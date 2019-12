La foto con la que Lizy Tagliani recordó su infancia: "Fui un niño muy feliz"

Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

3 de diciembre de 2019 • 16:24

Lizy Tagliani es una persona muy querida en las redes sociales, medio que utiliza con frecuencia para compartir con sus seguidores recuerdos de su vida antes de la fama. En esta oportunidad, la conductora decidió regalarle al mundo una imagen suya de pequeña, con un emotivo mensaje.

"Fui un niño muy feliz, espero ser una vieja agradecida y copada", escribió al subir una foto en donde se la ve andando en triciclo siendo muy pequeña.

En varias oportunidades, Lizy habló sobre su infancia, con mucha pobreza pero también mucho amor. "Yo iba a pedir el pan a la panadería. Me acuerdo del almacenero Don Aguirre y un verdulero al que le decíamos Don Romero, que siempre me preparaba verduritas"., relató hace unos días mientras oficiaba de jurado en "Pequeños Gigantes", el segmento del programa de Susana Giménez, recordando cuando sus padres no tenían para darle de comer. "Me esperaban cuando mi mamá bajada del colectivo en Camino de Cintura para darme la comida. Que me esperaran y me reciban con amor era mi mejor alimento, ese cariño de gente que no me conocía".

Lizy también solía ser el blanco de burlas de niños y adultos, sin embargo su madre siempre apoyó sus decisiones y fue una pieza clave en inculcarle amor propio. "Los pibes del barrio me decían de todo... Yo venía llorando a contarle y mi mamá me preguntaba, '¿Vos querés ser mujer? Entonces volvé y los vas a convencer de que sos mujer. Si no te fajan ellos, cuando vuelvas te fajo yo'", explicaba en su última visita a PH: Podemos Hablar.

"Ella todo el tiempo hacía eso, y fue así que me di cuenta que tenía que trabajar en mi aceptación, porque si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie", aseguró en ese momento, antes de relatar una situación clave de su infancia. "Un día volví del colegio contenta a casa y le conté, 'Mamá, me dijo mi amiga Mónica que me acepta como soy'. En ese entonces me hacía llamar Luisina. Ella me miró y me contestó, 'Quien es Mónica para aceptarte, ¿Ella te preguntó si vos la aceptabas?'. Ahí empecé a cambiar la cabeza y a entender que tenía que forjar mi propio destino", relató.