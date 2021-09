La furia de Luciana Salazar con las panelistas de Los ángeles de la mañana

A raíz de que Los ángeles de la mañana diera a conocer su acuerdo económico firmado con Martín Redrado en 2016, Luciana Salazar estalló de furia. Primero reaccionó en sus redes sociales donde -junto a un gesto polémico- le dedicó unas palabras a las panelistas que opinaron sobre su contrato. “Qué manera de escuchar giladas hoy por TV. Mucha mina mala leche”, escribió en sus stories.

Luego, Salazar lo hizo ante la cámara del programa, donde amenazó con usar esos dichos en la causa judicial que tiene contra Yanina Latorre y Cinthia Fernández por algunas injurias del pasado . “Te dije que te iba a dar la nota porque soy una mujer muy educada pero no voy a hablar de nada de lo que escuché hoy. Me parece todo horrible. Igual me sirve dos que hablaron ahí para mi causa. Las que ya saben que recibieron carta documento”, disparó en una nota ni bien terminó la gala de ayer de “La academia”, el reality de ShowMatch.

Visiblemente enojada, Salazar hizo una última advertencia: “Voy a decir algo: hablaron de una persona que la está pasando muy mal afuera, y la nombraron. Tengan cuidado, es feo eso”, expresó en referencia a Ana Rosenfeld, quien fue intermediaria en la firma de este contrato con el economista.

Al volver al piso, la primera en tomar la palabra fue Yanina Latorre, quien aclaró que hasta el momento ella no recibió ninguna carta documento. “A mí no me mandó nada. Esta chica está mal del marote. Yo no di información, acá hay un documento. Esto lo di yo como primicia hace muchos años. Pía (Shaw) tuvo el hallazgo periodístico, no sé por qué no se enoja con ella que es la que lo trajo y lo leyó. Yo opiné que es tóxico y nada más”, lanzó la rubia mientras “la retaba” a que le mandara “99 cartas documento”.

“Y nombrar a Ana Rosenfeld, que fui yo la que di la primicia de lo que le está pasando, no sé que tiene de grave. No está bien de la cabeza. Es un documento que se firmó en presencia de su abogada Ana Rosenfeld. ¿Por qué no se la puede nombrar?”, preguntó sin entender el pedido de Salazar.

“Ella no se enoja con el periodista que trae la información, se enoja con los comentarios que vienen detrás”, interrumpió Pía Shaw dando a entender que la modelo no estaba furiosa con ella sino con las opiniones de sus compañeras. Su comentario indignó aún más a la esposa de Diego Latorre: “Ya lo sé, no me expliques que sos amiga. No le chupes más las medias a Luciana. Yo me hago cargo de lo que digo, tengo huevos y me banco lo que pienso, no soy solamente mensajera. Vos siempre querés aclarar que estás fuera del problema. Ya sabemos que no tenés ningún problema con los famosos”, retrucó casi a los gritos.

Tras estas palabras, Yanina Latorre le pidió al resto de sus compañeras que opinaran sobre el tema: “Es grave avalar las palabras de esta chica que se defiende de una información atacando a otras dos que dicen que es tóxica. Porque una persona que firma un contrato semejante con un tipo nada más para que le de plata me parece tóxico. Y yo como persona puedo hablar sobre esto”, sostuvo.

Mientras las “angelitas” se mantenían en silencio, fue Cinthia Fernández la que tomó la palabra: “¡Que dedo largo tiene!”, bromeó respecto a la foto que subió a Instagram donde les hacía un gesto obsceno. “¿Te puedo hacer una pregunta Pía? ¿El papel que vos mostraste se hizo público, no? ¿Podemos opinar de las cosas que se hacen públicas?”.

“Yo tengo la libertad de opinar. Que yo sepa no se me puede censurar por algo que es público. A mí me parece nefasto. Para mí que una persona te pague y vos privarte de tu libertad de salir con quien quieras, por guita... y bueno”, remató Fernández.

LA NACION