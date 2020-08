La modelo confesó que sus hijas se lo hicieron notar. Fuente: El Trece

La modelo Nicole Neumann estuvo de invitada en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y aprovechó la oportunidad para contar cómo fue su experiencia al dar positiva de coronavirus.

"Ya estoy inmunizada, hace una semana ya estoy haciendo mi programa. Tuve síntomas leves, tenía un picor de garganta bastante fuerte -relató-. Te produce un cansancio general. Yo me quedé sola en una casa con las tres chiquitas, cinco mascotas y me lo pasaba cocinando. Eso te provoca un mínimo mareo", continuó.

"Como al sexto día me di cuenta que había perdido el olfato. No lo registraba mucho pero fui a cambiar un florero, tiro el agua y mis hijas empiezan como a hacer arcadas. Y ahí me dije 'bueno, no estaría oliendo nada'", comentó la conductora quien también contagió a sus tres hijas que afortunadamente no presentaron mayores complicaciones.

"Es imposible saber cómo me contagié. Yo no hacía nada, lo único que hacía era el programa en donde nadie estuvo infectado. Yo tengo un nivel de obsesión complicado con la limpieza, desinfectaba todo. Es rarísimo", concluyó Nicole.