De Amy Schumer a Meryl Streep: siete actrices de Hollywood que vivieron audiciones humillantes, desprecios en el set y maltratos en las redes

Detrás del glamour y la fama que rige la vida de las grandes celebridades de Hollywood se esconden también pretensiones abusivas por parte de agentes, productores y reconocidos directores de la meca del cine. A lo largo de los años, grandes estrellas del mundo del espectáculo fueron revelando distintas situaciones humillantes que tuvieron que atravesar a medida que apostaban por volcarse a sus carreras artísticas . En un momento en el que viejos paradigmas están cayendo, cada vez más, las celebridades se muestran despojadas de prejuicios y se animan a analizar situaciones de su pasado donde las exigencias de la industria en torno a los estándares estéticos las envolvieron en destratos e incomodidades.

Amy Schumer: por qué no quiso ser Barbie

Amy Schumer

Si bien Margot Robbie y Ryan Gosling fueron los elegidos para encabezar la película de Barbie, de Greta Gerwig, cuando surgió el proyecto, en el 2016, la actriz que había sido anunciada para darle vida a la icónica muñeca fue Schumer. En aquel entonces, la película estaba programada para estrenarse en 2018; sin embargo, la comediante salió del proyecto un año más tarde, dejando en stand-by la producción. Lo cierto es que la actriz no lo tuvo fácil cuando su nombre se vinculó con aquel rol: desde el primer instante que su nombre se confirmó en el proyecto recibió muchas críticas y comentarios negativos sobre su cuerpo. Por su parte, ella no dudó en responder los insultos en sus redes sociales: “ Sus ataques nos hacen ver que algo no funciona en nuestra sociedad y tenemos que trabajar juntos para cambiarlo”.

En una entrevista para Watch What Happens Live, la intérprete aseguró que decidió bajarse del proyecto de Barbie debido a “diferencias creativas” que no le permitieron seguir adelante. “Dijeron que estaba demasiado delgada”, ironizó luego. “Pero hay un nuevo equipo detrás y parece que es muy feminista y genial, así que la veré”, reveló Schumer, afirmando que el proyecto previo no se sentía “feminista ni agradable” .

Meryl Streep y un desagradable comentario en italiano

Meryl Streep Instagram @merylstreep

Hasta la actriz más reconocida y premiada de nuestro tiempo tuvo que enfrentarse a una situación humillante. Con apenas 27 años, Meryl Streep era desconocida por la industria y acudió a un casting con el mítico productor Dino De Laurentiis para el remake de King Kong de 1976. Durante la audición, De Laurentiis comenzó a hacer comentarios en italiano sobre lo “fea” que era Streep, pero ignoraba que la actriz conocía el idioma . “Siento que creas que soy demasiado fea, pero esa es solo tu opinión... Me voy a buscar una opinión más amable”, le contestó quien se convertiría en una leyenda del séptimo arte.

Gwyneth Paltrow y el episodio más atroz de su carrera

Gwyneth Paltrow Instagram / @gwynethpaltrow

A la actriz y empresaria no le tiembla el pulso a la hora de hablar sobre el acoso sexual en la meca del cine y denunciar los delitos de grandes magnates como Harvey Weinstein. En una entrevista con la revista Elle rememoró un desagradable episodio vivido en los inicios de su carrera: “ Cuando estaba empezando, alguien me sugirió que termináramos una reunión en su habitación. Me fui, estaba en shock. Me di cuenta de que quizás alguien que no supiera qué hacer en ese momento pudiera pensar que su carrera se acabaría si no le practicaba sexo oral a ese tipo ”, reveló.

Jennifer Lawrence, tajante ante una petición fuera de lugar

Jennifer Lawrence

Antes de triunfar en Hollywood y de llevarse un Oscar por El lado luminoso de la vida, Jennifer Lawrence fue humillada durante una audición. “Los productores de una película me pidieron que perdiera siete kilos en dos semanas. La productora me hizo desnudarme y ponerme en fila con otras cinco mujeres, más delgadas y también desnudas, y me dijo que tenía que utilizar las fotos de aquella sesión como inspiración para mi dieta . Cuando me quejé al productor, me contestó que no sabía por qué todos pensaban que estaba gorda si para él estaba ‘perfectamente cogible’”. Tras ese episodio, reveló, pasó a ser considerada una actriz “difícil” para los estudios.

Emmy Rossum y una propuesta de casting bochornosa

Emmy Rossum Getty Images

Corría el año 2016 cuando Emily Rossum se lucía como protagonista de la serie Shameless. Fue en ese momento, cuando su manager le hizo una propuesta de casting que la escandalizó: “Me dijo: ‘Me avergüenza llamarte para esto, pero hay una gran película y quieren ofrecértela. Adoran tu trabajo en la serie, pero el director quiere que vayas a su oficina en bikini. No hay audición, eso es todo lo que tienes que hacer”, contó en una mesa de actrices en The Hollywood Reporter. Rossum confesó que el director quería saber si estaba gorda y que ella accedió a leer el guion para comprobar si el personaje iba en alguna escena vestida de esa forma antes de tomar una decisión. Pero no era el caso. “ Era como, ‘Nos encanta tu trabajo, pero queremos verte el culo’. ¿Me estás tomando el pelo? No soy una jodida modelo ”, añadió la actriz.

Drew Barrymore y la experiencia más humillante

Drew Barrymore

Desde su entrañable papel en E.T. El extraterrestre, Drew Barrymore comenzó una extensa carrera. En una entrevista recordó cómo una audición pudo convertirse en uno de los peores momentos de su trayectoria. “No pensaban que era digna para hacer la prueba con el director de casting y me metieron en un sótano con un asistente. Era una escena en la que tenía que hacer un gesto sexy con la mano del tipo. Fue la experiencia más humillante que he vivido en mi carrera. Pensaba: ‘Aquí estoy un domingo, con un asistente metiéndome el dedo en la boca. Este es un nuevo punto bajo ”, confesó.

Thandiwe Newton fue víctima de un desagradable episodio

Thandiwe Newton Grosby Group

Thandiwe Newton, reconocida por su labor en Westworld, contó que fue víctima de un episodio misógino ejecutado por un cineasta al empezar su carrera como actriz. “ El director tenía una cámara grabando mi falda y me pidió que me tocara los pechos mientras pensaba en cómo me hacía el amor un chico en la escena. Pensé que era un poco raro, pero había hecho cosas raras antes y también había una directora de casting en la habitación ”, declaró en la revista W. Años después, descubrió que aquel director había compartido el vídeo de la audición a los invitados en las fiestas de su casa y que hasta un productor le confesó en el Festival de Cannes que lo había visto.

