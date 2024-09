La furia de Pampita Ardohain, en medio de su crisis con Roberto García Moritán: “Es una falta de respeto”

Escuchar

Lo que hace unas semanas comenzó como un rumor, hoy parece confirmarse: Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán están separados. Este jueves, se lo vio al ministro de Desarrollo Económico porteño abandonando la casa familiar de Barrio Parque y llevándose sus pertenecías en bolsas de residuos. Por su parte, la modelo y conductora ya no usa el anillo de casada, señal de que la relación llegó a su fin.

Mientras que García Moritán habló públicamente al respecto, primero para desmentir la separación y luego, para reconocer la crisis, Pampita prefirió guardar silencio. Hasta este viernes, que se mostró furiosa con los periodistas que estaban de guardia en la puerta de su casa. “Caro, ¿te vas de viaje?”, le pregunta el cronista Cristian Mercatante de Desayuno Americano mientras la modelo se subía a su camioneta Ford Ranger del lado del acompañante. “No vengan más a la puerta de mi casa. Hay chicos acá, están mostrando mi dirección, no hagan esto” , dijo notablemente enojada y sin la habitual sonrisa que la caracteriza.

“Solo queremos saber si estás bien…”, insistió el movilero. “ No vengas más. Es una falta de respeto. Muestran mi casa, el frente de mi casa. Mis hijos tienen que salir todos los días al colegio, es re inseguro lo que están haciendo” , repitió escondida detrás de unas gafas de sol negras.

“¿Cómo estás?”, volvió a indagar el periodista, aunque sin éxito. Lejos de contestar, Pampita dio un portazo demostrando su malestar ante la persecución de la prensa en un momento tan especial. Al ver la camioneta, conducida por su chofer de siempre, alejarse por las tranquilas y paquetas callecitas de este vecindario en el que viven figuras como Marcela Tinayre, Susana Giménez o Fernando Burlando, el cronista del matutino de América contó su impresión de los hechos. “Estábamos con los compañeros montando una guardia desde hace varias horas. Se especulaba que no estaba Pampita acá, sino en su casa de Nordelta. Pero en menos de tres minutos pasó todo”, relató Mercatante.

“Primero, alguien se asomó. A los dos minutos, llega este auto, conducido por el chofer de Pampita y su camioneta estaba estacionada al lado. Enseguida la pone en marcha y sale Pampita muy enojada. No quería hablar, nos dijo que sabíamos que estaba en el canal, que por qué no íbamos ahí. Quiero contar que cuando fuimos no quiso hablar”, aclaró el movilero.

“¿Cómo la notaste?”, le preguntó Pamela David desde el piso. “Se la noto angustiada y enojada”, dijo el periodista mientras sus compañeros lo felicitaban por su trabajo.

El motivo de su silencio

Si bien es cierto que Pampita no suele hablar de sus temas privados, al parecer estaría guardando silencio porque tiene una entrevista pautada con Susana Giménez. Según lo que trascendió, la jurado de Los Ocho Escalones se sentaría en el living de la diva de los teléfonos para confirmar su inminente divorcio. Ese encuentro sería en las próximas horas y, por pedido de la modelo, la entrevista iría grabada, ya que Ardohain tiene un viaje planeado en breve.

García Moritán y Pampita estaría atravesando una crisis irreversible Gerardo Viercovich - LA NACION

Respecto a los motivos de separación de esta pareja que se casó en 2019, hay varias hipótesis. Se habla de infidelidades, de cuestiones económicas y de una supuesta denuncia contra Moritán de la que Pampita busca despegarse. “Esto viene de hace un tiempo largo. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. Le encontró mensajes con una periodista política en pleno Bailando. No sé si consumaron”, contó Yanina Latorre en LAM.

Respecto a las supuestas denuncias que Moritán tendría por corrupción en su gestión política, la angelita explicó: “Lo que más le afecta a ella es la imagen porque se está arruinando por él. Los hechos de corrupción, los 384 nombramientos y que parece que lo quieren echar antes de fin de año”.

