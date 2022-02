Cinco tragedias que cambiaron la vida de famosos de Hollywood

Cuando uno piensa en estrellas de Hollywood, imágenes de alfombras rojas, premios, lujos y disfrute permanente surgen indefectiblemente. Sin embargo, como la reciente tragedia que vivió la actriz Alicia Witt lo demuestra (la mujer perdió a sus padres, quienes fueron encontrados muertos en su hogar en sospechosas circunstancias), ninguna figura de la industria está exenta de atravesar episodios traumáticos y dolorosos.

Desde los duelos de Keanu Reeves a las múltiples pérdidas que sufrió Jennifer Hudson, recordamos hechos angustiantes que trascendieron con mayor impacto por el alto perfil de las celebridades que nunca volvieron a ser las mismas por lo acontecido.

*Keanu Reeves y una vida signada por los duelos

Jennifer Syme, la mujer con quien Keanu Reeves planeaba formar una familia US Weekly

Podríamos afirmar que Keanu Reeves se convirtió en uno de los actores más queridos de Hollywood no solo por las películas que protagonizó sino también por su conducta fuera de cámara, por el gran vínculo que entabló con sus colegas y fans y por esa personalidad anti-establishment que siempre es bienvenida . Lo cierto es que Reeves forjó su conducta también como fruto de los duelos que lo volvieron más consciente de lo efímero que es todo, y que lo llevó a poner en perspectiva lo que implica la fama. En una ocasión, cuando le preguntaron en el late night de Stephen Colbert qué cree que sucede con los seres humanos después de la muerte, el actor respondió con candidez: “Los que nos aman, nos extrañarán”.

Keanu Reeves y su hermana Kim

La angustiante convivencia del actor con las pérdidas no es un tema que prefiera eludir. Por el contrario, siempre afirma que el dolor podrá cambiar de forma pero que, en su caso, nunca se termina. Keanu no tuvo una vida fácil. Su padre lo abandonó, su madre trasladaba a la familia sin poder asentarse en ningún lugar, y luego llegó el momento bisagra en el que a su a hermana Kim le detectaron leucemia. Una noche, la vida empezó a mostrar una cara más afable cuando en un concierto de su banda Dogstar en 1998 conoció a la actriz y asistente Jennifer Syme, de quien se enamoró de manera inmediata.

Al año siguiente, la pareja recibió la feliz noticia de que la joven estaba embarazada de una nena, a quien decidieron llamar Ava. El sueño de una familia propia se quebró cuando la pequeña nació prematuramente y murió a las pocas horas. El fallecimiento derivó en que tanto Reeves como Syme atravesaran agudos cuadros de depresión.

Keanu Reeves y Alexandra Grant, una pareja que se apoya mutuamente GROSBY GROUP - LA NACION

“La gente tiene una idea inexacta de que podés lidiar con el duelo y decir: ‘Se fue y estoy mejor’. Están equivocados”, le manifestó el actor a Parade. Sin decirlo, Keanu no solo estaba aludiendo a Ava sino a la propia Jennifer, quien murió en abril de 2001 cuando volcó con su camioneta. Tenía 28 años. Tiempo después, Reeves decidió canalizar el dolor al que debió enfrentarse en reiteradas ocasiones a través del personaje de John Wick. “La muerte de su esposa, Helen, es una de las bases de este papel, yo amo el dolor de John, me relaciono con eso, y creo que es algo que nunca terminás de atravesar”, declaró el actor que encontró en su actual pareja, Alexandra Grant, a una compañera que lo ayudó enormemente.

“Alexandra fue una de las pocas personas en lograr que Keanu hable de sus emociones y de su pasado, estuvo tanto tiempo en un lugar oscuro, que la perspectiva luminosa de Alexandra y su apoyo fueron un factor clave para que Keanu cambie su vida”, declararon amigos del actor a a Life & Style, y agregaron que la artista “lo salvó”, y que él se encuentra “muy feliz”.

*William Shatner y la repentina muerte de su esposa

William Shatner junto a su fallecida esposa, Nerine Kidd Reuters

Antes de conocer a la modelo y actriz Nerine Kidd, William Shatner contrajo matrimonio por primera vez en 1956 con la actriz Gloria Rand, de quien se divorció en 1969 y con quien tuvo tres hijas, Leslie, Lisabeth y Melanie. Cuatro años después, volvió a pasar por el altar cuando se casó con la actriz Marcy Lafferty, relación que duró dos décadas. Su tercer matrimonio, con Kidd, se produjo en 1997 y estuvo signado por una tragedia sobre la cual el actor continúa hablando hasta el día de hoy. El vínculo se volvió aún más fuerte cuando Shatner intentó que Narine pueda, día a día, batallar contra su adicción al alcohol.

En su autobiografía Up Till Now, el actor reveló que su compañero de Star Trek, Leonard Nimoy, también fue un gran sostén para su esposa. “Una noche salimos a cenar con Leonard, su esposa Susan y Nerine. Luego de dicha cena, Leonard me llamó y me preguntó si sabía que mi esposa era alcohólica, y le dije que sí, que me había casado con ella a pesar de los consejos de mucha gente y de mi sanidad mental”, relató Shatner.

William Shatner habla de la muerte de su esposa - Fuente: YouTube

“Yo pensé que iba a dejarlo por mí (...) Fue a rehabilitación tres veces por treinta días”, añadió y compartió que la actriz estuvo “dos veces al borde de la muerte, pero que quería seguir dándole pelea a su adicción”. Lamentablemente, Nerine no pudo y el 9 de agosto de 1999 murió con tan solo 40 años. Los detalles de su muerte son realmente traumáticos. Shatner regresó a su casa de Hollywood una noche y, al abrir la puerta, se encontró en la piscina con el cuerpo de su esposa, quien estaba inconsciente en el agua.

La autopsia reveló que se trató de una muerte accidental y, tras una reconstrucción, la policía de Los Ángeles informó que la mezcla de alcohol y barbitúricos nublaron a Nerine, quien se tropezó, cayó a la pileta y murió ahogada. “Él la sacó de la piscina y llamó a una ambulancia. Escuchó las instrucciones que le dio la persona que lo atendió y trató de darle respiración boca a boca, pero no consiguió revivirla”, comunicaba por entonces el agente de prensa del actor canadiense.

Nerine Kidd murió a los 40 años Reuters

“ Ella era todo para mí, era mi alma gemela hermosa”, declaró tras lo sucedido. De hecho, Shatner colabora con Friendly House, una organización sin fines de lucro que ayuda mujeres a reintegrarse en la sociedad tras haberse tratado por adicciones al alcohol y las drogas. “Mi esposa, a quien amé muchísimo, y quien me amó también, estaba enferma. Estaba enferma de algo de lo que no se suele hablar: el alcohol. Fue por esa enfermedad que su vida terminó en una tragedia”, declaró con tristeza ante el conductor Larry King.

“Mi dolor era abrumador”, aseveró luego en diálogo con la publicación Radar Online. “Era la clase de dolor que te hace pensar que o vas a morir de tristeza o vas a querer quitarte la vida”, contó con honestidad. “Haberla encontrado en la pileta, cómo llegó la ambulancia... cómo no se pudo hacer nada. Todavía recuerdo la imagen de su cuerpo yaciendo allí a la luz de la luna. Su muerte me atormenta”, expresó conmovido.

*Charlize Theron y un episodio traumático

Charlize Theron habló en una ocasión sobre el día en que su madre mató a su padre en defensa propia GROSBY GROUP - Archivo

Si hay una actriz que conoce de traumas y de cómo sobrellevarlos, esa es Charlize Theron. La ganadora del Oscar no suele hablar mucho del tema pero, cuando lo hace, es muy clara. “Mi padre era un hombre muy enfermo: era él o nosotras”, contó en una oportunidad en una entrevista radial en la cual recordó la trágica noche en que su madre mató a su padre en defensa propia. En diálogo con National Public Radio (NPR), Theron reveló que su padre era alcohólico, pero que su naturaleza destructiva era redirigida a terceros, más precisamente a ella y a su madre, Gerda. “Fue alcohólico toda su vida. Siempre estaba borracho. Era una situación desesperante porque es totalmente impredecible el día a día con un adicto”.

Antes de describir lo que aconteció esa noche, la actriz sudafricana aclaró que si comparte una historia tan íntima es precisamente porque quiere que se debata en profundidad un tópico tan relevante como la violencia intrafamiliar. “Mi padre estaba tan borracho esa noche que casi no podía mantenerse en pie cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación y cuando vimos que venía directo a nosotras, cerramos la puerta y nos apoyamos las dos sosteniéndola desde adentro para evitar que entrara”, contó.

Charlize Theron gana el Oscar y se lo dedica a su madre - Fuente: YouTube

Al no poder derribar la puerta, se alejó y disparó directo a la misma en tres ocasiones. “Ninguna de esas balas nos impactó, lo cual es un milagro”, manifestó Theron. El episodio duró segundos, pero marcó a la actriz y a su madre para toda la vida: dos mujeres que se enfrentaron a situaciones de violencia que les costó superar. “Nos decía que iba a entrar y que nos iba a matar a los dos. Mi madre logró recuperar el arma y le disparó”, rememoró con entereza.

Charlize Theron junto a sus hijos y su madre GROSBY GROUP

La noche del 21 junio de 1991 el hombre murió a sus 44 años, tras el impacto de una bala. Gerda fue absuelta al demostrar que disparó en legítima defensa. Charlize tenía 15 años y se animó a hablar dos décadas más tarde. “Este tipo de violencia que ocurre dentro de una familia es algo difícil de charlar, pero creo que al decir lo que me pasó les hago saber a otros que no están solos y que lo más importante de todo esto es entender la gravedad de las adicciones”, concluyó la actriz, quien al ganar el Oscar se emocionó al agradecer a su madre, quien trabajó muchísimo para poder mudarse con su hija a Nueva York, donde ambas empezaron de cero y donde Charlize se formó, inicialmente, como modelo y bailarina, antes de triunfar en Hollywood como actriz.

*Jennifer Hudson y un día trágico

Jennifer Hudson vivió una tragedia familiar y salió adelante

La talentosa actriz y cantante Jennifer Hudson sufrió una tragedia familiar devastadora cuando el 24 de octubre de 2008 su madre, Darnell Donerson y su hermano, Jason fueron encontrados muertos en la casa de Chicago en la que ambos vivían con la hermana mayor de Jennifer, Julia. En simultáneo, la policía comenzó una intensa búsqueda de Julian King, el sobrino de siete años de la actriz, quien tres días más tarde fue hallado sin vida como consecuencia de múltiples disparos. El triple crimen tuvo a un responsable: nada menos que William Balfour, el cuñado de Hudson, quien se encontraba separado de Julia en ese momento.

La actriz, quien no estaba en la ciudad ese día, recibió la noticia por teléfono y viajó inmediatamente. Dos meses después de la tragedia, en diciembre, Balfour fue arrestado y acusado formalmente de los homicidios por los que fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, Balfour negó haber sido el responsable de las muertes de Darnell, Jason y Julia. “No tuve nada que ver con el asesinato de su familia. Punto”, declaró tajante el hombre condenado por la justicia al ser entrevisto por el ABC7 I-Team de Chicago.

La tragedia de Jennifer Hudson

Tras sus dichos, el portavoz del Fiscal del Estado del Condado de Cook se vio compelido a responder oficialmente. “Este acusado fue condenado por estos crímenes atroces, incluido el asesinato cruel de un niño de 7 años, después de un largo juicio ante un jurado del condado de Cook. Se le otorgaron todos los derechos legales y le brindó la oportunidad de presentar cualquier defensa relevante. La evidencia que estableció la culpabilidad de este acusado de estos delitos indescriptibles fue abrumadora”, comunicó. En cuanto al móvil, el asesino no soportaba que su exmujer estuviera en pareja y asesinó a parte de su familia como venganza.

Hudson, por su parte, tuvo un mano a mano con Oprah Winfrey en el que aseguró que pudo perdonar a Balfour. “Es lo que le enseñaron, cómo lo criaron. Nunca tuviste la oportunidad. Si hubieras tenido el amor que mi madre nos dio, o el trasfondo que sabés que algunos tienen, entonces hubieras tenido una oportunidad”, expresó, y recordó a su madre: “El mayor regalo que nos dio fue presentarnos a Cristo y educarnos en la Iglesia. Siento que esa es la base, y eso es lo que me mantiene en pie, sin dudas; pienso en ello todos los días”, remarcó.

En 2009, cuando nació su hijo David, expresó que el niño le dio un motivo por el que vivir. “Pasé de ser una tía, tener una madre y ser una niña, a no tener una madre, ser madre y criar a mi propio hijo. Le digo a David todo el tiempo: ‘Me salvaste la vida’”, contó conmovida.

“Para mí sería peor no seguir adelante”, sumó en diálogo con The Guardian. “Escucho la voz de mi hermano decir: ‘Jenny, ¡dejalo!’ Él estaría enojado conmigo por rendirme o por todas las cosas que mi madre nos inculcó. Ella nos preparó. Ella decía: ‘No siempre voy a estar aquí, y sin familia, no tenés nada, por eso es tan importante cuidarla’”.

*Ron Ely, la estrella de Tarzán y un hecho conmocionante

Ron Ely y su Valerie Lundeen durante un partido de tenis en Nueva York en junio de 1977 LA NACION

El 15 de octubre de 2019, la vida de Ron Ely cambiaría para siempre. El querido actor, quien alcanzó una gran popularidad por su interpretación de Tarzán en la serie de los 60, fue notificado de que Cameron, su hijo, había apuñalado a su madre, la esposa de Ely, Valerie Lundeen. Mientras la mujer agonizaba, la policía llegó al lugar tras un llamado al 911 en el que se comunicaba que había sucedido un “disturbio familiar”. Al llegar a la comunidad residencial Hope Ranch de la costa de Santa Bárbara, las autoridades encontraron a Lundeen “en un charco de sangre con múltiples heridas provocadas por un arma blanca”.

En ese momento, Cameron intentó culpar a su padre, quien estaba presente en el hecho, pero la policía identificó de inmediato al joven como sospechoso, porque notaron que tenía en sus manos un objeto con sangre que sacudió, “como si estuviera desenvainando un arma”. Las autoridades comunicaron que el joven los amenazó asegurando que, efectivamente, tenía un arma en sus manos.

Ron Ealy en Tarzan, en 1966 Silver Screen Collection - Moviepix

Al intentar detenerlo en medio de un forcejeo, “cuatro agentes dispararon contra el sospechoso, hiriéndolo fatalmente”. En cuestión de minutos, Ron perdía a su esposa a sus 62 años y al perpetrador del crimen, su hijo, de 30. Posteriormente trascendió que el llamado 911 lo había hecho el joven, mediante el cual comunicaba que su padre estaba atacando a su madre y así implicarlo en el asesinato.

Ely demandó a las autoridades por negligencia. ”La conducta reprobable de los oficiales del departamento del alguacil de Santa Bárbara fue atroz, completamente irrazonable y, en consecuencia, inconstitucional”, rezaba la denuncia del actor, quien aseguró que mataron a su hijo y descuidaron a su esposa, quien agonizaba cuando ellos arribaron a la vivienda, por lo que había chances de salvarla.