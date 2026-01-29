Un problema de salud, un mensaje de WhatsApp y un cambio que convirtió a una obra en la gran sorpresa de Mar del Plata

La temporada actual de teatro en Mar del Plata tiene una protagonista inesperada. Ya no es un secreto, las cifras que todas las semanas da a conocer Aadet (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales) sobre los espectáculos más taquilleros así lo confirman. El secreto, la comedia que protagonizan Gerardo Romano y Ana María Picchio, es la sorpresa del verano. En los planes originales, la obra tenía previsto continuar su temporada en Buenos Aires, pero eso no sucedió. Entró a último momento a la competitiva temporada marplatense y desde su estreno allí siempre estuvo entre los espectáculos más taquilleros.

La historia de esta obra convertida en la sorpresa de la temporada fue más a menos así. Cuando el productor Carlos Rottemberg presentó su variado menú para sus salas en Mar del Plata anunció que entre sus platos fuertes figuraba ¿Quién es quién?, la obra que estaban protagonizando Soledad Silveyra y Luis Brandoni en el Teatro Liceo. Esa bulliciosa tarde del 27 de noviembre del año pasado plagada de figuras, Brandoni no estuvo presente por temas de salud. El fin de semana anterior, el actor había tenido que suspender funciones de su exitoso espectáculo. Se encendía la luz amarilla.

“Un enroque inédito”

Con el paso de los días, la situación de Brandoni no se estabilizaba. Fue así que el 12 de diciembre, 21 días antes del estreno de la obra en Mar del Plata, Rottemberg envió un comunicado. “Por indicación médica, al Sr. Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud. Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debe cancelarse”, apuntó.

Y agregó: “Al tomar conocimiento de esta situación, los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio manifestaron su predisposición a cederles el escenario del Multitabarís a Brandoni y Silveyra. En dicha sala está anunciado el regreso de El secreto, la exitosa comedia dirigida por Manuel González Gil. En un gesto de solidaridad, El secreto se trasladará a la temporada marplatense, con el objetivo de permitir que Brandoni y Silveyra cuenten con un escenario en la ciudad de Buenos Aires”.

Meses antes, en pleno invierno, se había producido un hecho que, con el paso del tiempo, adquirió otra significación. Picchio y Romano habían ido a ver ¿Quién es quién? al Liceo. Tras la función, los cuatro actores se encontraron. Hubo foto en camarines. “Por entonces nadie imaginaba el enroque teatral inédito que los cuatro protagonizarían”, escribió el productor y dueño de tantas salas en Buenos Aires como en Mar del Plata aquel 12 de diciembre, cuando anunció el cambio de planes.

Un plan B “conmovedor”

El armado del plan B tuvo sus vericuetos. El día anterior a dar a conocer la noticia, Rottemberg envió un mensaje de voz por WhatsApp a todos los integrantes del elenco y la producción de ¿Quién es quién? Como amigo de Brandoni —y aún como empresario teatral— sugería respetar las indicaciones médicas y no dejarse llevar por la idea de cumplir con el compromiso de hacer temporada en Mar del Plata. Al rato, mandó otro mensaje de voz a los integrantes de El secreto proponiéndoles la mudanza a Mar del Plata. A cuatro horas del primer mensaje, el enroque quedó definido. Lo que se dice, un trámite express de voluntades dispuestas a resolver la situación.

Entre esa tarde de mensajes cruzados hubo uno entre Rottemberg y Brandoni. “Conmovedor”, dijo al actor a su amigo productor luego de escuchar ese mensaje grupal en el cual proponía dejar de lado la idea de mudar a ¿Quién es ququién? a la costa. Luego de un largo silencio, el veterano actor soltó otra frase más que contundente: “Es que si no hago teatro me muero”. Su amigo y productor desde hace casi 50 años le respondió: “No te mueras. Vamos a dar con un médico cerca de tu casa y yo te consigo un teatro en donde puedas continuar con las funciones!”. Así fue. Así es.

Claro que una vez tomada la decisión había que resolver otros “detalles” como el de las entradas ya vendidas, hacer nuevamente las marquesinas, pensar en las escenografías y salir a la búsqueda de hospedaje de los otros dos actores de El secreto, Rodrigo Noya y Gabriela Sari. La producción avisó a cada uno de los espectadores que habían adquirido sus tickets el cambio de planes. La escenografía de Silveyra y Brandoni ya estaba instalada en el Atlas para debutar el 2 de enero y la de El secreto seguía en el Multitabarís para reponer el 7 de enero. No hubo tiempo para el enroque. Picchio y Romano están usando la escenografía de Silveyra y Brandoni y, claro, viceversa. Se hicieron algunas modificaciones, pero desde principio de mes esos dos livings en donde transcurren las obras tienen nuevos habitantes, nuevos conflictos; pero siguen cosechando aplausos.

Sin grietas a la hora de ayudar a un colega

Ya instalada en Mar del Plata, Ana María Picchio comentó al diario La Capital que hasta pocas semanas antes tenía todo previsto para quedarse en Buenos Aires y aprovechar el verano para hacer consultas médicas, resolver cosas para la casa y todas esas cuestiones. Terminó armando las valijas. “Nunca me había pasado tener que resolver algo en poco tiempo como en este caso”, comentó la experimentada actriz. El vínculo de ella con Soledad Silveyra es histórico. Se conocen desde hace años, han trabajado juntas en infinidad de proyectos. Ahora, se están prestando los livings.

El vínculo entre Luis Brandoni y Gerardo Romano es distinto. En diferentes momentos, ambos talentosos actores manifestaron posturas políticas diversas, casi opuestas. Pero en tiempos en los que la grieta es un negocio para la misma política y ante la situación de salud de Brandoni, todo cambia. “Los dos pensamos de manera opuesta en términos ideológicos, pero podemos entendernos y ser colegas”, dijo recientemente en un reportaje radial.

En el terreno de las respectivas ficciones, los dos matrimonios atraviesan momentos delicados. En El secreto, la pareja acaba de jubilarse, vive en un elegante departamento y aparenta tener una vida tranquila. Aunque, claro, un secreto sale a la luz y cambia todo. En ¿Quién es quien?, que dirige Héctor Díaz, los protagonistas son una pareja que queda atrapada en la rutina en medio de una cena frustrada que desata una variedad de situaciones.

En el terreno de las carteleras del circuito comercial, tanto de Mar del Plata como de Buenos Aires, el enroque de último momento con ciertos pasos de comedia de enredos no deja de generar buenas noticias.

El secreto está teniendo mejor respuesta de público que en la ciudad de la Furia. Semana tras semana, se viene ubicando como uno de los más taquilleros luego de La cena de los tontos, el show de Fátima Florez y Pretty Woman. Todo indica que, luego de su temporada Mar del Plata, volverá a Buenos Aires. En paralelo, Brandoni sigue con su control médico mientras que, seis veces a la semana, se sube a escena junto a Silveyra para seguir presentando un título que, a más de un año de su estreno, siempre ha figurado entre los 10 títulos con mayor cantidad de espectadores y que durante un largo tiempo lideró ese listado.

Definitivamente, el enroque salió bien.