La inesperada confesión de Tom Holland cuando le preguntaron cuál fue su última búsqueda en Google

Tom Holland y Zendaya son de las parejas más populares de Hollywood. Ambos se conocieron en el rodaje del film Spider-Man: Homecoming, y en el 2021 formalizaron su vínculo romántico. Debido a la popularidad de ambos, ese noviazgo se convirtió en el favorito de un gran sector del público, y los paparazis siempre están a la pesca de encontrar a la pareja en una cita. Aunque la relación marcha sin mayores conflictos, eso no le impide a Holland sufrir algunas inseguridades, cómo él mismo confesó en una reciente entrevista.

En el marco del podcast On the Menu, el actor sorprendió con la respuesta que brindó cuando le preguntaron cuál había sido su última búsqueda en Google, y reconoció que “de hecho fue Zendaya”. Y más adelante, Holland agregó: “No estoy en redes sociales, así que a veces se trata más de una cosa de ansiedad, pero me pongo a chequear si todo está tranquilo y para asegurarme que estamos bien. Así que la busco un poco en Google a través de las noticias, y me quedo tranquilo porque veo que ella está bien, así que todo va perfecto”.

Desde hace tiempo, el protagonista de The Crowded Room suele referirse a su necesidad por tomar distancia de las redes sociales, con el objetivo de preservarse. En el 2022, Holland subió un video de tres minutos de duración para despedirse de sus fans, anunciando su decisión de eliminar de su teléfono las aplicaciones Twitter e Instagram. En esa ocasión, el intérprete le dijo a sus 67 millones de seguidores: “Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara, pero es algo mucho más fácil de decir que de hacer”. Contó allí que había estado ausente de la redes durante varias semanas y aclaró que hacía esa aparición momentánea para compartir que las redes perjudicaban su salud mental, especialmente cuando leía cosas sobre sí mismo.

“Me tomé un descanso porque encuentro que Instagram y Twitter son sobreestimulantes y abrumadoras. Me quedo atrapado y caigo en una espiral dañina cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Por ello, decidí darme un descanso y eliminar la aplicación”, aclaró.

Desde ese momento, Holland no regresó a las redes sociales (al menos no con su verdadero nombre), aunque eso no le impide revisar Google como una manera de permanecer conectado a la vida en internet, aunque de un modo que le resulta más saludable.

A la espera de la nueva Spider-Man

En una entrevista en el podcast Rich Roll, Tom Holland habló sobre la esperada cuarta entrega de Spider-Man y aseguró: “Una de las cosas que sucede en Marvel es que tu película es un pequeño engranaje dentro de una máquina gigante. Y como esa máquina sigue en marcha, entonces tenés que asegurarte que puedas encajar en la línea de tiempo, para beneficiar los planes generales. Y ese es uno de los desafíos que enfrentamos. El tiempo con el que contamos para cumplir ese objetivo es difícil, pero definitivamente se puede lograr”.

Luego de un final abierto que dejó al héroe atrapado en un nuevo status quo, Marvel anunció que el nuevo proyecto estaba en marcha, aunque iba a demorarse bastante tiempo. Y para alegría de los fans, Holland confesó haber leído el primer borrador del guión.

Spider-Man

Más adelante, el intérprete confesó cuál fue la primera impresión que tuvo cuando le tocó leerlo junto a su actual pareja y coprotagonista, y expresó: “Tenemos un borrador que es excelente. Necesita más trabajo, pero los guionistas están haciendo una labor increíble. Lo leí hace unas tres semanas, y realmente me entusiasmó. Zendaya y yo nos sentamos y lo leímos juntos, y por momentos estábamos saltando por toda la habitación pensando que esta era una película merecedora del respeto de los fans”.

A pesar de no tener un horizonte claro con respecto a una posible fecha de estreno, el proyecto avanza sin prisa pero sin pausa, con el director Destin Daniel Cretton (responsable de Shang-Chi) como posible realizador a cargo.

