La contundente pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra: “¿La violación existió?”

Este sábado, en el programa La noche de Mirtha (eltrece), la conductora Mirtha Legrand recibió la visita de Jey Mammon, Silvia Fernández Barrio, Raúl Lavié, Juan Gil Navarro y Rocío Marengo.

Como es de costumbre, la anfitriona abrió el juego para cada uno de los presentes y se detuvo, principalmente, en la figura de Jey Mammon, con quien habló, sin filtro, sobre la denuncia por abuso sexual que tuvo en su contra por parte de Lucas Benvenuto.

Sin vueltas y con el deseo de conocer su punto de vista, Mirtha no dudó en hacerle preguntas directas, sin rodeos, a su invitado, quien lejos de evadir la respuesta contó cómo fueron estos últimos años para él en el plano personal y profesional.

Jey Mammón se expresó sobre la denuncia que recibió por parte de Lucas Benvenuto (Foto: captura de pantalla)

“La pasé mal. Y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, porque me encontré con mucha gente, a la cual me tenía que acercar más. También tuve que alejarme de otras personas”, aclaró, en primer lugar, Jey Mammon sobre el impacto mediático que generó la denuncia de Benvenuto.

Fiel al estilo de Mirtha, la conductora continuó punzante: “Pero, ¿te hicieron juicio? ¿Tuviste juicio vos?“. Sin dudar, Mammon respondió citando su nuevo proyecto televisivo llamado Medianoche con Jey, el cual se emite en Canal 9: ”No, pero en un momento inicié demandas. Después me cansé, en el sentido que creía que la energía la tenía que poner en esto que estoy haciendo ahora y sucedió. Estoy feliz que esto suceda, la pasé mal".

Al ahondar en el tema, Mirtha se refirió al alejamiento del público, el cual, previamente, le había dado popularidad al conductor. “La gente a mí nunca me dio la espalda. A mí nunca me pasó eso”, lanzó tajante, desechando la hipótesis de su interlocutora.

Jey Mammon y su mencion a la denuncia que le realizo Lucas Benvenuto

“¿Pero la violación existió?“, dijo Mirtha, acto seguido, lo que generó un ambiente tenso entre los presentes. Sin embargo, Jey prefirió ironizar al respecto respondiendo con una pregunta que le hizo la Chiqui a Sergio Schoklender en año 1981. “No te voy a hacer sentir incómodo, querido, pero ¿por qué mataste a tus padres? La respuesta es no”, manifestó.

Sin sentirse agraviado, ni molesto por la pregunta, Jey reveló un diálogo que mantuvo con Mirtha antes de la grabación del programa. “Antes del aire me preguntó si podía tocar el tema, livianito”, contó, entre risas.

“Tu producción me dijo que iba a haber periodistas y yo les dije pongan en la mesa lo que quieran. Pregúntame lo que quieras”, admitió sin ningún tipo de prurito.

Siguiendo con su descargo, el exconductor de La Peña de Morfi subrayó: “Lo que te quiero decir a vos en esta mesa es que cuando hubo una acusación, no hubo nada detrás de esa acusación, de algo que no sucedió hace 17 años y yo, como necesitaba poner la verdad arriba de la mesa, quería hablar, no quería que se esfume el tema. Es más, el abogado que me acompañó Javier Baños hizo todo el trabajo de construir de la relación consentida”.

Jey Mammón visitó el programa La noche de Mirtha y habló acerca de la denuncia que recibió por parte de Lucas Benvenuto Archivo

Luego de ahondar en su presente profesional, Jey siempre pidió expresarse al respecto sobre la denuncia que recibió y Mirtha le dio el pie consultándole por la diferencia de edad que existía por aquel entonces entre él y Benvenuto.

“Él tenía dieciséis cuando lo conocí hace diecisiete años. No es por justificar absolutamente nada. Lo que pasa es que si él iba a la justicia a contar lo que había pasado, no le iban a tomar nada. Porque ¿qué va a decir? Tuve una relación hace diecisiete años, cuando yo tenía diecisiete empecé una relación que terminó a los veintidós años. Después nos seguimos viendo, nos quisimos, nos amamos, qué sé yo”, argumentó Mammon.

Para finalizar, dijo: “Si a alguno le lastima o le lastimó que haya tenido una relación con un chico de 17 hasta los 23, que a sus 27 me mandaba mensajes diciendo que iba a ir a la televisión a contarlo, si a alguno le lastimó y molestó, yo le pido disculpas. Esto es el final de este tema y lo quiero terminar con vos”.