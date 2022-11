Anécdotas, risas e historias imperdibles, en un libro íntimo sobre la vida de Carlitos Balá

escuchar

Desde el 22 de septiembre de 2022, un sinfín de risas se apagaron en la Argentina. Ese día murió Carlitos Balá, ícono del sano ingenio popular, referente de la carcajada de los más pequeños y acuñador de incontables frases que ya con parte del diccionario callejero, ese que las repite y quizás, en algunos casos, no sepa que él estuvo detrás.

Sin embargo, pese a su partida, su recuerdo está más vivo que nunca. Y quien guste volver a sumergirse en la genialidad de Balá, tiene a mano una llave mágica. Se trata del libro Carlitos Balá, lo mejor de mi repertorio (Editorial Galerna), del autor Esteban Farfán.

Carlitos Balá, íntimo, bajo la mirada de Esteban Farfán

Durante veinticinco años, el escritor mantuvo una relación de amistad con su ídolo de la infancia. De sus encuentros frecuentes afloró una idea: grabar sus anécdotas para dejar un testimonio de su vida. Luego Farfán volcó esos audios en este texto, respetando el lenguaje simple y sin rodeos de Balá. El resultado es un texto en el que Balá en primera persona emociona y hace reír, un libro que retrata fielmente la trayectoria del cómico más popular y querido de la Argentina, quien dedicó su vida a divertir a chicos y grandes.

Supo decir Balá: “La gente no me olvida, por más que no aparezca en la tele. Será por lo bien que lo han pasado conmigo. Siempre sentí amor al divertir al prójimo”. Y eso es verdad. Pasaron los años desde aquellas primeras transmisiones en 1955, por radio, con La Revista Dislocada. En el medio, de todo: películas, teatros, chupetómetros, cartas desde rincones inhóspitos de la Argentina...

Libro sobre Carlitos Balá

Por su parte, Esteban Farfán corona con este libro su amor incondicional a su ídolo de siempre. El show de Carlitos Balá marcó su vida y, a partir de su admiración por la televisión, se convirtió en historiador y coleccionista. Gracias a todo lo que vio, ingresó a trabajar al medio como “sabelotodo” de la TV. Luego fue productor, guionista y director. Fue creador de El podio de la TV, De lo nuestro lo mejor y lo peor, Demoliendo teles y de la serie Todos contra Juan, con la que ganó el primero de 14 premios Martín Fierro, incluyendo el Martín Fierro de Oro.

