Jey Mammón sorprendió a la modelo con una incómoda pregunta sobre Fabián Cubero y Micaela Viciconte Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2020 • 14:04

Jey Mammon estuvo invitado en Almorzando con Mirtha Legrand, y después de ausentarse unos minutos reapareció caracterizado como su personaje, "Estelita". El comediante aprovechó el desparpajo y la picardía de su "alterego" para hacerle una incómoda pregunta a Nicole Neumann sobre Fabián Cubero y su novia, Micaela Viciconte.

Juana Viale sigue reemplazando a su abuela en la conducción de los clásicos almuerzos por la pandemia de coronavirus, y fue quien le cedió el micrófono al actor para intervenir en la "mesaza". "¿Querés hacerle algunas preguntas a mis invitados?", lanzó la conductora, y Estelita no dudó en aceptar.

Unos minutos antes la modelo había revelado que cuando fue entrevistada por el personaje hace un par de años hizo "demasiadas confesiones sin filtro": "No sé cómo lo logra, pero uno se suelta tanto que termina diciendo cosas que después te preguntás: "Ay, ¿pero por qué dije esto?".

Neumann no fue la única de la mesa en advertir de los "poderes" de Estelita para hacer las preguntas más insólitas: tanto Campi (Martín Campilongo), como Gladys, "La Bomba Tucumana", coincidieron en el "temor" que sienten al charlar con el humorista. Después de esa introducción, Mammon se sentó en la mesa ya caracterizado como su personaje y arremetió contra la modelo.

"En esta cuarentena la paso mal porque extraño abrazar, el contacto, pero bueno, hay gente que es mejor tenerla lejos.¿No, Nicole?", chicaneó en un comienzo, ante la mirada atenta de la modelo. Y enseguida agregó: "Tres meses cumplió la Viciconte con 'coso' ¿tres meses o tres años? ¿Fue el aniversario, viste?".

Lejos de enojarse o reaccionar mal, la panelista de Nosotros a la mañana esquivó la pregunta con una carcajada, y después contestó: "No, no veo tele, no miro radio, nada". Rápidamente se dio cuenta de que se había equivocado al decir "no miro radio", y corrigió: "Redes, perdón, redes quise decir".

Mientras la modelo trataba de dejar atrás su error, el humorista redobló la apuesta y apeló a que los nervios al hablar del tema quedaron a la vista: "No mira radio, claro, efectos colaterales del COVID. Pero hablando en serio ¿no le mandaste regalo? Los odiás".

La madre de Indiana, Allegra y Siena se puso seria y sentenció: "No. Yo no odio a nadie. Cumplo con los regalos del día del padre y los cumpleaños, los días importantes". Después Viale cambió el tema y dejaron atrás la incomodidad de la "guerra de exparejas", que reflotó después de que se conociera que Neumann había dado positivo en coronavirus, a pesar de que ahora ya se encuentra recuperada.