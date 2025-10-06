La increíble transformación física de Amy Schumer

Amy Schumer compartió una foto durante el fin de semana y su impactante cambio físico no pasó desapercibido: su drástico descenso de peso y su nueva figura generó la reacción inmediata tanto de sus fanáticos como de sus colegas y amigos, quienes aprovecharon los comentarios para dejarle mensajes de cariño a la actriz y comediante.

La protagonista de la serie La vida y Beth publicó el pasado domingo una postal donde se la ve junto a dos amigas, Alex Saks y Jillian Bell. En la postal se la ve espléndida, enfundada en un vestido negro corto de Miu Miu que acompañó con unas sandalias de taco alto. Lo que más llamó la atención de sus seguidores, definitivamente, fueron sus largas piernas. “Te ves increíble. ¡¡Mira esos alfileres!!”, escribió la actriz Amy Sedaris.

El posteo donde Amy Schumer mostró su nueva figura se llenó de comentarios

La publicación de Schumer cosechó más de 50.000 likes y cientos de comentarios. “Piernaaaaaas”, fue el mensaje que dejó Selma Blair. “Esas piernas”, se sorprendió por su parte Isla Fisher. “Estoy tan molesta por tus piernas que apenas puedo hablar contigo”, expresó con humor la también comediante Kathy Griffin, y acompañó el mensaje con algunos corazones. “Amando el amor. Mis piernas les agradecen”, respondió Schumer a las muestras de cariño.

Según recordó PageSix, la estrella de Algo embarazada reveló en marzo pasado que tomaba un medicamento inyectable que se utiliza para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad o el sobrepeso. “Ha sido genial”, se sinceró en un video de Instagram y reveló que el medicamento no está cubierto por el seguro a menos que un paciente tenga diabetes u obesidad severa, “algo que la mayoría de Internet cree que tengo”, bromeó. “Estoy teniendo una muy buena experiencia con eso -agregó la actriz- y quería ser sincera al respecto”.

Amy Schumer durante el estreno de Algo embarazada Evan Agostini - Invision

En esa oportunidad, Schumer contó que también había probado otro medicamento para bajar de peso, pero no funcionó. “No pude manejarlo, no podía parar de vomitar. No sé si han cambiado la fórmula”, sumó. Unos meses antes, en el programa de Howard Stern, habló de su pérdida de peso y de la reacción de su cuerpo ante determinados productos. “Tengo este gen, GDF15, que te hace extremadamente propensa a las náuseas, por eso estuve tan enferma durante mi embarazo”.

Una catarsis necesaria

En febrero de 2024, Schumer se hartó de los comentarios sobre su cuerpo y su rostro. En su cuenta de Instagram, junto con una imagen promocional del estreno de la segunda temporada de La vida y Beth (Star+), la actriz les dedicó un duro y claro mensaje a quienes le dejan comentarios sobre su apariencia en las redes. “¡Muchas gracias por la opinión de todos sobre mi cara! He disfrutado de comentarios y deliberaciones sobre mi apariencia, como todas las mujeres, durante casi veinte años”, comenzó con ironía. ”Y tienen razón”, continuó, “Mi rostro está más hinchado de lo normal en estos momentos. Tengo endometriosis, una enfermedad autoinmune de la que todas las mujeres deberían informarse”.

Luego, la actriz explicó: “Estoy atravesando por problemas médicos y hormonales, pero estoy bien. Históricamente, los cuerpos de las mujeres apenas han sido estudiados médicamente comparados con los hombres. El libro Todo en su cabeza hace un buen trabajo explicando esto”.

Amy Schumer en La vida y Beth, disponible por Star+ Star+

“También creo que una mujer no necesita dar ninguna excusa por su aspecto físico y tampoco le debe a nadie explicación alguna. Pero quería aprovechar la oportunidad para abogar por el amor propio y la aceptación de la piel que habitas. Como cualquier otra persona, algunos días me siento segura y atractiva, y otros quiero poner una bolsa en mi cabeza para que nadie me vea. Pero me siento fuerte, hermosa y muy orgullosa de este programa de televisión que he creado, escrito, protagonizado y dirigido. Tal vez, solo tal vez, podamos centrarnos en eso por un rato. Espero que disfruten de La vida y Beth. Amor y solidaridad para todos”, finalizó.