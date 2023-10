escuchar

Durante la mayor parte de su vida, Ingrid Grudke se dedicó al modelaje. Pasarelas, ropa de alta costura y la atención de miles de personas que la veían posar a diario llenaban sus días. Sin embargo, desde hace un tiempo su vida cambió rotundamente cuando decidió dedicarse al fisiculturismo y a las competencias deportivas.

A través de su cuenta de Instagram comparte los pormenores de las competiciones en las que participa a lo largo y ancho del mundo, su estricta rutina de entrenamiento y la alimentación que lleva adelante para poder moldear su físico para los torneos.

“Despertamos a las seis de la mañana, mientras me duchaba Analía Galeano me preparaba el desayuno: arroz, huevo, pavita y agua . Luego Analía me pintó el cuerpo, que es sumamente importante porque se definen mejor el tono muscular cuando estás en el escenario”, explicó hace unos días en una publicación que hizo desde Madrid, a donde viajó para ser parte de una competencia. “ Mientras la pintura se iba secando sobre mi piel, me comencé a maquillar, hice tantos años de teatro que aprendí a maquillarme para lo que es un escenario. Luego me puse mi peluca de pelo natural. La estética de Fit model [las competencias en las que participa] está muy definida, a mi entender, es un estilo muy Barbie , muy años noventa”, continuó. Además se mostró muy orgullosa y “muy feliz” de ser la única latinoamericana en estar participando de estos torneos, que tienen a Arnold Schwarzenegger como anfitrión.

El cambio rotundo de vida lo realizó hace tres años cuando durante la cuarentena comenzó a entrenar. “Al principio quería moverme, hacer algo dentro de mi casa, y lo empecé a hacer como un tema de salud”, contó hace un tiempo durante su visita a la mesa de Juana Viale. “Yo tengo problemas respiratorios y eso me mejoró mucho, el dormir, descansar mejor, y cada vez me sentía mejor internamente”, explicó y agregó que fue su entrenadora la que la animó a entrenarse para la competencia internacional: “Al ver cómo respondía mi cuerpo, los cambios, que en tres meses ya se notaban como muy marcados, me empezó a decir que yo tenía el cuerpo para esa categoría llamada Fit Model”.

Fue ahí que la modelo comenzó a investigar al respecto y decidió comenzar a competir. Para poder estar en forma tuvo que cambiar radicalmente su alimentación. “Carnes, frutas, verduras y legumbres”, dijo durante una entrevista con LA NACION al hablar sobre su nueva dieta. “Nadie imagina que después del torneo me como un plato de pastas con carbonara porque necesito la energía de los hidratos. Estoy aprendiendo, observando, escuchando y entendiendo estas disciplinas. Siento que descubrí un mundo nuevo para mí”, añadió en ese momento.

“A las 10:20 ya estaba saliendo al escenario vestida con la monokini con mis colegas de diferentes partes del mundo, que por cierto, todo fluye con mucho orden y mucha amabilidad. Subí al escenario muy tranquila, concentrada en la caminata y las posturas reglamentarias que tenía que hacer frente al jurado que te evalúa que, aunque no lo crean, a mí me cuesta mucho más porque las poses que hago en Fit Model es todo lo opuesto a lo que hice y hago en pasarela durante tantos años”, le explicó a sus seguidores.

Durante su charla con este medio, la exmodelo contó un poco de que se trata el Fit Model. “Busca cuerpos elegantes, sin suplementos y los más naturales posibles y se divide en menos de 1,68 metros y más de 1,68 y en esa entro yo porque mido 1,78″, explicó y también habló de lo difícil que es llegar a las competiciones internacionales por la falta de sponsors. “Los deportistas en la Argentina nunca son sponsoreados por nadie. Lamentablemente es así y entrenan desde hace años. Ojalá aparezca para poder seguir con todo esto porque es un presupuesto”.

Mientras celebra lo bien que le está yendo, Grudke se prepara para lo que será su próxima competencia el 21 de octubre en Lituania, compartiendo en sus redes sociales el día a día de este nuevo estilo de vida.

LA NACION

Temas Ingrid Grudke