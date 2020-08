La guerra de egos de Moria Casán y Solita Silveyra

Explotó la guerra de egos entre Soledad Silveyra y Moria Casán

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 15:35

Soledad Silveyra y Moria Casán nunca fueron amigas. Pero la diferencia entre ellas se marcó todavía más cuando fueron compañeras en el jurado de Bailando por un sueño. Aquellos días se tiraban con munición gruesa porque, según Solita, Moria y Nacha se aliaban en contra de ella, que se sentía "un patito feo". Durante algún tiempo intentaron convivir en paz, y hasta parecía que podían. Sin embargo, una palabra mal puesta provocaba la reacción de la otra.

Ahora la rivalidad volvió a quedar en evidencia cuando Solita habló de Moria en Esto no es Hollywood, el programa de Radio del Plata que conduce Fernanda Iglesias. "A Moria la veo más yo que nunca. Tiene un yo importante. ¿Cómo hago para tener ese yo? Pensamos diferente; yo no tengo el ego en el lugar en el que lo pone Moria. Mientras estábamos en el jurado lloré varias veces por Moria, y me reí también. Y todo pasa".

Moria no se quedó en silencio y recogió el guante. En Hay que ver, que conducen Denise Dumas y José María Listorti en canal 9, La One retrucó: "Es una señora que respeto. Está tan arriba mi yo que ya está. Estoy en el punto perfecto al que se refiere Osho. Tenía un ego enorme pero ahora estoy más arriba de eso. Soy superior a Solita. Y estoy superior a mi ego. Estoy en otro sistema solar". Y le dedicó también unas palabras cuando se enteró que Solita va a debutar como conductora del nuevo programa de eltrece, Mujeres. "Es una actriz y todo lo puede hacer bien. Ya estuvo como conductora en un reality muy famoso (Gran Hermano). Nada me interesa menos que solicienta. Solita me aburrió".

¿Qué pasa entre estas dos primeras figuras del espectáculo? La relación entre las actrices se rompió mientras estaban en el jurado del Bailando por un sueño y más de una vez se "tiraban por la cabeza" frases muy duras. Moria le decía a Solita que era "mala actriz" y Solita le pedía que tuviera "más sentido del humor". En ese momento se habló de una feroz competencia por mostrarle a Marcelo Tinelli quién era más graciosa y quién pisaba más fuerte o cuál era más respetada. Hacía años que no se hablaban y no volvieron a cruzarse desde que la Silveyra se despidió del jurado, en 2017. ¿Habrá otro round?