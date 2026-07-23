La furia de Luciana Salazar después de que la acusaran de provocar un escándalo en un yate en Miami: “Fue una emboscada”

Luciana Salazar se vio envuelta en una polémica a causa de un paseo en yate que realizó días atrás en Miami, los Estados Unidos. La modelo desmintió las versiones que indicaban que se negó a quitarse el calzado antes de subir a la embarcación, lo cual habría generado supuesto malestar entre los miembros de la tripulación.

La mediática aseguró que fue fotografiada junto a su hija Matilda sin autorización y anticipó que iniciará acciones legales contra el capitán del yate. El episodio se remonta a comienzos de este mes, cuando Salazar se embarcó en un recorrido marítimo junto a Matilda. Según trascendió, había sido invitada por un empresario a quien se la vincula sentimentalmente, aunque ella no confirmó la relación.

En el programa Primicias Ya (América) aseguraron que la tripulación le habría pedido que se quitara las botas texanas que llevaba puestas antes de abordar para preservar el piso del barco y cumplir con normas de navegación. De acuerdo con esa versión, ella habría decidido mantener el calzado durante todo el paseo, lo que habría generado malestar entre los empleados y el capitán del barco.

Marina Calabró y Luis Ventura señalaron que estas versiones apuntan a que varios testigos describieron un clima de tensión desde el inicio del recorrido y sostuvieron que la situación habría provocado roces entre la modelo y parte de los tripulantes.

La polémica tomó mayor dimensión después de que circularan imágenes del paseo con la marca de agua del periodista Javier Ceriani. Según trascendió, el material habría sido registrado por el propio capitán del yate como prueba ante un eventual conflicto relacionado con el cumplimiento de las normas de seguridad a bordo.

La modelo afirma que fue filmada junto a su hija sin su consentimiento durante el paseo en barco

Sobre lo ocurrido, Ceriani detalló: “Luciana Salazar es una maleducada. El capitán es muy conocido; traslada a gente famosa. Si vos te vas a trasladar en un bote en Saint-Tropez, en Mónaco, en Grecia o en Miami, te tenés que sacar los zapatos. Primeramente, porque podés estropear el bote, porque te podés resbalar y porque es la norma de la navegación de Miami”, comentó.

Frente a esa situación, Salazar se comunicó con el programa de televisión para dar su versión de los hechos y manifestó su enojo por la difusión de las imágenes. “No sabés la demanda que le van a hacer al capitán, porque ni siquiera los dueños del barco saben esto que pasó. Yo no voy a hablar de quién contrató el yate y el servicio, porque son temas que no me corresponden a mí. Esto fue tercerizado. Es todo mentira lo que está diciendo Ceriani; es un mentiroso atroz”, afirmó.

La modelo sostuvo que las fotos fueron tomadas sin su autorización y cuestionó especialmente que apareciera su hija en el registro. “El capitán nos sacó fotos in fraganti por atrás; eso es ilegal, y ya le van a estar mandando una demanda en los Estados Unidos por sacar fotos de forma ilegal en una situación totalmente privada y a espaldas, porque encima le sacaron una foto a mi hija sin mi consentimiento. Eso es un delito”, expresó.

Sumado a ello, anticipó posibles consecuencias para el responsable de la embarcación. “Va a tener serios problemas en los Estados Unidos porque estas cosas suelen dejarlos sin trabajo”, lanzó. Salazar aseguró, además, que conoce perfectamente las normas de navegación por la actividad que desarrollaba su padre.

“Esto fue una emboscada desde el vamos. Imaginate que yo soy hija de un papá que tuvo barcos toda la vida. Nadie sabe más de barcos que Luciana Salazar y toda la familia. Mi papá, desde que nací, tenía cinco barcos. Imaginate si yo no sé que cuando se entra a un barco se sacan los zapatos”, afirmó.

Según relató, antes de subir consultó directamente al capitán sobre ese punto. “Le digo al capitán: ‘¿Nos sacamos los zapatos?’. ‘No, no hace falta. No te lo saques por si te querés sacar fotos’. Están de testigos todos, hasta mi hija”, concluyó.