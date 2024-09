Infidelidades, problemas económicos y denuncias de corrupción: las causas de la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Escuchar

Aunque muchos pensaron que era una crisis pasajera, los rumores que giran en torno a Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán parecen indicar que no hay vuelta atrás. Sobre todo desde esta tarde, cuando Ángel de Brito mencionó que la modelo le pidió el divorcio a su marido. Como si esa información fuera poco, por la noche en LAM (América TV) brindaron más detalles sobre los motivos que los habría llevado al quiebre definitivo.

Ángel de Brito anunció que Roberto García Moritán y Pampita estarían apunto de divorciarse (Foto: captura X)

Fue Yanina Latorre quien lanzó varios puntos sobre la situación en la que se encuentran la conductora y el político. “Es definitivo. Están con abogados. Todavía están viviendo bajo el mismo techo, no es tan fácil la separación. Él, teóricamente, a ella no le perdonaría la cantidad de horas trabajadas, que es un atrevido porque, del 100% de lo que gastan en esa vivienda, el 90% lo pone ella y él un 10%”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Sí, hay infidelidades, voy a contar alguna, pero, sobre todo, voy a ahondar en una. Pampita se fue enterando, pero a ella no le joden las infidelidades; o sea, no es que no le joden, pero lo que más le afecta es la imagen de ella que se está arruinando por él. Los hechos de corrupción, los 384 nombramientos y que parece que lo quieren echar antes de fin de año...”.

Noticia en desarrollo...

