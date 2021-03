La indignación de Cabito Alcántara por el engaño que sufrió en una radio

Tras años de hacer radio junto a Matías Martín y una salida conflictiva del antiguo programa que el conductor lideraba en La Metro, en el mes de febrero Cabito Massa Alcántara volvió al aire con Segundas nupcias, un programa junto al periodista Diego Angeli por radio Ensamble . Sin embargo, el ciclo desapareció repentinamente a los dos meses del debut. Ahora, el conductor asegura que es víctima de una estafa.

“En el mes de noviembre me convocan para hacer un programa de radio. Yo digo que lo quiero hacer con Dieguito Angeli y arreglamos una guita por mes. El 31 de diciembre uno de los dos directores renuncia y Mariano Cerantes sigue al frente de la radio Ensamble. Yo había arreglado un dinero y el programa arrancaba recién en febrero, o sea que tuvo todo un mes para hablar conmigo si quería renegociar el contrato”, expresó Cabito este mediodía en Intrusos.

Muy molesto con la situación, el animador explicó los motivos por los cuales su programa ya no está al aire a menos de dos meses de su debut. “No sólo el nuevo directivo no renegoció el contrato sino que arrancó el programa. Cuando quisimos cobrar, casi en el segundo mes que no nos habían pagado mintió acerca de charlas que dice haber tenido conmigo y que nunca tuvo, decía que la pauta la tenía que conseguir yo”, reveló enojado.

Tras calificar a Cerantes de “mitómano”, Cabito confesó el motivo por el cual decidió salir a contar la estafa que vivió. “Cosas muy raras, una radio sin pauta que sigue adelante. En el portofolio de la radio sigue estando como que somos parte de la programación y quiero aclararlo porque no es así”, remató furioso.

