a entrenar en plena pandemia, cuando decidió volver a su Misiones natal porque su papá estaba grave y finalmente falleció. En Posadas, la ciudad que la vio crecer, la modelo decidió aceptar la propuesta de su coach Analía Galeano y presentarse en el torneo.

“Sin dudas acá está el resultado del trabajo en equipo. Confié en todo lo que me decía @analiagaleano_fit desde la primera clase que tuve con ella. Poniéndome como meta mejorar mi estado físico pero sin pensar que iba a detonar en un objetivo deportivo y jamás pensé que iba a presentarme en un torneo internacional llevando la bandera Argentina! No puedo negar que me costó mucho comenzar a moverme con los ejercicios, pero mi mente empujó a mi voluntad a no aflojar. Solo pensaba que mi cuerpo es mi vehículo en la vida y lo tenía que mantener en el mejor estado para mi futuro. Pero por alguna razón el destino decidió que esto tenga un mensaje más profundo que solo entrenar para verme bien. Que con perseverancia, disciplina y dedicación uno puede llegar a sus objetivos. Solo hay que proponérselo y tener fe en lo que uno se propuso, el único límite que tenemos somos nosotros mismos”, escribió Grudke en sus redes sociales. “Durante todo mi entrenamiento Analía veía mi respuesta muscular y junto a su marido @gustavoazerman comenzaron a mostrarme este mundo del culturismo que ellos lo viven profesionalmente. Así comenzaron a entusiasmarme cada día más en este desafío que es presentarme en el mundial de Fitmodel en Riga, Letonia, el 11 de septiembre y en el @arnoldsportsfestivaleurope el 18 de septiembre. Y acá estoy! Lo logré!!!”.

En una entrevista con LA NACION, Ingrid contó: “Más allá de que es un desafío y voy al torneo mas popular de mundo, lo que busco es estar bien de salud y dar un mensaje a las mujeres, motivarlas y decirles que todo se puede, que entrenen, que mejoren su cuerpo y su salud, que no digan que no. En este año de entrenamiento me siento mejor, duermo mejor, descanso mejor, se me fue la tos porque ejercité más mis pulmones. Me interesa la vida saludable porque después de los 40 las mujeres consumimos la masa muscular y debiéramos trabajar para mantener nuestro esqueleto y llegar divinas a los 80. Mi mamá tiene 78 y está muy activa, va y viene y toda la vida fue así. Analía trabaja con fotos y no con balanza, porque puede ser un arma de doble filo. Y mirando las fotografías, veo los cambios”.

Ingrid viajo con su entrenadora y en nuestro país la espera su amor desde hace poco más de tres años, Martin Colantonio, con quien convive en Misiones. El próximo desafío es el 18 de septiembre e Ingrid se tiene mucha fe.