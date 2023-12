escuchar

Todas las estrellas tienen sus manías y fobias, y hasta a veces tienen una lista de cosas que no puede estar cerca porque podrían interferir en su proceso creativo o en su labor cotidiana. Sin embargo, algunos sorprenden más que otros por las excentricidades que plantean; entre ellos está Bradley Cooper, que en las últimas horas reveló el extraño objeto que detesta y pide explícitamente no tener cerca mientras trabaja .

El actor contó durante una charla con Spike Lee para la serie Directors on Directors de Variety, que no permite que haya sillas en el set de grabación. La estrella reveló que “siempre odió las sillas” en los estudios y que quiere mantener a su equipo activo en cada proyecto. “ Siento que la energía se cae cada vez que te sientas ”, expresó serio, sobre su particular pedido de artista a la hora de firmar un contrato e iniciar un proyecto.

Cooper también habló de su “odio” por lo que se conoce como video village, en donde el director ve las actuaciones de todo el elenco desde una serie de monitores que reflejan lo que cada cámara va tomando. Según explicó, prefiere estar más en contacto con los actores y actrices mientras sucede la escena y verla en vivo y en directo .

La estrella de Nace una estrella vuelve a ponerse en el rol de director con el drama biográfico Maestro, que también protagoniza y produce y estrena esta semana. Durante la charla, contó que el tiempo que le dedicó a la película hizo que cambie su perspectiva a la hora de ver el cine.

“Crecí con esta película. Me cambió como artista”, afirmó orgulloso del producto final y añadió que estuvo muy feliz de poder trabajar durante un extenso periodo en el mismo. “Ejecuté exactamente mi visión. Y ese fue el resultado de tener tanto tiempo para pensar, escribir y prepararme para actuar en esta película”, afirmó.

“ Cuando rodamos la película, no se permite la presencia de nadie en set. Steven Spielberg ha venido tres veces, pero aparte de él, no estuvo nadie. El estudio tiene que ser un santuario ”, dijo sobre su concepción del ambiente de trabajo.

Maestro es un retrato de la vida de Leonard Bernstein, pianista y compositor de origen estadounidense reconocido mundialmente como director de orquesta, y su historia de amor con la actriz Felicia Montealegre. El film, producido además por Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, se podrá ver a partir del 20 de diciembre en la plataforma Netflix. Con esta nueva historia biográfica, Cooper busca repetir el exitoso camino que hizo con Nace una estrella, otro proyecto relacionado a la música que le valió un gran número de nominaciones en los premios Oscar. El elenco del largometraje se completa con actores como Carey Mulligan, Maya Hawke y Matt Bomer.

La semana pasada, Cooper asistió al estreno de la película acompañado de una persona más que especial: su hija Lea de Seine, de tan solo seis años, fruto de su relación con la modelo Irina Shayk. El dúo caminó por la alfombra roja de la mano, sonriendo ante los fotógrafos, que quedaron encantados con la niña, quien también aparece en algunas escenas, marcando su debut como actriz.

Bradley Cooper con su hija Lea Jordan Strauss - Invision

La dupla, además, hizo gala de su gran complicidad durante la velada, que se llevó a cabo en el Museo de la Academia de Artes, en Los Ángeles. Miradas cruzadas llenas de ternura, gestos de apoyo y muchas sonrisas compartidas para los fotógrafos fueron solo algunos de los momentos que compartieron padre e hija. Además, no se despegaron ni un minuto.

Mientras su papá lució un impecable traje azul, para debutar en la alfombra roja la pequeña llevó un vestido largo animal print de leopardo de Dolce & Gabbana con mangas cortas, ballerinas a tono, un clutch rojo que combinó con el esmalte de sus uñas y el tono de su labial y el pelo trenzado.

