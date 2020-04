Nicole Neumann contra Fabián Cubero: "Tergiversa y justifica con mentiras"

La modelo volvió a criticar a su expareja y dio detalles de los motivos de sus peleas Crédito: Instagram

Lejos de encontrar un poco de calma en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus , Nicole Neumann y Fabián Cubero vuelven a estar en conflicto . Esta vez el hecho de ser padres separados complica aún más la situación: la modelo contó que su expareja tuvo más días de lo planeado a su tres hijas en común -Indiana, Allegra y Sienna- y esto generó más peleas. Contundente, afirmó en una entrevista radial: "¿Cómo hacés entrar en razón a alguien que tergiversa la realidad y justifica con mentiras ?".

En diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez , Neumann contó que si bien hace cuatro años - desde que se separaron - comparte la crianza de sus hijas con el exfutbolista y está acostumbrada a que las niñas pasen algunos días en la casa de su padre, la circunstancia de cuarentena obligatoria hace que cada decisión sea evaluada y discutida con mucho más detenimiento.

"Cuando todo esto empezó las chicas no veían al papá hacía un mes porque él se fue de vacaciones, volvió y estuvo en cuarentena otros 14 días. Entonces, me parecía que tenían que verlo", recordó. Así fue como las niñas pasaron algunos días en el departamento de Cubero y su pareja, Micaela Viciconte . En este sentido, la modelo expresó: "La dejé de pasar bien porque mis hijas se iban a quedar 5 días y se terminaron quedando 12 por lo que decía el nuevo decreto sobre los padres separados. Ahí la empecé a pasar mal y pensé dije: '¿Las volveré a ver pronto?' . Tuve angustia". Cabe agregar que actualmente la modelo está con sus hijas en su casa.

Más adelante contó que los conflictos fueron incesantes durante estos cuatro años desde que se separaron definitivamente y que al charlar con varias de sus amigas nota que muchas mujeres pasan por lo mismo al divorciarse. Dlugi la interrumpió y le preguntó: " ¿Cuál fue tu pecado en todo esto? ¿Dejarlo de amar?" , y Neumann respondió: " Así parece . Pero andá a hacerle entender que mis hijas no se merecen pagar el precio. Acá tenemos que querer la felicidad de los chicas y no usarlas como trofeos de guerra".

La modelo volvió a criticar al padre de sus hijas y dijo: "Es muy complicado. ¿Cómo hacés entrar en razón a alguien que tergiversa la realidad y se justifica con mentiras? ¿Qué batalla estás luchando contra la madre de tus hijos? A mí me parece importante respetar los tiempos de mis hijas con su padre porque las hace felices porque el tiempo es lo único que no vuelve".

Finalmente, cerró con una reflexión: "Mi tiempo con mis hijas es demasiado valioso. Yo no sé cuándo voy a dejar de estar en este mundo. ¿Qué más quiero que todo esté en armonía? Yo intenté todas las posturas, pero no estarían sucediendo. Es complicado porque lo lleva a uno a comportarse de la misma manera que el otro, y uno no quiere".