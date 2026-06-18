La insólita confesión de Sally Field sobre una leyenda de Hollywood: “No podía hilar dos palabras seguidas”

A sus 79 años, Sally Field sigue acumulando historias capaces de sorprender incluso a los cinéfilos más veteranos. La actriz ganadora de dos premios Oscar recordó recientemente una experiencia tan desconcertante como entrañable que vivió al comienzo de su carrera junto a una de las grandes figuras del Hollywood clásico.

La actriz recordó recientemente aquella experiencia en el podcast Talking Pictures, donde repasó distintos momentos de su trayectoria. Allí evocó el rodaje de una película de fines de los años 60 y habló de un compañero de elenco cuya presencia imponía respeto, admiración y, al mismo tiempo, una enorme confusión.

Recién entonces reveló su identidad: se trataba de Robert Mitchum, con quien compartió el elenco de El camino del oeste (1967), una película protagonizada también por Kirk Douglas. “Mitchum se sentaba conmigo y conversábamos mucho, pero nunca pude entender ni una sola palabra de lo que decía”, contó entre risas. “¡No sabía qué estaba diciendo!”, reforzó.

Robert Mitchum y Sally Field en el set de El camino del oeste

La actriz recordó que, durante aquellas conversaciones, optaba por asentir y fingir que comprendía lo que escuchaba. “No sé si estaba drogado o qué, pero no podía hilar dos palabras seguidas. Y yo decía: ‘Sí, sí’, y me reía como si entendiera casi todo”, relató con humor.

Lejos de cualquier crítica, la intérprete dejó en claro que guarda un enorme cariño por su antiguo compañero. De hecho, aseguró que, aunque muchas veces apenas lograba captar la idea general de lo que intentaba comunicarle, entre ambos se creó una conexión genuina durante el rodaje. “Lo adoraba”, afirmó. “Él me aceptaba y era bueno conmigo”, reveló.

Entre todas aquellas conversaciones confusas hubo una frase que sí quedó grabada en su memoria. O al menos eso creyó durante años. “Lo único que entendí de lo que me dijo —y después pensé: ‘¿Realmente lo entendí bien?’— fue: ‘Sabes, eres uno de los nuestros’”, recordó.

En aquel momento, la actriz no supo qué significado darle a esas palabras. Tampoco las interpretó como un cumplido particularmente emotivo. “No fue demasiado sentimental ni demasiado halagador. Era simplemente una afirmación”, explicó.

Durante décadas, aquella frase permaneció como un enigma. Hasta que el destino volvió a cruzarlos. Ya convertida en una de las actrices más respetadas de Hollywood gracias a trabajos como Norma Rae, En un lugar del corazón y Magnolias de acero, coincidió nuevamente con Mitchum durante una ceremonia de premios a comienzos de los años 80.

Mitchum y Field en una escena de la película de 1967

“Aparecí en los People’s Choice Awards y tuve que sentarme en una mesa. Cuando llegué, Mitchum estaba al otro lado”, recordó.

El actor, que fallecería en 1997 a los 79 años, se levantó al verla. No hizo falta una larga conversación ni una explicación elaborada. “Nos miramos y me dijo: ‘Te lo dije’”, contó. Fue entonces cuando comprendió finalmente el sentido de aquellas palabras pronunciadas años atrás.

El camino del oeste, la única película en la que coincidieron se estrenó en 1967 y está basada en la novela homónima de A. B. Guthrie Jr., ganadora del Premio Pulitzer.

Robert Mitchum ya era una estrella cuanod Field trabajó con él Mirrorpix - Mirrorpix

La historia transcurre en 1843, durante la gran migración de colonos estadounidenses hacia el oeste. Un grupo de familias emprende un peligroso viaje desde el estado de Missouri hasta el territorio de Oregón, atraído por la promesa de tierras fértiles y una vida mejor.

El convoy está guiado por un experimentado explorador, interpretado por Mitchum, que conoce los riesgos de la travesía y debe mantener unido al grupo mientras enfrenta tormentas, enfermedades, hambre, conflictos internos y ataques en el camino.

Uno de los líderes de la expedición es un ambicioso senador encarnado por Kirk Douglas, cuya visión idealista del viaje suele chocar con el pragmatismo del personaje de Mitchum.

Field interpreta a Mercy McBee, una joven integrante de una de las familias que participa de la caravana. En aquel momento apenas estaba comenzando su carrera: todavía era conocida principalmente por la serie televisiva La novicia voladora y aún faltaban varios años para que ganara sus dos Oscar.