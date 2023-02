La gran fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand: el look de la diva y de los exclusivos invitados

escuchar

Este jueves por la noche, Mirtha Legrand se enfundó una vez más en sus mejores galas y recibió en su casa a los cuarenta invitados con los que eligió festejar su cumpleaños número 96. Como ya es un clásico, la gran diva de la televisión argentina se hizo un tiempo para bajar a la puerta de su edificio de Avenida Libertador para hablar con la prensa y contarle a su público cómo fue viviendo este día tan especial.

Mirtha Legrand eligió para ocasión un vestido en tono aguamarina con bordados y pedrería Gerardo Viercovich

Mirtha Legrand junto a su histórico colaborador, Héctor Vidal Rivas Gerardo Viercovich

Enfundada en un vestido aguamarina, impecablemente peinada y maquillada, y acompañada por su histórico colaborador Héctor Vidal Rivas, la conductora posó para las cámaras, charló con los movileros que se encontraban en el lugar y subió rápidamente a su hogar, para supervisar los últimos detalles .

Marcela Tinayre, muy colorida en el festejo de cumpleaños de su madre Gerardo Viercovich

Nacho Viale y Lucía Pedraza llegaron con un ramo de flores para la agasajada Gerardo Viercovich

Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale Gerardo Viercovich

Los primeros invitados en llegar fueron su hija, Marcela Tinayre; su nieto Nacho Viale y su novia, Lucía Pedraza; la bisnieta de la diva, Ámbar de Benedictis; la cantante Lucía Galán; el periodista Jorge Lanata junto a la abogada Elba Marcovecchio; y el empresario Martín Cabrales y su esposa Dora Sánchez.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, felices en el cumpleaños de la diva Gerardo Viercovich

Lucía Galán, de negro Gerardo Viercovich

Ya por la mañana, Legrand había adelantado algunos detalles del gran festejo: “ Tengo como 40 personas esta noche, va a haber mucha gente en casa. Empecé con 10 y fui agregando gente... Tengo muchos amigos y familia también. Vienen todos, así que va a ser una noche gloriosa ”, expresó y aclaró: “Yo he invitado a mis amigos a través de WhatsApp y les dije: ‘Es sin regalo’”.

El selecto listado, contó, incluía a dos de las autoridades de eltrece, Adrián Suar y Pablo Codevila, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el empresario teatral Carlos Rotemberg y la actriz Graciela Borges, entre otras personalidades.

Alejandro Veroutis junto a Coca Calabró Gerardo Viercovich

Martín Cabrales y Dora Sánchez Gerardo Viercovich

“ También la invité a Lilita Carrió y me dijo que se ha ido a Punta del Este, pero me parece que me mintió. Primero me dijo que sí y después me dijo: ‘Me volví a Punta del Este, quiero tomar un té con usted a solas’. A lo mejor no quería estar con gente . Los políticos son raros, ¿vio? Siempre se esconden, mienten. Siempre tienen una vuelta”, expresó con su característico tono punzante.

Por la tarde, en diálogo con LN+, Legrand se refirió de lleno a las internas de Juntos por el Cambio: “Larreta lanzó hoy su candidatura. No sé todavía si lo voy a votar. Yo había dicho que la iba a votar a Patricia Bullrich y el otro día que estaba comiendo con Horacio y su mujer, me dijo: ‘Vos dijiste que ibas a votar..’. Y yo le dije: ‘Bueno, sí, lo voy a cambiar’”.

En cuanto a la situación económica y política del país, señaló: “Me da mucha pena, mucha lástima. (Hay) 17 millones de pobres en la Argentina y es una vergüenza realmente que se haya llegado a eso. Pero bueno, de alguna manera tendrá que solucionarlo el gobierno que viene. Debe haber algún sistema para arreglar esto”. Y remarcó: “ En La Matanza, por ejemplo, la gente vive como animales y no como seres humanos. Que nos cuiden un poco más a los argentinos, que nos quieran un poco más ”.

Horacio Rodríguez Larreta de la mano de su novia, Milagros Maylin Gerardo Vierchovich

El cantante Raúl Lavié junto a su esposa Laura Basualdo Gerardo Viercovich

Rodríguez Larreta fue uno de los últimos invitados en llegar. Lo hizo junto a su novia, Milagros Maylin. Teté Coustarot, Adrián Suar, Pablo Codevila, y Raúl Lavié con su esposa Laura Basualdo también arribaron una vez comenzado el festejo.

Adrián Suar, gerente de programación de eltrece, también dijo presente Gerardo Viercovich

Teté Costaurot, de colorado, se mostró muy feliz antes de ingresar al departamento de Legrand Gerardo Viercovich

Pese a que la diva había pedido que no le lleven regalos, Pablo Codevila llegó con un presente Gerardo Viercovich

