La historia de amor de Patrick Duffy: pasó meses hablando por zoom con la mujer de su vida antes del primer beso

Patrick Duffy y Linda Purl encontraron el amor cuando el mundo parecía haberse detenido. La pandemia de Covid canceló sus trabajos, los obligó a regresar a sus respectivas casas y los mantuvo separados por miles de kilómetros, pero también les dio algo que, en otras circunstancias, probablemente no hubieran tenido: tiempo para conocerse sin las presiones ni las reglas de una relación convencional.

Ahora, varios años después de aquel comienzo insólito, Duffy, de 77 años, volvió a contar cómo nació su historia de amor con Purl, de 71, y reveló un detalle que resume perfectamente el espíritu de aquella relación: pasaron meses hablando a distancia antes de siquiera preguntarse si podían darse un beso.

“Pasaron meses, muchísimo tiempo entre un ‘Hola, soy Patrick’ y un ‘¿Puedo besarte?’”, contó el actor en una entrevista con KATU Lifestyle.

Duffy y Purl ya se habían conocido brevemente décadas atrás, pero el encuentro no tuvo entonces ninguna consecuencia romántica. La vida siguió caminos diferentes para los dos y recién volvieron a cruzarse muchos años después, en un evento. Esta vez intercambiaron sus números de teléfono y comenzaron a comunicarse por correo electrónico y mensajes de texto. Entonces llegó la pandemia.

“Cuando llegó lapandemia de Covid, Linda estaba actuando en Broadway. Yo estaba rodando una película en Montreal. Todo se canceló: mi película, su obra. Ella regresó a Colorado, donde vivía. Yo regresé a Oregón, donde vivía. Pero seguimos en contacto”, relató Duffy.

Lo que comenzó con conversaciones cotidianas fue adquiriendo otra dimensión a medida que avanzaba el aislamiento. Sin posibilidad de encontrarse, los dos empezaron a pasar cada vez más tiempo frente a una pantalla. “Nos comunicábamos por Zoom todas las noches durante dos o tres horas”, contó Purl.

La distancia, en lugar de convertirse en un obstáculo, terminó funcionando como una especie de filtro. No estaban las cenas de las primeras citas, los encuentros incómodos, las dudas sobre cuándo acercarse o la incertidumbre sobre qué esperaba el otro. Había, simplemente, conversaciones.

“Descubrimos mucho el uno del otro sin tener que recurrir a esas típicas situaciones de ‘¿le doy un beso de buenas noches? ¿La acompaño hasta la puerta?’ Fue todo muy directo”, explicó Duffy.

Purl coincidió con esa mirada y describió aquellos meses como un período en el que el resto del mundo prácticamente dejó de existir para ellos. “Y el mundo desapareció. Sabes, no teníamos nada planeado durante un año. Así que, en el aislamiento, no sé, todo se volvió más silencioso y fuimos profundizando cada vez más”, recordó la actriz.

La relación avanzó de manera casi inevitable hasta que la distancia física comenzó a ser el único problema que no podían resolver mediante una pantalla. “Y finalmente, llegó un punto en que, ya sabes, Oregón estaba demasiado lejos de Colorado, ¿verdad?”, contó Duffy.

La solución fue tan concreta como romántica. Purl tomó la iniciativa y anunció que viajaría hasta Oregón. “Y ella, por supuesto, siendo Linda, dijo: ‘Conduciré hasta Oregón’. Y yo pensé: ‘Yo también conduciré’”, recordó Duffy.

Finalmente, el actor se subió a su auto y emprendió el viaje. Recorrió 23 horas hasta llegar a la casa de Purl. “Así que me subí al coche y conduje 23 horas, terminé en su entrada y hemos estado juntos desde entonces”, relató.

La historia de Duffy tiene además un capítulo anterior marcado por una relación de varias décadas. El actor estuvo casado con la bailarina de ballet Carlyn Rosser desde 1974 hasta la muerte de ella, en 2017. Después de aquella pérdida, su vínculo con Purl llegó de una manera inesperada y sin que ninguno de los dos pareciera estar siguiendo un plan.

Purl, por su parte, construyó una extensa carrera en televisión y teatro. Es recordada por sus trabajos en Happy Days, Matlock y The Office, mientras que Duffy alcanzó la fama internacional como Bobby Ewing en Dallas y posteriormente protagonizó la sitcom Paso a paso.

Pero la pandemia no solamente modificó la vida sentimental de Duffy. También le abrió la puerta a una actividad que comenzó como una manera de atravesar el aislamiento y que terminó convirtiéndose en un emprendimiento junto a Purl: la elaboración de pan de masa madre.

Patrick Duffy y Linda Purl donan el 100% de las ganancias de Duffy's Dough para combatir la crisis alimentaria en Estados Unidos. Foto: Instagram / @duffysdough

El interés de Duffy por la panificación viene de su infancia. Cuando era pequeño, su familia se mudó de Montana a Alaska y allí un vecino le regaló a su madre una masa madre. Aquella preparación terminó convirtiéndose en una tradición familiar que décadas después recuperó durante la cuarentena.

Con todo el mundo encerrado y los rodajes y proyectos suspendidos, Duffy comenzó a hacer pan en su casa. Al principio lo regalaba a sus amigos. Pero los panes empezaron a generar pedidos y lo que había nacido como un pasatiempo fue adquiriendo otra dimensión.

Así surgió Duffy’s Dough, el emprendimiento que el actor desarrolla junto con Purl y que comercializa productos de panadería y kits de masa madre deshidratada. El proyecto llegó incluso a supermercados de Ohio, con distintas variedades de panes, entre ellas pan de granos, panecillos y baguettes.

La iniciativa tiene además un objetivo solidario: según la información difundida por el emprendimiento, sus ganancias están destinadas a combatir el hambre en los Estados Unidos.