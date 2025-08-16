Rating: cómo les fue a Santiago Maratea y Jey Mammón en su primera semana al aire

La televisión abierta tuvo esta semana una renovación dentro de la programación del prime time. Mientras que La Voz Argentina entró en los Knockouts, en una de sus etapas más complejas del talent show de canto por Telefe, América decidió modificar su grilla nocturna con la vuelta de Trato hecho - lunes a viernes a las 22- y elnueve apostó por un ciclo de música y entrevistas de la mano de Jey Mammón, en tira diaria, a las 23.30. El elegido para conducir el histórico ciclo de entretenimientos, que supo llevar adelante Julián Weich, fue Santi Maratea, un joven que es conocido en redes sociales y que, ocasionalmente, estuvo de invitado en algún programa de la pantalla chica.

Si bien las dos propuestas buscan entretener a la audiencia, son muy diferentes. A diferencia del formato original donde solo había secretarias, en esta edición, Trato hecho cuenta con 24 participantes con un maletín cada uno. Todos los días se sortea en el momento al jugador que baja a participar mientras que los 23 restantes podrán volver en la siguiente emisión, completando con un nuevo concursante el lugar que dejó libre quien pasó a jugar. Otro cambio que tiene esta propuesta, producida por Mandarina Contenidos, es que funciona también como un reality en paralelo en las redes sociales, con las historias de cada uno de los protagonistas. Cada maletín tiene un monto distinto y los valores van hasta los $20.000.000. Además, solo una vez en el juego el participante podrá utilizar la opción de la “contraoferta”, y es decisión del banco aceptarla o no. Si no la acepta, el aspirante tiene la obligación de seguir jugando al menos una ronda más, es decir, no puede retirarse con el dinero antes ofrecido por la banca. El primer concursante se llevó siete millones y medio de pesos, después de rechazar varias ofertas de la banca.

Santiago Maratea en Trato hecho

Medianoche con Jey llegó sorpresivamente a la pantalla de canal Nueve, a un horario en el que la señal que comanda Diego Toni emitía un compilado con lo mejor del día. Tras su corto paso por Net, el conductor volvió a la pantalla chica con el formato de entrevistas y música en vivo que lo posicionó en su momento en América y le sirvió de trampolín para su pase a Telefe. Este programa marcó la vuelta del actor a un canal importante, tras la abrupta salida de la TV tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto [fue sobreseído debido a la prescripción del delito pero no pudo evitar la cancelación por parte del público y de los medios].

El día del debut, Trato hecho obtuvo un promedio de 2,2 puntos y quedó tercero en la franja. El primer participante fue Ian Gerry, de Villa Lugano, quien con 23 años trabaja en un kiosco y es artista emergente. El joven se animó a ir por todo, no aceptó la oferta de la banca por 10.300.000 pesos , abrió su maletín y se llevó 7.500.000.

Graciela Alfano visitó a Jey Mammón en su primer programa.

Por su parte, Mammón debutó con 0.6 de rating y se ubicó cuarto en ese horario. “Bienvenidos a esta casa, quién no se crió con canal 9, yo fui a ver el final de La extraña dama en un bar en Mar del Plata. Y a ustedes, gracias por el aguante”, comenzó el conductor, visiblemente nervioso. Su primera invitada fue Graciela Alfano, que habló de todo: desde su paso por la televisión a la relación con el expresidente Menem, pero evitó opinar sobre Milei. Además, continuó con la polémica del tapado gate de María Julia Alsogaray, bromeando con el personaje de Estelita.

El martes, con un promedio de 1.8 puntos, Santi Maratea recibió a la segunda participante de Trato hecho, Clara Ascheto, de 36 años, oriunda de Las Flores. Con un tatuaje que decía “A todo o nada” se dispuso a jugar con el sueño de poder comprarle a su hija un departamento para que pueda irse a estudiar. Le tocó el maletín 14 pero decidió cambiarlo por el 9, sin saber que en su interior estaba el premio mayor. La noche le permitió empezar a negociar y descartar maletines, pero llegó un punto crucial en el juego en el que terminó aceptando la oferta de la banca y vendió su maletín por 8.325.000 de pesos. Lo que nunca imaginó que tenía en su poder los 20 millones. En el Nueve, Jey Mammón recibió a Baby Etchecopar, otra de las figuras que lo defendió públicamente, cuando el actor fue acusado de abuso. El periodista habló de todo y se refirió al distanciamiento que tiene con Mario Pergolini. El promedio fue de 0,5 y bajó una décima con respecto al debut.

El miércoles, Marcelo Equioiz llegó desde Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires, a Trato hecho para poder terminar de pagar su casa, que compró y pagan en cuotas junto a sus hijos. Este jubilado de 65 años necesita 10 mil dólares anuales, y luego mil mensuales, para cubrir el monto de la deuda. En este caso, confió en su maletín. No se le aceptó la contraoferta de 1.700.000 en la sexta ronda y tuvo que ir hasta el final. El participante finalmente abrió el maletín 22 y se llevó 2.500.000 pesos. El promedio de rating fue de 2,1 puntos y quedó tercero en la franja. Por su parte, Roly Serrano pasó por Medianoche con Jey. El actor repasó parte de su carrera y recordó cuando le tocó interpretar a Diego Maradona en una película italiana. El final fue en el piano cantando el tema de Pappo y Vicentico, “Desconfío”. El programa marcó 0,7 puntos.

El jueves, Maxi Hermosa participó del ciclo de América para ayudar a su hermano, que tiene cáncer y no puede moverse por su cuenta. Por otro lado, necesitaba ocho millones y medio de pesos para su emprendimiento, quiere crear un sistema de ventas ambulantes y ofrecer sus pastas en bicicleta. Le tocó el maletín 19, que tenía $10.000. En la quinta oferta, la banca le ofreció $527.000, hizo una contraoferta por $600.000 y la banca aceptó. En su cuarto día al aire, Trato hecho cosechó 2.5 puntos, la mejor marca de la semana. Mientras que en canal Nueve se dio una distendida charla, llena de complicidad, entre Jey Mammón y su amiga Andrea Rincón, otra famosa que, en su momento, le creyó y salió a defenderlo. Piano y canciones de por medio, los actores sellaron el encuentro con un pico. El promedio de rating fue de 1.2, el más alto del ciclo hasta el momento.

Hacia el fin de semana

El viernes, día de menor encendido de la semana, el promedio de Trato hecho fue de 1,2 puntos, el más bajo del ciclo. Tatiana Papazián tuvo un hijo que nació prematuro y tiene parálisis cerebral, no puede caminar ni sentarse solo. Fue al programa para cambiar la camioneta para trasladarlo. La historia de vida conmovió a Santi y no dudó en abrir una colecta solidaria difundiendo el alias para ayudar a la participante. La mujer bajó con el maletín 15, que contenía 2 millones de pesos. En la ronda seis, la banca le ofreció 6.545.000. Tatiana hizo una contra oferta de 12 millones, pero fue rechazada y la obligó a seguir jugando. Abrió su maletín y ganó el contenido. En su primera semana al aire, el ciclo de América entregó más de 20 millones de pesos en premios. En el Nueve, Jey Mammón recibió a Cae, quien recordó anécdotas de todo tipo a lo largo de su carrera y terminaron en el piano interpretando los hits del cantante. El ciclo cosechó 0.5 puntos.

Santi Maratea tiene la chance de abrirse camino como conductor de televisión, dentro de un medio al que le falta un recambio generacional y caras nuevas. Si bien se lo ve cómodo en su rol, necesita de tiempo al aire para poder adquirir experiencia. Le dieron una oportunidad enorme, ojalá sepa aprovecharla. En cuanto a Jey Mammón, la cosa es más compleja. Si el público le dice que sí, será prueba superada.