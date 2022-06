La gran fiesta por los tres años de Sex: los looks, los chismes y los fans que vieron 55 veces la obra

En los tres años que lleva en cartelera Sex, viví tu experiencia, se formaron parejas en el elenco, hubo separaciones, nacimientos y una pandemia. Pero la creación de José María Muscari siguió adelante contra viento y marea y fue presencial, virtual y hasta hubo auto-sex durante algunos meses.

Diego Ramos fue el único que no faltó a ninguna función , y cuando tuvo Covid igual trabajó desde su casa, porque en ese entonces era virtual.

Hay otros artistas que están desde la primera función, aunque se tomaron vacaciones o se enfermaron: Noelia Marzol, que además fue mamá de Donatello en este tiempo; Ana Devin y el bailarín Juan Manuel Palao. Celeste Muriega y Christian Sancho se enamoraron entre ensayo y ensayo y ya planean una convivencia .

En cambio, Mario Guerci se separó, al igual que Soledad Bayona y hay quienes los relacionan, aunque ellos niegan todo y aseguran que “no pasa nasa” y que solamente son buenos amigos. Y hay fans del show que ya vieron 55 veces Sex y piensan seguir disfrutándolo.

Matti Napp, Paola Luttini, Jose Maria Muscari y Diego Ramos en el festejo por los tres años de Sex Gerardo Viercovich

Durante los festejos por los tres años de la obra, en el Gorritti Art Center, el mismo lugar donde estrenaron y donde siguen presentándose de jueves a domingos, Muscari conversó con LA NACION sobre los inicios de éste éxito y el motivo por el cual sigue agotando localidades en Buenos Aires y también en gira por el país, pues hay dos elencos que trabajan al mismo tiempo.

Además, confirmó que hay Sex para rato y que están en conversaciones para llevar el espectáculo a Mar del Plata en la próxima temporada, y dijo que tienen pendiente un programa de televisión y una docu-serie para una plataforma.

Valeria Archimo es parte del elenco de la la gira de Sex Gerardo Viercovich

“Como todas mis obras, Sex llegó dejando que la idea me habite y germine. No soy de procesos inmediatos, no es que se me ocurre algo, voy y lo hago. No, mis ideas duran mucho en mi cabeza, en mi computadora, las dejo reposar . En éste caso viajamos con Paola Luttini, la productora, a Nueva York para inspirarnos, fuimos a Museo del Sexo, a ver Sleep no More y, a la vuelta, empezó la búsqueda de un lugar, que no tenía que ser convencional. Cuando apareció el Gorritti Art Center sentí que era el momento de hacerlo. Desde la primera idea pasaron unos tres años”, revela.

Daniela Cardone fue parte del elenco de la primera Sex, en 2019 Gerardo Viercovich

Al hablar del éxito de taquilla, Muscari ensaya una respuesta. “Para ser muy sincero, jamás imaginé, ni en mis mejores fantasías, que el espectáculo podía ser lo que es . Una cosa es hacer un éxito, que hice muchos como Extinguidas, La casa de Bernarda Alba, Casa Valentina, Bollywood, Falladas, pero Sex no es un éxito sino un fenómeno. Y sucedió porque pude poner en palabras algo que el público quiere que le digas, aunque Sex es un espectáculo en el que el mayor lenguaje no es el texto. Estaba la necesidad de que apareciera”.

Nacho Sureda, del elenco de la gira de la obra, fue uno de los ùltimos en en llegar a la fiesta. Gerardo Viercovich

-Sobrevivió al tiempo y a los formatos también, ¿hay un motivo?

-Yo creo que es por la necesidad del público de vivir emociones. En la pandemia la gente estaba deprimida, aislada en su casa y el espectáculo les levantaba la libido. Antes de la pandemia los hicimos vivir emociones desde lo inmersivo, y ahora les hacemos vivir emociones en esta nueva normalidad, con este deseo de protocolo 360 que es el que plantea la obra. Agota localidades en cada lugar que llega y eso era impensado. Mis expectativas eran buenas, pero no imaginé que la rompiera en la gira. Me imaginaba algo mucho más tranquilo, sobre todo en algunos lugares del interior que son más pacatos. Creo que todo el tiempo sube la vara y nosotros también fuimos evolucionando. Al principio, cuando la obra se estrenó, quizá el espectáculo era mirado de una manera hegemónica, a pesar de que estuvieron Daniela Cardone y Jorge Dorio, personas de otras generaciones. Fuimos mutando y modernizándonos y participó una experta en pool dance plus size o Evelyn Botto, que viene del mundo de la radio, o Germán Trippel y Sol Despeinada, que no son cuerpos hegemónicos y generan una ruptura en lo que tenemos cosificado como idea de la sexualidad.

Noelia Marzol fue con su pareja, Ramiro Arias; ambos fueron padres de Donatello, que nació cuando ella estaba haciendo Sex. Gerardo Viercovich

-¿Cómo elegís los elencos? ¿Buscas provocar, ser inclusivo?

-Nunca busco provocar nada porque el arte de la provocación es muy antiguo y ya fue. Lo que busco es hacer lo que tengo ganas y en ese compromiso van sucediendo cosas y llamo a personas que no hubiera imaginado, gente singular, que llama la atención. Me armo listas, pienso en personas y quizá no los llamo enseguida sino hasta que es el momento de hacerlo.

Adabel Guerrero, parte del lenco actual del espectáculo, fue una de las más divertidas de la noche Gerardo Viercovich

Sex tiene espectadores muy fieles. Un ejemplo son Vicky y Daniel que vieron el espectáculo 55 veces, siempre comprando sus entradas. Llevaron a sus amigos y también a su hija Sol, que a su vez llevó a sus amigos. “Los vimos en todos los formatos, fuimos 4 veces a auto-sex y perdimos la cuenta de las veces que lo vimos en forma virtual. Siempre se renueva, es súper divertido y en vez de ir a un bar común, venimos acá, tomamos algo. Es como cena show, es hot, es la salida ideal. En algún punto te volves fanático. Y claro que vamos a seguir viniendo porque nunca es igual”, contaron.

Ginette Reynal contó que disfruta de cada función de Sex. Es parte del elenco que está de gira por el interior del pais. Gerardo Viercovich

Con la dirección de José María Muscari, la producción de Paola Luttini y coreografía de Mati Napp, el elenco de gira se completa con Christian Sancho, Ginette Reynal, Valeria Archimó, Celeste Muriega, Mario Guerci, Nacho Sureda, Maxi Diorio, Sebastián Francini, Soledad Bayona, Tito Díaz, Ana Devin y Martina Lapcak. En el Gorritti Art Center están de jueves a domingos con Diego Ramos, Romina Richi, Pablito Ruiz, Adabel Guerrero, Virginia Gallardo, Felipe Colombo, Evelyn Botto y Sol Despeinada.

Celeste Muriega y Adabel Guerrero disfrutaron de la fiesta Gerardo Viercovich

Noelia Marzol se divirtió pero llamó varias veces por teléfono a la niñera para chequear cómo estaba su hijo Gerardo Viercovich

Todos los actores fueron alguna vez parte del elenco de Sex, viví tu experiencia. Y algunos de ellos todavía son parte de la obra en el Gorritti Art Center o en gira. Gerardo Viercovich

El Tucu López fue parte de Sex pero se bajó cuando empezó a trabajar en América, en Es por ahí y en Emparejados. Gerardo Viercovich