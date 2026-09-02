George Clooney recibió el León de Oro y habló de todo: de su dura crítica a Trump a su futuro en Hollywood

George Clooney recibió el León de Oro por su trayectoria en la primera jornada de la 83° edición del Festival de Venecia. Durante los treinta minutos que duró su discurso, el actor habló poco de su carrera y mucho del presente de su país, de los cambios que atraviesa el mundo y de sus expectativas para el futuro. Su lectura de la realidad estuvo plagada de críticas: apuntó contra el gobierno de Estados Unidos, advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en Hollywood y cuestionó la falta de medidas frente al cambio climático. Sin embargo, sus palabras estuvieron teñidas de optimismo.

George Clooney sostiene una postal de su participación en el Festival de Venecia el año pasado Scott A Garfitt - Invision

Hace un año, Clooney acaparó la atención en la Mostra con Jay Kelly, película de Noah Baumbach que protagonizó y en la que interpretó a una estrella de cine veterana que viaja a Italia para recibir un premio por su trayectoria. Doce meses después, al eterno galán que saltó a la fama como el carismático pediatra Doug Ross en ER en la década del 90 le tocó recorrer ese mismo camino.

“Sí, es cierto, vivo una situación similar a la de hace un año”, comentó apenas subió al escenario. “Tengo 65 años y es verdad que todo lo que tiene que ver con la vejez lleva a la melancolía. Generalmente nos fijamos en las cosas malas, pero la vida es bella y tenemos la obligación de festejar las cosas bellas que nos presenta la vida”, sentenció, y de inmediato desplegó un listado variopinto de temas: la industria, el avance de la IA, su familia, el paso de los años y, claro, la política.

George Clooney en Jay Kelly NETFLIX

Clooney, contra la “caquistocracia” de Estados Unidos

“Soy optimista”, anunció cuando le preguntaron por Estados Unidos. Antes de mencionar dos momentos difíciles de su país, como los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy y Martin Luther King, explicó: “Es verdad que estamos en una situación poco afortunada, pero superaremos todo esto”. Su diagnóstico sobre el presente, sin embargo, fue mucho más duro. “Hay una gran palabra, caquistocracia, que es un país gobernado por las personas menos calificadas. Creo que quizás tengamos una caquistocracia ahora. Pero lo superaremos”, sostuvo.

Hollywood, Mark Ruffalo y el poder de los grandes grupos

El actor también habló de la industria y salió en defensa de Mark Ruffalo, quien expresó públicamente su oposición a la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery. “Apoyo la capacidad de Mark Ruffalo de hablar libremente”, afirmó Clooney. Y agregó: “Es ridículo. No vamos a prohibir el discurso. Creo en la libertad de expresión incluso cuando estoy completamente en desacuerdo con ella. Es importante. De hecho, es parte de cómo funciona la democracia”.

La discusión lo llevó a cuestionar también la concentración de medios. “Los hombres más ricos del mundo son actualmente propietarios del Washington Post, de Twitter y de la mayoría de los lugares de los que obtenemos nuestra información, y eso es preocupante”, sostuvo. Y agregó: “El estado del periodismo está siempre en movimiento, siempre desafiado. Pero sí creo que la información encontrará su camino”.

La IA, el cambio climático y los desafíos del futuro

George Clooney posa para los fotógrafos en Venecia TIZIANA FABI - AFP

Clooney se mostró preocupado por el avance de la inteligencia artificial y, especialmente, por los videos falsos generados con IA. “Cada vez es más difícil para nosotros discernir la verdad”, advirtió. Según explicó, el problema no se limita a que circulen imágenes falsas: el peligro aparece cuando la proliferación de contenidos generados por IA hace que la gente empiece a desconfiar incluso de las pruebas verdaderas. “Lo que es peor es que, al envenenar el pozo de decir ‘quizás esto sea verdad’, ‘quizás esto no lo sea’, cuando ves cosas reales que son realmente ciertas, la gente puede decir: ‘Bueno, eso es falso’”, planteó.

El cambio climático también apareció en su discurso. Clooney recordó el verano que pasó en Italia y los incendios en la zona de Como. “Ha sido un verano extraordinariamente seco y caluroso, y es peligroso”, señaló. También cuestionó a quienes descreen del fenómeno y planteó: “Digamos que todos los que dicen que el cambio climático es una estupidez tienen razón. ¿Qué perdemos?”. Su respuesta apuntó a las ventajas de avanzar hacia energías más limpias: “Crearemos millones de puestos de trabajo y tendremos aire más limpio”.

Un paréntesis en su carrera de director

La idea de Clooney es dar un paso al costado en su rol como director para poder estar más tiempo con sus hijos Alberto Pezzali - Invision

A los 65 años, Clooney también habló sobre su futuro y explicó por qué decidió poner en pausa la dirección. “Dirigir una película lleva un año. Actuar lleva tres meses”, explicó. La razón tiene que ver con sus hijos, Ella y Alexander, que tienen nueve años. “Para pasar tiempo con ellos, no puedo dirigir”, dijo.

La decisión no implica un alejamiento del cine. De hecho, el actor contó que volver a concentrarse en la actuación le permitió disfrutar nuevamente de su trabajo. Después de haber dirigido nueve películas, se permitió bromear sobre su nuevo lugar en la industria: “Ahora soy un actor de carácter”.