La inesperada acusación de Martina Soto Pose contra José Chatruc

La periodista hizo su descargo en redes sobre una particular situación Crédito: Patricio Pidal /AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020 • 08:58

Martina Soto Pose y José Chatruc comparten el mismo edificio de trabajo. Mientras ella conduce Rock & Pop Music por Rock & Pop, él integra el equipo de Distancia social, que se emite por Radio Colonia. Sin embargo, nunca se habían cruzado, y la primera vez que sucedió no fue grato para la conductora, quien acusó al exfutbolista de haber tenido "un gesto patriarcal y desconsiderado".

El inesperado cruce entre ellos se produjo a raíz de un episodio que presenció la periodista que tuvo como protagonista a Chatruc en el ámbito laboral.

"Recién pasé por el pasillo de la radio y tuve que verle la espalda a Chatruc mientras meaba con la puerta abierta en el baño de mujeres. Uno de los gestos más desconsiderados y patriarcales que me tocó presenciar. The horror", relató la conductora. Cuando algunos usuarios le discutieron el uso del adjetivo "patriarcal" para describir el hecho, la periodista intentó explicar qué la llevo a denominarlo de esa forma.

"A ninguna mujer se le ocurriría mear en un espacio común de trabajo con la puerta abierta. No puedo creer que haga falta explicarlo. Son animalitos", expresó en la red social.

Las palabras de Soto Pose llegaron inevitablemente a Chatruc, quien por la misma vía virtual decidió recoger el guante y explicar lo sucedido, disculpándose primero con la periodista y luego dirigiéndose a sus seguidores.

"Te juro que pensé que no había nadie y hay dos baños enfrentados, vi el cartel de mujeres y me metí en el otro, ¿y sabés qué? Tenía cartel de mujer, lo advertí cuando escuché el grito de Martina", manifestó el exjugador, quien le pidió a Soto Pose "revertir la paupérrima" impresión que había dejado. "Martina, con todo respeto, no soy un animalito, ¡me puedo equivocar! Lo charlamos en la radio, ¿si? ¡Reitero mis disculpas! Espero conocerte personalmente y explicarte la situación", amplió Chatruc.

La conductora se hizo eco de los mensajes, y contó en Twitter cómo finalizó el intercambio entre ella y el panelista.

"Reconozco que mi tuit probablemente fue tan innecesario como la actitud de Chatruc. Ya nos pedimos disculpas mutuamente. Pero si ustedes piensan que esto se habla en privado...¿no creen que evacuar los esfínteres debería reservarse al mismo ámbito? Say no more. Lo último: mucha irritabilidad ante el término PATRIARCAL (por parte de chabones en su mayoría, obvio)", remarcó Martina.

Por su parte, Chatruc prometió cerrar la puerta de ahora en adelante, y contó que no lo había hecho por miedo a tocar el picaporte en el contexto de la pandemia del Covid-19.