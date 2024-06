La increíble revelación de Jennifer Hudson: “Descubrí que mi padre tuvo 27 hijos y quiero conocerlos a todos”

Escuchar

Si cada familia es un mundo, el de la familia de Jennifer Hudson seguramente es un mundo superpoblado. La cantante y actriz contó esta semana que a los 16 años se enteró de que su padre había tenido al menos otros 24 hijos a lo largo de su vida , que se suman a los dos hermanos con los que creció, Jason y Julia.

Aquella revelación se produjo en el podcast Your Mama’s Kitchen: Conversations from the Heart of the Home, cuando la presentadora, Michelle Norris, le preguntó sobre la relación con su padre y sus hermanos. “Tu padre tenía una gran personalidad”, indicó la conductora. “Sí, una gran personalidad y, aparentemente, 27 hijos. Me enteré cuando tenía 16 años ”, indicó la cantante.

Norris quiso saber, entonces, si ella y sus dos hermanos con los que fue criada intentaron dar con ellos cuando se enteraron de su existencia. “Sí, encontramos a varios de ellos, a seis o siete. Todos son mayores que yo. Mi sueño era tenernos a todos en esta gran mesa de Acción de Gracias o Navidad, y que todos nos sentáramos y comiéramos juntos; ese era mi objetivo cuando tenía 16 años ”, explicó.

Según la cantante y actriz, su fama la ayudó a encontrarse con algunos de sus hermanos a lo largo de estos años Rich Polk - NBC

La cantante indicó que su fama la que ayudó a que pudiera reunirse con una buena parte de sus hermanos. “ Cuando mi abuela paterna falleció, algunos de ellos se reunieron y alguien de la familia les dijo: ‘Tienen una hermana que realmente sabe cantar. Deberían conocerla’ ”, reveló. Ellos aceptaron, la buscaron, y finalmente se conocieron.

Hudson es madre de un hijo, David Daniel Otunga Jr., de 14 años, fruto de su relación con su exesposo David Otunga. El año pasado, se refirió a la importancia de criar a un joven negro en su artículo de portada para Real Simple. “Quiero que mi hijo se sienta parte de nuestra cultura, junto a sus primos y amigos”, dijo. “El pequeño David tiene un corazón muy grande y siempre quiere incluirlos”, indicó.

En el podcast, Hudson habló sobre su deseo de que su hijo crezca rodeado de una familia y explicó: “ Me encanta tratar de asegurarme de que tenga cerca a personas lo más parecidas a él... Simplemente, me aseguro de que tenga un círculo formado por sus primos, que tienen más o menos su misma edad y vivencias, y con los que comparte valores . Esa es parte de la razón por la que me mudé de regreso a Chicago, porque quería que él tuviera el entorno de su familia a su alrededor cuando creciera”, señaló la cantante.

“Ahora estamos aquí en Los Ángeles y por eso nos esforzamos en tener nuestras cenas dominicales. Eso es algo muy importante”, continuó. “Y luego tiene primos que entran y salen. Uno de ellos está aquí ahora mismo. Tenemos una familia enorme. A la gente le gusta el hecho de que todos sean tan cercanos y que la familia sea tan grande. Todos nosotros todavía estamos muy conectados”, agregó.

El buen momento familiar que atraviesa la cantante no fue fácil de construir. Hace más de una década, debió hacerle frente a una tragedia de la que todavía se está reponiendo. El 24 de octubre de 2008, su madre, Darnell Donerson y su hermano Jason fueron hallados sin vida en la casa de Chicago en la que ambos vivían con la hermana mayor de Jennifer, Julia. Al mismo tiempo, la policía comenzó a buscar a Julian King, el sobrino de la actriz, de tan solo 7 años , quien no estaba en el hogar esa noche trágica. Tres días después de iniciada esa búsqueda, el pequeño fue encontrado sin vida producto de múltiples disparos. La investigación arrojó un resultado escalofriante: el responsable del triple crimen era William Balfour, cuñado de Hudson, quien se encontraba separado de la hermana de la actriz .

Hudson no estaba en Chicago cuando sucedió la tragedia. Cuando la llamaron por teléfono, su vida se desmoronó. Sin embargo, se mostró muy entera durante el juicio en el que Balfour fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En lo que respecta al móvil del triple crimen, se determinó que Balfour quiso vengarse de la hermana de Hudson, quien había decidido terminar todo vínculo con él y empezar una nueva relación. En ese momento, la cantante se sintió tan abrumada por la atención mediática que recibió el caso, que hizo las paces con la idea de hablar del tema para sanar y eligió a Oprah Winfrey como su confidente. En diálogo con la popular presentadora, H udson contó que perdonó al asesino de su familia. “Es lo que le enseñaron, cómo lo criaron. Nunca tuvo la oportunidad de ser otra cosa. Si hubiera tenido el amor que mi madre nos dio, entonces hubiera tenido una oportunidad” , manifestó.

En 2009, el nacimiento de su hijo David la ayudó por seguir adelante tras muchos instantes de oscuridad. “ Pasé de ser una tía, tener una madre y ser una niña, a no tener una madre, ser madre y criar a mi propio hijo. Le digo a David todo el tiempo: ‘Me salvaste la vida’ ”, expresó en una entrevista, tras haberse convertido en madre.

